Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti

Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
10.03.2026 20:04  Güncelleme: 20:11
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak, tesislerde geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Trabzonspor'da yardımcı antrenör Orhan Kaynak antrenman sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kaynak'tan acı haber geldi.

İLK MÜDAHALE TESİSTE YAPILDI

Trabzonspor antrenman tesislerinde bulunan Orhan Kaynak'ın aniden rahatsızlandığı ve sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği belirtildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaynak'a sağlık ekipleri yaklaşık 1 saat boyunca müdahalede bulunuldu. Durumunun ciddiyeti nedeniyle vakit kaybedilmeden hastaneye sevk edildi.

KURTARILAMADI

İlk müdahalenin ardından Orhan Kaynak, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. 56 yaşındaki Kaynak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM

ORHAN KAYNAK KİMDİR?

Futbol Kariyeri: 1 Mart 1970 Adana doğumlu olan Kaynak, futbolculuk döneminde Trabzonspor, Beşiktaş ve Kocaelispor gibi önemli kulüplerde forma giymiştir.

Antrenörlük Kariyeri: Fatih Tekke'nin 11 Mart 2025 tarihinde Trabzonspor'da göreve başlamasıyla birlikte teknik heyete yardımcı antrenör olarak dahil olmuştur.

Orhan Kaynak, Trabzonspor formasını futbolcu olarak 2 sezon (1993-1995 yılları arasında) terletmişti.

Aston Villa'ya 1 Kasım 1994'te deplasmanda attığı o son dakika golü, bordo-mavili ekibin UEFA Kupası'nda İngiliz devini eleyerek bir tarih yazmasını sağlamıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Ayhan Yıldız Ayhan Yıldız:
    allah rahmet eylesin,ts ve bjk de güzel oynadı zamanında 29 1 Yanıtla
  • atakan şimşek atakan şimşek:
    Allah rahmet eylesin 23 2 Yanıtla
  • trgyky1978 trgyky1978:
    Allah rahmet eylesin geride kalanlara sabır versin 23 1 Yanıtla
  • hr6bpgxqpk hr6bpgxqpk:
    allah rahmet eylesin rabbi ailesine sabırlar versin 20 2 Yanıtla
  • 250500 250500:
    Allah rahmet eylesin mübarek gunler 17 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
