U20 Grekoromen Güreş Şampiyonası Tamamlandı

17.02.2026 15:02
Yenimahalle'de gerçekleştirilen şampiyonada madalyalar sahiplerini buldu, İstanbul birinci oldu.

U20 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Yenimahalle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kompleksi'nde tamamlandı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç sporcular, şampiyonluk hedefiyle mindere çıktı. Kıyasıya geçen müsabakaların ardından şampiyonanın son gününde 55, 63, 72 ve 82 kilogramda madalyalar dağıtıldı, kupalar sahiplerini buldu. En centilmen sporcu ödülü Alkın Alkan'a verilirken, en teknik sporcu ödülünün sahibi Ali Poyraz Ayvat oldu. En centilmen antrenör ödülü ise Süleyman Güngör'e verildi.

Şampiyona sonrası takım sıraması ise şu şekilde belirlendi:

1'nci İstanbul Büyükşehir Belediyesi – 105 puan

2'nci Kayseri Şeker Spor – 98 puan

3'üncü Sakarya Büyükşehir Belediyesi – 85 puan

55 kg

1'nci Denizhan Ogun (Konya Büyükşehir Belediyesi)

2'nci Polat Can Karadeniz (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

3'üncü Enes Sarıback (Konya Büyükşehir Belediyesi)

3'üncü İbrahim Çakmak (Kayseri Şeker Spor)

63 kg

1'nci Abdul Samed Arslantaş (Beşiktaş Jimnastik Kulübü)

2'nci Veli Kağan Seğmen (Sakarya Büyükşehir Belediyesi)

3'üncü Samet Kayretli (Konya Büyükşehir Belediyesi)

3'üncü Ahmet Enes Dülger (Konya Büyükşehir Belediyesi)

72 kg

1'nci Salih Yusuf Yazıcı (Kayseri Şeker Spor)

2'nci Onur Kara (Manisa Büyükşehir Belediyesi)

3'üncü Ne?et Kayra Arıcı (Kasımpaşa Spor Kulübü)

3'üncü Kuzey Mahir İldem (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

82 kg

1'nci Bünyamin Özcan (Bursa Büyükşehir Belediyesi)

2'nci Muhammet Emin Uymaz (İzmir Büyükşehir Belediyesi)

3'üncü İsmail Bereket (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

3'üncü Hüseyin Batın Aldemir (Kayseri Şeker Spor)

130 kg

1'nci Üzeyir Ayberk Bostan (Keçiören Belediyesi)

2'nci Cemal Yusuf Bakır (ASKİ Spor Kulübü)

3'üncü Oğuzhan Ahmet Elen (Ferdi Sporcu)

3'üncü Emrullah Çapkan (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

Kaynak: DHA

