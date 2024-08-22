Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı başlıyor

Spor

Trendyol Süper Lig'in 3. haftası, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakaları dolayısıyla ligde bu haftadaki Galatasaray- Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor- Bellona Kayserispor ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

21.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)

24 Ağustos Cumartesi:

19.15 Net Global Sivasspor-İkas Eyüpspor (BG Grup 4 Eylül)

21.45 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)

25 Ağustos Pazar:

19.15 Kasımpaşa- Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

21.45 Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)

21.45 Çaykur Rizespor- Fenerbahçe (Çaykur Didi)