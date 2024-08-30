RAMS Başakşehir\'in UEFA Konferans Ligi rakipleri belli oldu

Spor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda lig aşamasının kura çekimi, Monako'daki Grimaldo Forum'da gerçekleştirildi. Turnuvada Türkiye'yi temsil eden tek takım olan ve ikinci torbadan kuraya giren RAMS Başakşehir'in rakipleri belli oldu.

RAMS BAŞAKŞEHİR'İN RAKİPLERİ

Turuncu-lacivertliler, lig aşamasındaki rakipleri;

Kopenhag (D)

Heidenheim

Rapid Wien

Cercle Brugge (D)

Petrocub

Celje (D)

UEFA KONFERANS LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

1. Hafta: 3 Ekim 2024

2. Hafta: 24 Ekim 2024

3. Hafta: 7 Kasım 2024

4. Hafta: 28 Kasım 2024

5. Hafta: 12 Aralık 2024

6. Hafta: 19 Aralık 2024

Play-off: 13 Şubat 2025/ 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 Mart 2025/ 13 Mart 2025

Çeyrek final: 10 Nisan 2025/ 17 Nisan 2025

Yarı final: 1 Mayıs 2025/ 8 Mayıs 2025

Final: 28 Mayıs 2025

Konferans Ligi'nde lig aşamasının ardından oynanacak play-off turunun Kura çekimi 31 Ocak'ta, diğer turların kura çekimi ise 20 Aralık'ta yapılacak.

TURNUVAR FORMATI

UEFA Konferans Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek.

Konferans Ligi'nde ise her ekip, 3'ü içeride, 3'ü dışarıda olmak üzere 6'şar rakiple mücadele edecek. Takımlar, iki turnuvada da 4 torbadan ikişer ekiple eşleşecek.

İlk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Liglerde 9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.

Konferans Ligi mücadelesi ise 3 Ekim'deki maçlarla başlayacak. Turnuvanın finali, 28 Mayıs 2025'te Polonya'nın Wroclaw şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.