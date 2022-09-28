53 ülkenin katılacağı, 10 grubun yer alacağı ve 6 torbanın bulunduğu elemelerde Türkiye , 4'üncü torbada yer alacak. 10 grubun 7'sinde 5, 3'ünde ise 6 takımın bulunacağı organizasyonda grup liderleri ve ikinciler, isimlerini finallere yazdıracak. Finallere kalacak diğer 3 takım ise play-off maçlarının ardından belli olacak.

Kaynak: DHA

A Milli Futbol Takımı, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu - Son Dakika

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