Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Kararları açıklandı. Kurul, Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'ya 1 resmi müsabakadan men cezası ile 8 bin 700 TL, ayrıca Konyaspor maçında merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2'nci kez gerçekleştirilmesi nedeniyle sarı-lacivertli kulübe 87 bin 500 TL para cezası verdi. PFDK, Trabzonspor'a 56 bin TL, Galatasaray'a 40 bin TL, Beşiktaş'a 250 bin TL, Kayserispor'a 400 bin TL, Konyaspor'a 456 bin TL para cezası verdi.

PFDK'nın aldığı kararlar şöyle:

1- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 27.08.2022 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadında oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY TRİBÜN 325 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,2- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 28.08.2022 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT TRİBÜNÜ I, K, J, VESTEL TRİBÜNÜ GÜNEY ALT J bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,3- GALATASARAY A.Ş.'nin, 28.08.2022 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARASI ÜST MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST F, G1, G2 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,4- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 29.08.2022 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,5- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, 28.08.2022 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-BİTEXEN GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,6- ARABAM.COM KONYASPOR Kulübünün, 29.08.2022 tarihinde oynanan ARABAM.COM KONYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ARABAM.COM KONYASPOR Kulübünün, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,7- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 29.08.2022 tarihinde oynanan ARABAM.COM KONYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 87.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu ENNER REMBERTO VALENCIA LASTRA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.700.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,8- BODRUMSPOR A.Ş.'nin, 28.08.2022 tarihinde oynanan BODRUMSPOR A.Ş.-ADANASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada BODRUMSPOR A.Ş.'nin, seyircilerin olası tıbbi yardım ihtiyacı için ilk yardım odası hazırlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada BODRUMSPOR A.Ş.'nin, Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı'nın Stadyum ve Güvenlik Genel Kriterleri F maddesi uyarınca yapılan sevk hakkında incelemenin devamına,9- EYÜPSPOR Kulübünün, 26.08.2022 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-YENİ MALATYASPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI TRİBÜNÜ C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada EYÜPSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada EYÜPSPOR Kulübünün, Protokol tribünü koltuklarının uygun şekilde numaralandırılmaması ve misafir takım taraftarlarına büfe imkanı sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,10- PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.'nin, 28.08.2022 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,11- ALTAY Kulübü hakkında, 28.08.2022 tarihinde oynanan ALTAY-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Spor Toto 1. Lig müsabakasında, Spor Toto 1. Lig bayrağı, sponsor tak ve panolarının bulundurmamasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,12- SAKARYASPOR A.Ş.'nin, 29.08.2022 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-TUZLASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş.'nin, basın toplantısı sırasında kullanılacak röportaj panolarında lig isim sponsorunun ismini içeren lig kompozit logosu bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada, SAKARYASPOR A.Ş.'nin, ilk yardım odalarında asgari malzeme ve gereçlerin bulunmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş.'nin, Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı'nın Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları 146, 142, 143, 144, 151. maddeleri uyarınca yapılan sevk hakkında incelemenin devamına,13- ERZURUMSPOR FK'nın, 27.08.2022 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-YILPORT SAMSUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI A TRİBÜN B3, B7, KAPALI B TRİBÜN C1, MARATON TRİBÜN F1, G2, E5 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK'nın, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 42.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK başkanı AHMET DAL'ın, müsabakanın devre arasında akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK başkanı AHMET DAL'ın, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK başkanı AHMET DAL'ın, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 54 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK antrenörü MUZAFFER BİLAZER'in, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK antrenörü MUZAFFER BİLAZER'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK antrenörü MUZAFFER BİLAZER'in, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 82/b ve 50/1-c maddeleri uyarınca 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK antrenörü SERKAN ZAİMOĞLU'nun, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK antrenörü YASİN KUM'un, akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK antrenörü YASİN KUM'un, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK antrenörü YASİN KUM'un, müsabaka hakemine yönelik tehdidi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,14- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü görevlisi BATU KAPLAN'ın, 27.08.2022 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-YILPORT SAMSUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,15- KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR Kulübünün, 27.08.2022 tarihinde T oynanan ANKARA DEMİRSPOR-KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,16- İSKENDERUNSPOR A.Ş.'nin, 28.08.2022 tarihinde oynanan İSKENDERUNSPOR A.Ş.-BALIKESİRSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada İSKENDERUNSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada İSKENDERUNSPOR A.Ş. teknik sorumlusu BÜLENT YENİHAYAT'ın, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,17- BALIKESİRSPOR Kulübünün, 28.08.2022 tarihinde oynanan İSKENDERUNSPOR A.Ş.-BALIKESİRSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada BALIKESİRSPOR Kulübü antrenörü YUNUS İÇUZ'un, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,18- KOCAELİSPOR Kulübünün, 28.08.2022 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-WEECOİNS KIRKLARELİSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,19- SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK'nın, 28.08.2022 tarihinde oynanan SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK-PAZARSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK'nın, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,20- PAZARSPOR Kulübünün, 28.08.2022 tarihinde oynanan SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK-PAZARSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,21- ETİMESGUT BELEDİYESPOR Kulübünün, 28.08.2022 tarihinde oynanan ETİMESGUT BELEDİYESPOR-SARIYER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,22- SARIYER Kulübünün, 28.08.2022 tarihinde oynanan ETİMESGUT BELEDİYESPOR-SARIYER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,23- ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübünün, 28.08.2022 tarihinde oynanan ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR-TARSUS İDMAN YURDU TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübünün, koltuksuz tribüne seyirci alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,24- BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR Kulübünün, 28.08.2022 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR-BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, yedek kulübesinde lisanslı bir fizyoterapist veya masör bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,25- ESENLER EROKSPOR Kulübünün, 28.08.2022 tarihinde oynanan MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ-ESENLER EROKSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, biri açık renk diğeri ise koyu renk olmak üzere en az 2 adet forma setini müsabaka organizasyon toplantısında ve müsabaka saatinde yanlarında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,26- EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübünün, 28.08.2022 tarihinde a oynanan EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR-AFJET AFYONSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,27- AFJET AFYONSPOR Kulübünün, 28.08.2022 tarihinde a oynanan EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR-AFJET AFYONSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AFJET AFYONSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir.