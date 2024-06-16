Türkiye'nin EURO 2024'teki rakipleri

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda yer aldığı rakiplerinden Gürcistan'a karşı galibiyet sayısında üstün, Çekya ile eşit, Portekiz'in ise gerisinde bulunuyor.

Türkiye, gruptaki 3 rakibiyle geçmişte resmi ve özel toplam 25 kez karşılaştı. Bu maçlarda 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan ay-yıldızlı takım, rakiplerine toplamda 36 gol atarken, kalesinde ise 45 gole engel olamadı.

Milli takım, grupta 18 Haziran'da ilk maçını yapacağı Gürcistan ile daha önce 5 kez karşılaştı. Bu maçlardan 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle ayrılan Türkiye, rakibine 12 gol attı, kalesinde ise 5 gol gördü.

İkinci maçında 22 Haziran'da Portekiz ile karşılaşacak Türkiye, rakibiyle daha önce oynadığı 9 maçtan 2 galibiyet ve 7 mağlubiyetle ayrıldı. Portekiz'e 9 gol atan milliler, 19 kez meşin yuvarlağı filelerinden çıkardı.

F Grubu'nda 26 Haziran'da Çekya ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekip, rakibiyle daha önce yaptığı 11 müsabakanın 5'ini kazandı, 5'ini kaybetti ve birinde berabere kaldı. Bu maçlarda 15 gol atan Türkiye, kalesinde 21 engel olamadı.

Türkiye-Gürcistan maçları

Milliler, Gürcistan ile tarihinde 6. kez karşılaşacak.

Türkiye, 2'si resmi, 3'ü özel geride kalan 5 maçtan 3 galibiyet elde etti. Resmi maçlarda 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan ay-yıldızlı ekip, özel maçlarda ise 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Gürcistan ile ilk maçını 21 Ağustos 2002 tarihinde Trabzon'da yaptı. Milli takım, Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki özel karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, 18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ilk sınavında da rakibini yine Trabzon'da ağırladı. 4 Eylül 2004 tarihinde Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki karşılaşmada Fatih Tekke'nin golüyle 1-0 öne geçen milliler, Asatiani'nin golüne engel olamadı ve maç 1-1 berabere bitti. 18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 30 Mart 2005'te Tiflis'te yapılan rövanş maçından ise Türkiye 5-2 galip ayrıldı. Ay-yıldızlı ekibin bu maçtaki gollerini Tolga Seyhan, Fatih Tekke (2), Koray Avcı ve Tuncay Şanlı attı.

İki ülke A milli takımlarının 7 Şubat 2007'de Tiflis'teki oynadığı özel maçı ise Gürcistan 1-0 kazandı.

Türkiye ile Gürcistan arasında 24 Mayıs 2012'de oynanan hazırlık maçından ise milli takım Hamit Altıntop, Nuri Şahin ve Selçuk İnan'ın golleriyle 3-1 galip ayrıldı.

Türkiye ile Gürcistan arasında daha önce oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: