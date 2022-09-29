SPOR U14 Milli Takımı'nı belirlemek üzere 400 futbolcu izlemeye alındı - Son Dakika
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SPOR U14 Milli Takımı'nı belirlemek üzere 400 futbolcu izlemeye alındı

29.09.2022 10:35

U14 Milli Takımı'nı belirlemek üzere 400 futbolcu izlemeye alındıGüngör Şahinkaya: Kadroyu geniş bir şekilde kuracağızNevruz Şerif: Yüzlerce oyuncu izledikTurgay İPEK - Oktay POLAT / ERZURUM, (DHA) - Futbolda Genç Milli Takımlar tarafından gerçekleştirilen ve 2009 doğumlu futbolcuları kapsayan...

U14 Milli Takımı'nı belirlemek üzere 400 futbolcu izlemeye alındı

Güngör Şahinkaya: Kadroyu geniş bir şekilde kuracağız

Nevruz Şerif: Yüzlerce oyuncu izledik

Turgay İPEK - Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA) - Futbolda Genç Milli Takımlar tarafından gerçekleştirilen ve 2009 doğumlu futbolcuları kapsayan 14 yaş altı seçmeleri Erzurum'da yapılıyor. 29 bölgeden seçilen 400 U14 futbolcusu, milli takıma girmek için tüm hünerlerini sergiliyor. Onları oynadıkları futbol maçında saha kenarından bir kamera gibi izleyip, not alan Genç Milli Takım ve Bölge Antrenörleri tek tek seçerek U14 milli takımını oluşturacak.

Palandöken Dağı'nın eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki futbol sahalarında düzenlenen müsabakalara katılan U14 futbolcuları hayallerine kavuşmak için tüm güçlerini ortaya koyuyor. 26 Eylül - 10 Ekim tarihleri arasında oynanacak maçlarla gerçekleştirilecek seçmeler, büyük bir titizlikle yapılıyor. Bölgeler arası düzenlenen futbol müsabakalarında karşılaşan U14 futbolcuları, Genç Milli Takım antrenörleri tarafından izleniyor. Müsabakalara Adana, Ankara (2), Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul (3), İzmir (2), Kayseri, Malatya, Sakarya, Samsun, Trabzon, Trakya, Van, İstanbul Amatör bölgelerinden 20 takımda toplam 400 sporcunun yer aldığı organizasyon 10 Ekim'e kadar devam edecek. Genç Milli Takım antrenörleri ile bölge antrenörlerinin takip ettiği maçlar sonrasında, U14 Milli Takımı ve kulüpler için oyuncu havuzu oluşturulacak.

GÜNGÖR ŞAHİNKAYA: KADROYU GENİŞ BİR ŞEKİLDE KURACAĞIZ

Yaklaşık 21 yıldır TFF Milli Takım antrenörü olarak görev yapan U14 Milli Takım Teknik Direktörü Güngör Şahinkaya, her yıl bu oluşum için seçmeler yapıldığını söyledi. 2009 doğumluların seçmelerinin ilk ayağını Erzurum'da başlattıklarını söyleyen Şahinkaya, "Bu üç dönem şeklinde yapılacak. Ocak ve nisan ayında U14 Milli Takımı'nı geniş bir şekilde kuracağız. Erzurum'da bu seçmelere 20 bölgeden katılan 400 oyuncuyu izlemiş olacağız. Seyrede seyrede oyuncuların gelişimini izleyerek sonunda U14 Milli Takımı'nı kuracağız. Üç aşama geçtikten sonra zaten bunlar yaş grubu atlıyor, temmuz, ağustostan itibaren U15 oluyorlar. Bu sene ayrıca U14 milli takımının kuruluş yılıdır" diye konuştu.

NEVRUZ ŞERİF: YÜZLERCE OYUNCU İZLEDİK

U14 Milli Takımı'nın temelini oluşturmak için Erzurum'da olduklarını söyleyen Milli Futbolcu Bölgeler Koordinatörü Nevruz Şerif ise şunları söyledi:

"Daha evvelki senelerde bunları yaptık. Bu çocukların şanssızlığı, pandemi dolayısıyla çok eksik kaldılar. Lig maçı oynayamadılar, antrenman yapamadılar. Biz kendi aramızda tertip ettiğimizi turnuvalarla çocukları bir araya getirdik. Yüzlerce oyuncu izledik. Bölgelerden oluşan oyuncuları seçtik. Onları etap etap değerlendirmeye çalışıyoruz. Buradan 14 yaş milli takımı oluşturulacağız. Dışarda kalan oyuncular üzülecekler ama biz onları havuz içinde değerlendireceğiz. Onların lig maçları da başlayacak. Bütün bölge hocaları ve milli takım hocaları bu çocukları izleyecekler. Mevcut milli takım içini de sermpe yapabiliriz, lig maçlarında izlediğimiz futbolculardan. Bugünün 13-14 yaşındaki çocukları yarın 15-16 olacak. Ümit Milli Takım, Allah kısmet ederse A Milli Takım'a kadar bu çocukları seçeceğiz."

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Kaynak: DHA

Milli Takım, Erzurum, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor SPOR U14 Milli Takımı'nı belirlemek üzere 400 futbolcu izlemeye alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: SPOR U14 Milli Takımı'nı belirlemek üzere 400 futbolcu izlemeye alındı - Son Dakika
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