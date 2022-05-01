Trabzonspor taraftarı aracını kalabalığın üzerine sürdü, bir vatandaş ucuz kurtuldu - Son Dakika

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor'da taraftarlar, zaferin coşkusunu Türkiye'nin dört bir yanında kutladı. Kutlamalar esnasında Samsun'da yaşandığı iddia edilen bir olaya ait görüntüler ise sosyal medyaya damga vurdu.

ARABAYLA ÇARPIP, KAÇTI

Samsun'da şampiyonluğu kutlayan bir Trabzonspor taraftarının, kutlamaları engellemek isteyen Samsunspor taraftarına aracıyla çarparak kaçtığı iddia edildi. Çarpmanın etkisiyle yere düşen vatandaş yara almadan ayağa kalktı ve etraftakiler yardımına koştu. Olayı kayda alanların "Adam öldü" demesi dikkat çekerken, görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.