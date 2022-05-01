Trabzonspor taraftarı aracını kalabalığın üzerine sürdü, bir vatandaş ucuz kurtuldu - Son Dakika

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor'da taraftarlar, zaferin coşkusunu Türkiye'nin dört bir yanında kutladı. Kutlamalar esnasında Samsun'da yaşandığı iddia edilen bir olaya ait görüntüler ise sosyal medyaya damga vurdu.
Samsun'da şampiyonluğu kutlayan bir Trabzonspor taraftarının, kutlamaları engellemek isteyen Samsunspor taraftarına aracıyla çarparak kaçtığı iddia edildi. Çarpmanın etkisiyle yere düşen vatandaş yara almadan ayağa kalktı ve etraftakiler yardımına koştu. Olayı kayda alanların "Adam öldü" demesi dikkat çekerken, görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti Canlı yayında Abdullah Avcı ve muhabir ne yapacağını şaşırdı! Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından Fenerbahçe'den olay çağrı: Savcılar göreve Fenerbahçeliler, Bağdat Caddesi'nde şampiyonluğu kutlayan Trabzonluları taşladı Dünya, Trabzonspor maçı sonrası ortaya çıkan görüntüyü konuşuyor Bağdat Caddesi'nde Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarı birbirine girdi Antalyaspor, Trabzonspor maçından sonra açıkladı: Futbolcularımızı dövdüler Trabzon'da "Silahlara sarılmayalım" dediler namlunun ucuna Fenerbahçe'yi koydular Türkiye'nin dört bir yanında Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlanıyor Trabzon'da tüm uyarılara rağmen silah sesleri yükseliyor Trabzonspor'a şampiyonluğu için tebrik mesajları yağıyor Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasında bir taraftar, Berat Özdemir'in şortunu indirdi
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