Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimi sonrasında Fenerbahçe, B grubunda Dinamo Kiev (Ukrayna), Rennes (Fransa) ve AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) ile eşleşti. Trabzonspor ise Kızılyıldız (Sırbistan), Monaco (Fransa) ve Ferencvaros (Macaristan) ile H grubunda yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde çekilen kuralarla belli oldu. Saat 14.00'te başlayan kura çekimini Eintracht Frankfurt'un efsane isimlerinden 67 yaşındaki Karl-Heinz 'Charly' Körbel ile Macar futbolunun önemli isimlerinden olan ve 2018 yılında futbol kariyerini noktalayan Zoltan Gera gerçekleştirdi. Fenerbahçe'nin 3'üncü torbadan, Trabzonspor'un ise 4'üncü torbadan katıldığı kura çekiminin ardından oluşan gruplar şu şekilde;

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları, 8 Eylül'de oynanacak olan ilk maçlar ile başlayacak ve 3 Kasım'da sona erecek. Avrupa Ligi'nde final karşılaşması ise 31 Mayıs 2023 tarihinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.