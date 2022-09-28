Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu - Son Dakika
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Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

28.09.2022 10:38
Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesinde yer aldığı torba ve muhtemel rakipleri belli oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesinde yer aldığı torba ve muhtemel rakipleri belli oldu.

53 ülkenin katılacağı, 10 grubun yer alacağı ve 6 torbanın bulunduğu elemelerde Türkiye, 4'üncü torbada yer alacak. 10 grubun 7'sinde 5, 3'ünde ise 6 takımın bulunacağı organizasyonda grup liderleri ve ikinciler, isimlerini finallere yazdıracak. Finallere kalacak diğer 3 takım ise play-off maçlarının ardından belli olacak.

RUSYA MEN EDİLDİ, ALMANYA DOĞRUDAN KATILACAK2024 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olan Almanya, turnuvaya doğrudan katılacağı için eleme kuralarında yer almayacak. Ayrıca UEFA'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan men ettiğini açıkladığı Rusya da elemelerde yer alamayacak.4 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihlerinde 10 şehirde gerçekleştirilecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçı, Münih'te bulunan Allianz Arena'da; final karşılaşması ise Berlin'de bulunan Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.Kura çekimi öncesinde torbalar şöyle: 1'inci Torba: Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya2'nci Torba: Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya3'üncü Torba: Ukrayna, Arnavutluk, Norveç, Slovenya, İrlanda, İzlanda, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan4'üncü Torba: Gürcistan, Yunanistan, TÜRKİYE, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya5'inci Torba: Slovakya, Kuzey İrlanda, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Belarus, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta

6'ncı Torba: Andorra, San Marino, Lihtenştayn


YORUMLAR
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ABD'li general Yunanistan'ın adaları silahlandırmasına yanıt veremedi : Tatbikattan haberim yok ABD'li general Yunanistan'ın adaları silahlandırmasına yanıt veremedi : Tatbikattan haberim yok EURO 2024 elemelerinde torbalar belli oldu EURO 2024 elemelerinde torbalar belli oldu
Kaynak: DHA

A Milli Futbol Takımı, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu - Son Dakika
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