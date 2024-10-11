Türkiye-Karadağ maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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Türkiye-Karadağ maçının ilk 11'leri belli oldu

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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Karadağ'ı konuk edecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

11.10.2024 20:37  Güncelleme: 21:01
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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma TV 8'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonundan Daniele Chiffi düdük çalacak. Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Alessio Berti ve Luigi Rossi yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak.

İKİ TAKIMIN GRUPTAKİ DURUMU

Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Karadağ ise ilk maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-0, sahasında da Galler'e 2-1 mağlup oldu. Üçüncü maçlar öncesinde Türkiye 4 puanla aynı puana sahip Galler'in averajla önünde lider durumda bulunuyor. Grupta 3 puanlı İzlanda 3. sırada, puanı bulunmayan Karadağ ise son sırada yer alıyor. Dördüncü grupta aynı gün İzlanda ile Galler karşı karşıya gelecek.

11'LER

Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Yunus, Arda, Kerem, Barış Alper.

Karadağ: Nikic, Vukcevic, Vujacic, Camaj, Jovetic, Krstovic, Kuc, Sipcic, Jovovic, Bakic, Marusic.

3 İSİM KADRODA YOK

A Milli Takım'ın bu akşam oynayacağı Karadağ maçının 23 kişilik maç kadrosu belli oldu. Berke Özer, Atakan Karazor ve Ahmed Kutucu Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın kararıyla 23 kişilik maç kadrosuna dahil edilmediler.

BARIŞ ALPER'İN CEZASI BİTTİ

milli takımda, Galler karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle İzlanda maçında forma giyemeyen Barış Alper Yılmaz, Karadağ'a karşı takımdaki yerini alabilecek. Ay-yıldızlı ekipte, Mert Günok ve İsmail Yüksek sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılırken, kaleci Berke Özer aday kadroya dahil edildi. A Milli Takım'ın aday kadrosunda Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar ve Ozan Kabak sakatlıkları sebebiyle yer almadı.

KARADAĞ İLE 5. MAÇ

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında karşılaşacağı Karadağ ile tarihte 5. kez rakip olacak. İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 2016'da olmak üzere geride kalan 4 maçtan 2'sini Türkiye kazanırken, 2 maç da berabere sona erdi. Karadağ'ın ise galibiyeti bulunmuyor. Bu müsabakalarda Türkiye'nin 7 golüne, Karadağ 5 golle cevap verdi.

TARİHİNDEKİ 634. MAÇ

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Samsun'da Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 634'üncü müsabakaya çıkacak. Türkiye, 101 yıllık tarihinde 348'i resmi, 285'i özel toplam 633 maç oynayıp, biri hükmen 246 galibiyet, 149 beraberlik ve 238 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlılar, 271'i deplasmanda, 273'ü Türkiye'de, 89'u ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 864 gol attı, kalesinde 906 gol gördü. Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım, 633 karşılaşmanın 549'unu Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

MONTELLA İLE 16. MAÇ

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 16'ncı sınavını Karadağ karşısında verecek. Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet elde edemedi. Ay-yıldızlı ekip EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet özlemine son verdi. İtalyan teknik adam yönetiminde 10'u resmi, 5'i özel 15 maça çıkan milliler 7 galibiyet elde etti, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Rakip filelere 22 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 21 gol gördü.

Türkiye-Karadağ maçının ilk 11\'leri belli oldu

A Milli Futbol Takımı, Karadağ, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye-Karadağ maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ankara null:
    torpilliler 11de bisey beklemeyin 9 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    HALA KULÜBE MUDAVIMI ILK 11 SAKA GIBI, MERT MULDUR 2.LIG TOPCUSU ILK 11 8 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ TAN TORPILLI FALAN BIRI YOK MU 5 5 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Boş Adam milli teknik direktörü 3 5 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY:
    mert muldur fb oyuncusu olamaz . osayinin tirnagi olamaz..yazik . 2 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ANKARA NULL EVET MERT MULDUR VE ARSA GULER TORPİLLİ YOKSA NE ISLERI VAR BURADA 0 0 Yanıtla
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