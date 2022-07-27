KONYASPOR - BATE BORISOV MAÇINA DOĞRU11.00 Belarus ekibi, maç öncesi son antrenmanını yapacak.17.30 Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ve bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak.18.00 Yeşil-beyazlılar, Bate Borisov maçının hazırlıklarını tamamlayacak.19.00 Bate Borisov Teknik Direktörü Aleksandr Mikhailov ve bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: DHA

Iker Casillas, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 27 Temmuz Çarşamba Spor Gündemi - Son Dakika

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