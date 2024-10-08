Uğurcan Çakır'dan Milli Takım Açıklamaları - Son Dakika
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Spor

Uğurcan Çakır'dan Milli Takım Açıklamaları

Uğurcan Çakır, milli takımda rekabetin önemli olduğunu, herkesin elinden geleni yapacağını belirtti.

08.10.2024 17:42
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Milli kaleci Uğurcan Çakır: Milli takımda kimin oynadığının çok bir önemi yok

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - A MİLLİ Futbol Takımı'nın ve Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, "Milli takımda kimin oynadığının çok bir önemi yok. Kime forma geliyorsa elinden geleni yapmaya çalışıyor. Sezona iyi başladığımı düşünüyorum. Hocam şans verirse elimden geleni yapmaya çalışacağım. Milli takımımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile 14 Ekim Pazartesi günü ise deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Milliler, hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla devam ediyor. Ay-yıldızlılarda kaleci Uğurcan Çakır, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'BURADA OLMAK HER ZAMAN GÜZEL'

Antrenmanlara dün başladıklarını belirten milli file bekçisi, "Burada olmak her zaman güzel. Güzel bir ortam var. Samimi bir ortam var. Buranın tadını çıkartmaya çalışıyoruz. Hocamızın antrenmanlarına uyum sağlamaya çalışıyoruz. Mert ağabey küçük bir sakatlığı dolayısıyla kadrodan çıkarıldı. Ona da buradan geçmiş olsun demek istiyorum. Berke aramıza katıldı. Çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'İYİ KALECİLERİMİZ VAR'

A Milli Takım'da her mevkide rekabet olduğunun altını çizen 28 yaşındaki kaleci, "Buraya gelen her oyuncu burayı hak ederek buraya geliyor. Kaleci mevkisinde de iyi kalecilerimiz var. Milli takımda kimin oynadığının çok bir önemi yok. Kime forma geliyorsa elinden geleni yapmaya çalışıyor. Sezona iyi başladığımı düşünüyorum. Hocam şans verirse elimden geleni yapmaya çalışacağım. Milli takımımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz" diye konuştu.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK TAKIMLARINDA OYNAYAN OYUNCULARIMIZ VAR'

Milli kaleci, konuşmasına şöyle devam etti:

"Dünyanın en büyük takımlarında oynayan oyuncularımız var. Hem genç hem takıma liderlik yapan iyi oyuncularımız var. Hakan ağabey gibi dünya çapında futbolcumuz var. Arda, Kenan ve Kerem gibi çok yetenekli oyuncularımız var. Arkadaşlık ortamı gayet iyi. Hocamızla uyumumuz iyi. Almanya'da bunun sinyalini vermiştik. Hocanın istediklerini yapmaya çalışan bir grup var."

Her zaman ülkesine faydalı olmak istediğini dile getiren tecrübeli kaleci, "Bu sezon takım olarak iyi başlayamadık ama kendimin iyi başladığını düşünüyorum. Her zaman en iyi performansımı vermeye çalışıyorum. Çok çalışarak, hem burada hem takımımda iyi olmaya çalışıyorum" diye konuştu.

'DÜNYANIN HER YERİNDE BÖYLE'

Yoğun maç temposuyla ilgili de konuşan Uğurcan Çakır, şunları kaydetti:

"Biz Avrupa Şampiyonası'nda yaklaşık 45 gün geçirdik. Trabzonspor olarak 8-9 gün sonra Avrupa'da Play-off maçımız vardı. Maçların yoğunluğu her sezon daha fazla artıyor. UEFA olmadığında milli takım araları oluyor. Gerçekten yoğun bir fikstür var. Ancak dünyanın her yerinde böyle. Buna adapte olmaya çalışıyoruz."

Milli kaleci, bu sezon özelinde iyi kaleci performansları gördüğünü aktararak, "Muhammed Şengezer, Berke Özer ve Altay Bayındır. Keza Okan Koçuk'ta iyi bir performans sergiliyor. Kayserispor'da Bilal'de iyi bir performans sergiliyor" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Uğurcan Çakır'dan Milli Takım Açıklamaları - Son Dakika

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