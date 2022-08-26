UEFA Avrupa Ligi gruplarının kura çekimi İstanbul'da yapıldı - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi gruplarının kura çekimi İstanbul'da yapıldı

26.08.2022 15:00
UEFA Avrupa Ligi gruplarının kura çekimi İstanbul'da yapıldı

UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup aşaması kura çekimi İstanbul'da yapıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup aşaması kura çekimi İstanbul'da yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kurayla belirlendi.

Turnuvada geçen sezonun şampiyonu Eintracht Frankfurt'un eski Alman futbolcusu Karl-Heinz Körbel, kura öncesi kupayı sahneye getirdi.

UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti'nin hazır bulunduğu kura, eski Macar futbolcu Zoltan Gera ve Karl-Heinz Körbel tarafından gerçekleştirildi.

Üçüncü torbadan kuraya katılan Fenerbahçe, B Grubu'nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile yer aldı.

Dördüncü torbada bulunan Trabzonspor, H Grubu'nda Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros ile eşleşti.

Oluşan gruplar şöyle:

A Grubu: Arsenal (İngiltere), PSV (Hollanda), Bodo/Glimt (Norveç), Zürih (İsviçre)

B Grubu: Dinamo Kiev (Ukrayna), Rennes (Fransa), Fenerbahçe (Türkiye), AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

C Grubu: Roma (İtalya), Ludogorets (Bulgaristan), Real Betis (İspanya), HJK Helsinki (Finlandiya)

D Grubu: Braga (Portekiz), Malmö (İsveç), Union Berlin (Almanya), Union Saint-Gilloise (Belçika)

E Grubu: Manchester United (İngiltere), Real Sociedad (İspanya), Sheriff (Moldova), Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

F Grubu: Lazio (İtalya), Feyenoord (Hollanda), Midtjylland (Danimarka), Sturm Graz (Avusturya)

G Grubu: Olympiakos (Yunanistan), Karabağ (Azerbaycan), Freiburg (Almanya), Nantes (Fransa)

H Grubu: Kızılyıldız (Sırbistan), Monaco (Fransa), Ferencvaros (Macaristan), Trabzonspor (Türkiye)

Turnuva formatı

Avrupa Ligi'nde 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele edecek.

Grup birincileri, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Gruplarını ikinci sırada tamamlayanlar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Ligi play-off'larına katılarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.

Avrupa Ligi gruplarını üçüncü sırada tamamlayan ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.

Takımlar, grup aşamasından sonra iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

Grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

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Kaynak: AA

Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi gruplarının kura çekimi İstanbul'da yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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