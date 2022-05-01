Trabzonspor taraftarı aracını kalabalığın üzerine sürdü, bir vatandaş ucuz kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor taraftarı aracını kalabalığın üzerine sürdü, bir vatandaş ucuz kurtuldu

01.05.2022 07:08

Samsun'da şampiyonluğu kutlayan bir Trabzonspor taraftarının, kutlamaları engellemek isteyen Samsunspor taraftarına aracıyla çarparak kaçtığı öne sürüldü. Sosyal medyada büyük ses getiren olayda, çarpmanın etkisiyle yere düşen bir vatandaş yara almadan ayağa kalkarken, görüntüyü çekenlerin "Adam öldü" diye bağırdığı duyuldu.

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor'da taraftarlar, zaferin coşkusunu Türkiye'nin dört bir yanında kutladı. Kutlamalar esnasında Samsun'da yaşandığı iddia edilen bir olaya ait görüntüler ise sosyal medyaya damga vurdu.

ARABAYLA ÇARPIP, KAÇTI

Samsun'da şampiyonluğu kutlayan bir Trabzonspor taraftarının, kutlamaları engellemek isteyen Samsunspor taraftarına aracıyla çarparak kaçtığı iddia edildi. Çarpmanın etkisiyle yere düşen vatandaş yara almadan ayağa kalktı ve etraftakiler yardımına koştu. Olayı kayda alanların "Adam öldü" demesi dikkat çekerken, görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Herkes, 'Adam öldü' diye bağırdı! Şampiyonluk kutlamasında taraftar, aracını kalabalığın üzerine sürdü
Herkes, 'Adam öldü' diye bağırdı! Şampiyonluk kutlamasında taraftar, aracını kalabalığın üzerine sürdü
Herkes, 'Adam öldü' diye bağırdı! Şampiyonluk kutlamasında taraftar, aracını kalabalığın üzerine sürdü
Herkes, 'Adam öldü' diye bağırdı! Şampiyonluk kutlamasında taraftar, aracını kalabalığın üzerine sürdü
Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti Canlı yayında Abdullah Avcı ve muhabir ne yapacağını şaşırdı! Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından Fenerbahçe'den olay çağrı: Savcılar göreve Fenerbahçeliler, Bağdat Caddesi'nde şampiyonluğu kutlayan Trabzonluları taşladı Dünya, Trabzonspor maçı sonrası ortaya çıkan görüntüyü konuşuyor Bağdat Caddesi'nde Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarı birbirine girdi Antalyaspor, Trabzonspor maçından sonra açıkladı: Futbolcularımızı dövdüler Trabzon'da "Silahlara sarılmayalım" dediler namlunun ucuna Fenerbahçe'yi koydular Türkiye'nin dört bir yanında Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlanıyor Trabzon'da tüm uyarılara rağmen silah sesleri yükseliyor Trabzonspor'a şampiyonluğu için tebrik mesajları yağıyor Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasında bir taraftar, Berat Özdemir'in şortunu indirdi
YORUMLAR
500
Şampiyonluk kutlamalarında gergin anlar Şampiyonluk kutlamalarında gergin anlar Başkan Deveci'den 'paylaşım' açıklaması Başkan Deveci'den 'paylaşım' açıklaması

Trabzonspor, Samsunspor, Samsun, Ölü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor taraftarı aracını kalabalığın üzerine sürdü, bir vatandaş ucuz kurtuldu - Son Dakika


Son Dakika
07:08 Trabzonspor taraftarı aracını kalabalığın üzerine sürdü, bir vatandaş ucuz kurtuldu
07:04 Şırnak'ta Kahraman Mehmetçik İsmail Can Akdeniz şehit düştü! Acı haber memleketinde büyük üzüntü yarattı
00:51 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kiev'de Zelenski'le görüştü
00:50 Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasında bir taraftar, Berat Özdemir'in şortunu indirdi
00:35 Antalyaspor, Trabzonspor maçından sonra açıkladı: Futbolcularımızı dövdüler
00:21 İmamoğlu'nun, Trabzonspor için paylaştığı tebrik görselindeki detay gündem oldu
00:14 Fenerbahçeliler, Bağdat Caddesi'nde şampiyonluğu kutlayan Trabzonluları taşladı
00:05 Canlı yayında Abdullah Avcı ve muhabir ne yapacağını şaşırdı!
23:42 Hadise ve Mehmet Dinçerler, davetlileri görüntü almamaları için tek tek uyarmışlar
23:27 Bağdat Caddesi'nde Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarı birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 07:21:37. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor taraftarı aracını kalabalığın üzerine sürdü, bir vatandaş ucuz kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement