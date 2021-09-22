Üye Girişi
Türk spor turizmine oryantiring branşının katkısı artıyor (1) - Son Dakika

Türk spor turizmine oryantiring branşının katkısı artıyor (1)

22.09.2021 13:08

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, spor turizmine katkıda önemli bir noktaya ulaştıklarını belirtti.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, spor turizmine katkıda önemli bir noktaya ulaştıklarını belirtti.

Başkan Akyüz, oryantiring branşında Türkiye'nin kat ettiği aşamayı ve yaptıkları çalışmaları AA muhabirine değerlendirdi.

Kendilerinden önce hiç sponsorluk anlaşması yapılmadığını belirten Akyüz, "Federasyonun 2006'da özerkleşmesinden sonra ilk defa 1 milyon 350 bin liraya varan sponsorluk ve öz gelir artışıyla biz rekor kırdık. Bu federasyonun artık sponsorluk sözleşmeleri var. Federasyonumuzun neredeyse bakanlık bütçesine yakın getirdiği öz gelirleri, kazanımları var. Ben bunu en tepeye koymak istiyorum." dedi.

Kurumsallaşmaya çok önem verdiklerini ve bu konuda yoğun çalıştıklarını anlatan Başkan Akyüz, "Federasyonun, kendi bilişim alt yapısı üzerinden sporcu kayıtlarının alındığı, hiç kimseye bağımlı kalmaksızın üzerinde durduğu bir sistemi var. Özellikle pandemi dönemini çok etkili kullandık, e-seminer, e-sınav, e-belge alma sistemini kurguladık. Eğitimde standardizasyona çok önem verdik. Antrenörlük, hakemlik, haritacılık ve parkur planlama üzerine standardizasyon oluşturuldu. Artık uluslar arası standartlarda haritalar çiziliyor. Bu bizim için hiç kolay olmadı." diye konuştu.

Haritacılık üzerinde önemle durduklarını aktaran başkan Akyüz, "Artık Gençlik ve Spor Bakanlığında antrenör, hakem ve sporcunun dışında haritacılarımız da var. Oryantiring haritacılığı ve parkur planlayıcılığı bu sisteme girdi. İŞKUR'da antrenörlük, hakemlik, haritacılık ve parkur planlayıcılığı konusunda meslek tanımlarımız var. Bu bir milattı." ifadelerini kullandı.

Devlet bütçesi kullanmadan Antalya'da iki kez çalıştay düzenlediklerini dile getiren Akyüz, uluslar arası organizasyonlarda çok başarılı bir seviyeye geldiklerini, 2019'da Kayakla Oryantiring Avrupa Şampiyonası'nı Türkiye'de ilk kez gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Başkan Akyüz, Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Şampiyonası ile Akdeniz Şampiyonası'na katılıp, Gençler Dünya Şampiyonası'na ilk kez ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Pandemi dönemi olmasına rağmen 30 ülkeden 300'den fazla katılımcının bulunduğu böyle bir şampiyonayı Kocaeli'de gerçekleştirmek çok büyük keyif verdi." şeklinde konuştu.

"Spor turizminde artık bir marka olduğunu düşünüyorum"

Akyüz, oryantiring için Türkiye'de uluslar arası alanda çizilmiş haritalarla organizasyon yapan bir teknik ekibin olduğunu vurgulayarak. "Milli sporcu kütüğü, yıllara göre göz bebeğimiz milli sporcuların bir kütüğünün oluşturulması çok önemli. Tarihçe ve bir arşiv bırakılması, eğitim dokümanları anlamında bir eğitimci olarak çevirdiğimiz 7 kitap, bu federasyonun özgün 'Oryantiring Oyunları' kitabı, arkadaşlarımızın çıkardığı diğer kitaplar ve federasyonun ilk kez kendine münhasır bir dergisi var. Bunlarla çok gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt içi ve yurt dışı kamplar konusunda da bambaşka bir boyuta ulaştıklarını dile getirenAkyüz, şöyle devam etti:

"En önemlisi, oryantiringin spor turizminde artık bir marka olduğunu düşünüyorum. Spor turizminde gelir getirme anlamında oryantiringi bambaşka bir yere koymak gerekiyor. Uluslar arası boyutta bir marka konumundaki oryantiring kamp alanı konusuna eğildim. Bununla ilgili master planı yaptık. Yaz ve kış olmak üzere marka bir kamp alanının olması için plan oluşturup, bakanlığımıza gönderdik. Pilot bir kaç ilde bunun alt yapısı oluştu. Manisa Demirci'de bir projeyle bunun adını koyduk. Bir sezonda 3 aylık dönemde iki ulusal, bir uluslar arası kamp yaptık. Biz rekor kıran bir federasyonuz. Pandemiden önce Dünya Oryantiring Günü etkinliklerinde, 99 bin 650 sporcuyla aynı anda faaliyete katılan kişi anlamında dünya rekoru kırdık. Dünyada bir numarayız. Üç kez bunu gerçekleştirdik."

Bu sporu tanıtabilmek için yaptıkları faaliyetlerle ilgili Akyüz, " Erzurum'da dört dönem halinde 200'er kişilik gruplarla 800 öğretmene bir hafta oryantiring anlatıldı ve hizmet içi kurslar düzenlendi. Öğretmenlerimiz o kadar ilgi gösterdi ki yaklaşık 13 bin öğretmenin oryantiring kursuna katılmak istemesi, geldiğimiz noktayı gösteriyor." şeklinde görüş belirtti.

"Artık dünya şampiyonalarında kürsü hedefimiz var"

Ödül talimatı çıkardıklarını vurgulayan Akyüz, "Artık dünya şampiyonalarında kürsü hedefimiz var. Bir yaz döneminde yaklaşık 40 sporcunun kamp yapması, ilk kez Dünya Şampiyonası'nda 2 kez finale çıkmak, Gençler Dünya Şampiyonası'nda da bir sporcumuzun finale kalması ilklerimizdendi. Dünya Şampiyonası'nda finale kalan sporcuları sonraki yıl yapılacak Dünya Şampiyonası'nın resmi antrenmanlarına gönderdik ve yaptıkları derecelere göre nakdi para ödülü verdik. Avrupa'da dereceye giren milli sporculara her ay düzenli burs verdik. Yönetim kurulu üyelerimiz kendi ceplerinden 2 yıl süresince her ay burs verdiler. Hepsine tekrar tekrar teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Spor federasyonlarında az sayıda kadın başkan bulunduğunun hatırlatılması üzerine Akyüz, kadınların önünün açılmasının bu alanda da önem teşkil ettiğini ve doğa sporlarında başkanlık görevinin gerçekten zorlu olduğunu sözlerine ekledi.

Türk spor turizmine oryantiring branşının katkısı artıyor (1)
Türk spor turizmine oryantiring branşının katkısı artıyor (1)
Türk spor turizmine oryantiring branşının katkısı artıyor (1)
Türk spor turizmine oryantiring branşının katkısı artıyor (1)
Türk spor turizmine oryantiring branşının katkısı artıyor (1)

Türkiye Oryantiring Federasyonu, Dünya Şampiyonası, Pandemi, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türk spor turizmine oryantiring branşının katkısı artıyor (1) - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu 14:56 16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi 14:43 Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi Amazon'dan aşıya teşvik için kampanya! Çalışanlarını 100 bin dolar nakit para ve 40 bin dolarlık otomobille ödüllendiriyor 14:36 Amazon'dan aşıya teşvik için kampanya! Çalışanlarını 100 bin dolar nakit para ve 40 bin dolarlık otomobille ödüllendiriyor
Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü 14:27 Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis'in Türkevi açılışına katılması Atina'da krize yol açtı 13:40 Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis'in Türkevi açılışına katılması Atina'da krize yol açtı Nicole Richie'nin talihsiz olayı! Doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu 13:04 Nicole Richie'nin talihsiz olayı! Doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu
New York'un göbeğinde sergileniyor! Göbeklitepe dikilitaşını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çektirdiği kareyi paylaştı 12:34 New York'un göbeğinde sergileniyor! Göbeklitepe dikilitaşını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çektirdiği kareyi paylaştı Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin 12:07 Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin

Son Dakika Haberleri
14:55 16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu
14:53 Çinli dev gayrimenkul şirketi Evergrande'nin 300 milyar dolar borçları sebebiyle iflas edeceği iddia ediliyor
14:42 Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi
14:37 Diagne, bu sefer yanlış adım attı! Fatih Terim ile ters düşmek süresiz kadro dışı ve para cezasını kapıya getirdi
14:35 Amazon'dan aşıya teşvik için kampanya! Çalışanlarını 100 bin dolar nakit para ve 40 bin dolarlık otomobille ödüllendiriyor
14:29 Bir türlü oyuna giremiyor! Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber geldi
14:27 Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü
14:26 Son Dakika! Şile'de bir fabrikada yangın çıktı! Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi
14:24 Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 8 milyon öğrenci yaptıkları algıyla milletimizi kandırmaya çalışıyor
14:21 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son güncel haberler
Yorumcu Rıdvan Dilmen, yaptığı yorum ile Beşiktaş taraftarını kızdırdı: Ben de Balotelli gibi yapardım Yorumcu Rıdvan Dilmen, yaptığı yorum ile Beşiktaş taraftarını kızdırdı: Ben de Balotelli gibi yapardım         
15:02
Çinli dev gayrimenkul şirketi Evergrande'nin 300 milyar dolar borçları sebebiyle iflas edeceği iddia ediliyor Çinli dev gayrimenkul şirketi Evergrande'nin 300 milyar dolar borçları sebebiyle iflas edeceği iddia ediliyor         
14:53
Diagne, bu sefer yanlış adım attı! Fatih Terim ile ters düşmek süresiz kadro dışı ve para cezasını kapıya getirdi Diagne, bu sefer yanlış adım attı! Fatih Terim ile ters düşmek süresiz kadro dışı ve para cezasını kapıya getirdi         
14:38
Bir türlü oyuna giremiyor! Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber geldi Bir türlü oyuna giremiyor! Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber geldi         
14:30
Son Dakika! Şile'de bir fabrikada yangın çıktı! Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi Son Dakika! Şile'de bir fabrikada yangın çıktı! Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi         
14:26
Balotelli'nin Sergen Yalçın'a yaptığı hakaret dünya basınında yer aldı Balotelli'nin Sergen Yalçın'a yaptığı hakaret dünya basınında yer aldı         
13:39
Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı! Shefir'in durumu iyi Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı! Shefir'in durumu iyi         
12:48
Kıskançlık krizine girdi, meyve bıçağıyla sevgilisini bıçakladı! Erkek arkadaşı ''Ona ihtiyacım var'' deyip şikayet etmedi Kıskançlık krizine girdi, meyve bıçağıyla sevgilisini bıçakladı! Erkek arkadaşı ''Ona ihtiyacım var'' deyip şikayet etmedi         
12:13
Litvanya Savunma Bakanlığı, Çin'de üretilen akıllı telefonlarla ilgili dikkat çeken paylaşım: Çöpe atın Litvanya Savunma Bakanlığı, Çin'de üretilen akıllı telefonlarla ilgili dikkat çeken paylaşım: Çöpe atın         
11:59
Ümitcan Uygun ile kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu olayında yeni gelişme yaşandı Ümitcan Uygun ile kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu olayında yeni gelişme yaşandı         
11:58
Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı         
11:42
Hamile eşini başından vurarak öldürdü! Kucağında taşıyıp yardım isteyerek intihar süsü vermek istemiş Hamile eşini başından vurarak öldürdü! Kucağında taşıyıp yardım isteyerek intihar süsü vermek istemiş         
11:36
Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek         
11:16
Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçek! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı anlaşıldı Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçek! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı anlaşıldı         
10:59
Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı         
10:29
Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum         
19:40
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı         
19:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 15:07:58. #1.13#
SON DAKİKA: Türk spor turizmine oryantiring branşının katkısı artıyor (1) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement