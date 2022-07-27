27 Temmuz Çarşamba Spor Gündemi - Son Dakika
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27 Temmuz Çarşamba Spor Gündemi

27.07.2022 09:59
27 Temmuz Çarşamba Spor Gündemi

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÖN ELEME TURU RÖVANŞI20.00 Fenerbahçe (0) - (0) Dinamo KievCASILLAS ANTALYA'DAReal Madrid altyapısında yetişip dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Iker Casillas, Antalya Belek'te gerçekleşen Real Madrid Futbol Okulu'na konuk oldu.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÖN ELEME TURU RÖVANŞI

20.00 Fenerbahçe (0) - (0) Dinamo Kiev

CASILLAS ANTALYA'DA

Real Madrid altyapısında yetişip dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Iker Casillas, Antalya Belek'te gerçekleşen Real Madrid Futbol Okulu'na konuk oldu. 41 yaşındaki Casillas, tecrübelerini Real Madrid Futbol Okulu'ndaki eğitimler kapsamında çocuklara aktardı.

GALATASARAY13.30 Divan Kurulu Temmuz ayı Olağan Toplantısı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılacak.20.00 Sarı-kırmızılı takım, Avusturya kampında İtalya ekibi Salernitana ile hazırlık maçında karşılaşacak.

BEŞİKTAŞSiyah-beyazlılar, İspanya'nın Alicante bölgesinde yeni sezon çalışmalarına devam edecek.

TRABZONSPORYurt dışı kampını tamamlayarak dün Trabzon'a gelen Bordo-mavililer, Süper Kupa maçının hazırlıklarını sürdürecek.

KONYASPOR - BATE BORISOV MAÇINA DOĞRU11.00 Belarus ekibi, maç öncesi son antrenmanını yapacak.17.30 Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ve bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak.18.00 Yeşil-beyazlılar, Bate Borisov maçının hazırlıklarını tamamlayacak.19.00 Bate Borisov Teknik Direktörü Aleksandr Mikhailov ve bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÖN ELEME TURU RÖVANŞLARI19.00 Bodo/ Glimt (0) - (1) Linfield FC20.00 Zürich (2) - (3) Karabağ20.00 Malmö FF (0) - (1) Zalgiris Vilnius  21.30 Slovan Bratislava (2) - (1) Ferencvaros  22.00 Olympiakos (1) - (1) Maccabi Haifa

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ 2. ÖN ELEME TURU RÖVANŞLARI18.00 Inter Club (0) - (3) CFR Cluj  20.00 AIK (2) - (3) Vorskla Poltava  21.00 Gomel (1) - (5) Aris Saloniki  21.00 KI Klaksvik (0) - (0) Sutjeska Niksic

HAZIRLIK MAÇLARI21.30 Napoli - Adana Demirspor

TFF14.00 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu Yaz Semineri Açılış Töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.MHK YAZ SEMİNERİ

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun 2022 - 2023 Futbol Sezonu Yaz Semineri Bolu'da sürecek.


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Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: DHA

Iker Casillas, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 27 Temmuz Çarşamba Spor Gündemi - Son Dakika

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