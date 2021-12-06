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Tümer Metin ağır eleştirdi: Bu skora aldanmayın - Son Dakika

Tümer Metin ağır eleştirdi: Bu skora aldanmayın

06.12.2021 14:20

Rizespor'u 4-0 yenen Fenerbahçe'nin farklı galibiyeti camiaya ve taraftara umut verdi. Ancak yorumcu Tümer Metin, galibiyete çok farklı bir pencereden baktı. Metin, skorun kimseyi yanıltmaması gerektiğini vurguladı.

Süper Lig'in 15. haftasında dün akşam evinde Rizespor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Ligde ve Avrupa'da alınan peş peşe kötü sonuçlar, hocanın ve yönetimin geleceğini tehdit etti. Farklı skor camiaya ve taraftara umut verse de yorumcu Tümer Metin çok daha farklı düşünüyor.

Fenerbahçe 4-0 kazandı ama Tümer Metin hocayı ağır eleştirdi: Skora aldanmayın

"KALİTE FARKI"

Tivibi yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin güçlü bir oyunla değil, futbolcu kalitesiyle Rizespor'u mağlup ettiğini söyledi.

İşte Tümer Metin'in Fenerbahçe yorumu:

"KOLAY GALİBİYET OLDU"

"Fenerbahçe için kolay bir galibiyet oldu. Rizespor ise ligin bu haftasına kadar izlediğim en kötü takımlardan biri. Pereira maçtan sonra hangi ifadeleri kullanacak? Şimdiye kadar söylediği gibi savaştık, mücadele ettik, bunları mı söyleyecek?

"MÜCADELE GÜCÜYLE KAZANMADI"

Fenerbahçe bu akşam mücadele ederek mi kazandı? Sezon başından bu yana Pereira'nın söylediği mücadele gücü ile mi kazandı Fenerbahçe, bence değil. Fenerbahçe'nin kazanmasının nedeni kalitesinin Rizespor'dan fersah fersah daha iyi olması.

Fenerbahçe 4-0 kazandı ama Tümer Metin hocayı ağır eleştirdi: Skora aldanmayın

"EMRE BELÖZOĞLU GİBİ DEĞİL"

Mesut Özil'in sinirleri alınmış gibi. Emre Belözoğlu sahada sinirlenirdi, ben de sinirlenirdim. Mesut'un da maç içerisinde sinirlendiğini anlayabiliyorum ama tepki vermiyor. Neden anlatıyorum bunu, bu akşam çok iyi oynadı. Rakip oyundan düşmüşken Muhammed ve Arda oyuna girdi. Bunlar doğru değişiklikler, oyun da rahatlamış. Peki Pelkas? Pelkas'ı da atmaz mısın sahaya? Ne oldu Pelkas'a by-pass falan mı oldu, kulübede oturuyor. Bu kadar formsuz mu, kırgın mı?

Fenerbahçe 4-0 kazandı ama Tümer Metin hocayı ağır eleştirdi: Skora aldanmayın

"STOPERİN ASİST YAPIYOR"

Stoperin maçın içerisinde iki tane topsuz koşu yapmış, o koşularla iki tane asist yapmış. Bu senin için bir referanstır. Dönüp bakıyorsun sol kenar oyuncusu Osayi Samuel fotoğrafta yok. Stoper çıkıp bunları yapıyor. Muhafazakarlık farklı bir şey, inatçılık farklı bir şey. Ben Fenerbahçe'nin teknik ekibinde ya da analiz ekibinde olsam. Hemen yarın sabah giderim, "Hocam, biz böyle oynuyoruz ama Szalai gitti iki tane böyle bir şey yaptı. Bu önemli değil mi?" diye sorarım.

"ÇOK ŞIK OLUR"

Ferdi'den sağ kenar oyuncusu, hatta zaman zaman sol kenar oyuncusu olarak sezon başından beri faydalanmışsın. Bazı maçlarda Novak oynayabilir sol kenarda ama yoksa direkt Szalai'yi yazarım. Devre arasında söyledim Szalai kenar, Serdar Aziz stoper oynayabilir. Görüntüde de çok şık olur. Defansif meziyetleri son derece güçlü, ayağa temiz, top-koşu özellikle iyi, orta yapar. Kolay çalım yemez, mesafe katedebilir. Szalai 4'lü savunmada sol bekte de oynar. 3'lü sistemde de sol kenar oyuncusu olarak oynayabilir. Günümüzün futbolunda bütün hocalar, o pozisyon için hem stoper hem kenar oynayabilecek oyuncular arıyorlar. Szalai nefis bir kumaş.

Fenerbahçe 4-0 kazandı ama Tümer Metin hocayı ağır eleştirdi: Skora aldanmayın

"OSAYİ ORADA OLMAZ"

Fenerbahçe'de bu akşamdan çıkarılacak sonuç, kenar oyuncusunun nasıl oynaması gerektiğidir. Senin kanat oyuncun sahadayken, stoperin gitti iki tane asist yaptı. Szalai, bu takımın kenarında ben oynarım diyor, bağırıyor. Osayi Samuel değil. Sağ kanatta da 4'lü oynayacaksan Nazım oynar, 3'lü oynayacaksan Ferdi oynar. Fenerbahçe'nin bu galibiyeti kimseyi yanıltmasın. Bu haftaya kadar izlediğim takımlar arasında en kötü görüntü Rizespor'da. Pereira, Rizespor maçında yaptıklarımla gider Gaziantep'i de yenerim diyorsa büyük yanılgı içerisinde. Fenerbahçe yine kazanabilir ama bu kadar rahat kazanamaz.

"MESUT'U YEDEK BIRAKIR"

Pereira, bence Mesut'u hafta içi oynatmaz, dinlendirir. Gaziantep maçına Mesut ile başlar. Forvette de Serdar Dursun olur. Ben olsam Gaziantep deplasmanında klasik 3-5-2 ile oynardım. En uçta Berisha - Serdar Dursun.

Tümer Metin ağır eleştirdi: Bu skora aldanmayın

Tümer Metin, Fenerbahçe, Rizespor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tümer Metin ağır eleştirdi: Bu skora aldanmayın - Son Dakika Spor


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