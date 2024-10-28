Van Bronckhorst: Faullerle Durduruldum - Son Dakika
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Spor

Van Bronckhorst: Faullerle Durduruldum

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Beşiktaş'ın teknik direktörü, Galatasaray karşısında iyi bir performans sergilediklerini belirtti.

28.10.2024 23:49
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Giovanni van Bronckhorst: Rakibimiz bizi sadece faullerle durdurabildi

Metin ARSLANCAN – Ali DANAŞ/ İSTANBUL, – BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, "Ben takımın performansından dolayı gurur duyuyorum. Zor bir deplasmandı. Duran toplarda rakibin tehlikeli olduğunu biliyoruz. Ama iyi oynadık. Fırsatlar yarattık. Domine ettik. Futbol oynamayı isteyen takım bizdik ama bazen bu konularda hakem yardımı da gerekiyor. Rakibimiz bizi sadece faullerle durdurabildi" dedi.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. RAMS Park'ta oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

Zor bir deplasmanda oynadıklarını belirten van Bronckhorst, "Bugün normale göre aslında daha fazla reaksiyon verdim. Zor bir maç olacağını biliyorduk. İstediğimiz oyunu oynamaya geldik. İyi oynadık. Zor bir deplasmana geldik gerçekten de. Ama oyun domine ettik. İstediğimiz şey buydu. Ama bugün futbol oynayan takım hakem tarafından destek görmedi. Maç içerisinde çok fazla faul oldu. Ama her şeye müsaade edildi. Galatasaray'ın yaptığı bu çok fazla faulleri anlamıyorum. Herkes gördü. Maçtan sonra da görüntülere baktıktan sonra lütfen biriniz bunu bana açıklasın. Ben bu konuyla ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü Kasımpaşa maçında takımın başında kulübede olmak istiyorum. Zor bir maç olmasını bekliyorduk, maçın böyle olmasını bekliyorduk. Ben takımın performansından dolayı gurur duyuyorum. Zor bir deplasmandı. Duran toplarda rakibin tehlikeli olduğunu biliyoruz. Ama iyi oynadık. Fırsatlar yarattık. Domine ettik. Futbol oynamayı isteyen takım bizdik ama bazen bu konularda hakem yardımı da gerekiyor. Rakibimiz bizi sadece faullerle durdurabildi" diye konuştu.

'OYUNU DOMİNE EDEN TAKIMDIK'

Geniş bir kadroya sahip olduğunu aktaran Hollandalı çalıştırıcı, "Şu an sakatlıklarından dolayı bizimle olmayan oyuncularımız var. İstediğimiz performans, iyi performans göstereceğini düşündüğümüz takımla maçlara başlıyoruz. Bugün de değişiklikler yaptık maç içerisinde. Ama bugün özelinde her şeyi değiştirmemiz gerekmedi. Hücumda hatta Onur'un topu ileriye taşıma özelliklerinden faydalanmak istedik. Maçın sonunda bir şeyler çıkartmak istedik bu şekilde. Ama oyun planı harika işledi oyunu domine eden takımdık. Rakibimiz baskı yapamadı. Hareketliliklerimiz iyiydi. Maçı kazanabilecek fırsatları, maçı kazanacak işleri yaptık. O fırsatları bulduğumuzu söyleyebilirim. Ama bizim için gelecek anlamında ligde işin temelini oluşturan unsurlar bunlar. Bugünkü maçı analiz edeceğiz. Yarından itibaren de içeride oynayacağımız Kasımpaşa maçına odaklanacağız" ifadelerini kullandı.

'MAÇTAN ÖNCE KONUŞTUĞUMUZ VE SÖYLEDİĞİMİZ HER ŞEY GERÇEKLEŞTİ'

Maçtan önce takımla paylaştığı her şeyin gerçekleştirdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bugün özelinde biz geride bir üçlü dizilim olacağını düşünmüştük. Barış Alper'in pozisyonunda oynaması ama aynı zamanda hücum orijinali bir oyuncu olmasından dolayı buradaki boşlukları Rafa ile geçişte kullanmayı istedik. Tam saha bastıran oyuncu, tam saha baskı, her yerde baskı olacağını biliyoruz. İkinci yarıda dörtlü dizilişe geçtikten sonra orta sahada 3'e 2'lik durumlar da oluştu. Bunların hepsini maçtan önce söylemiştik. Maçtan önce konuştuğumuz ve söylediğimiz her şey gerçekleşti. Semih ile alakalı konuda da maç içerisinde maçı izlerken gördünüz mü bilmiyorum. İlk yarıdaki en büyük fırsat onun kanadından geldi. Tehlikeli bir oyuncu. Ortalarda, şutlarda içeriye şut çektiği zamanlarda tehlikeli yaratan bir oyuncu. Ama formasından çekiliyor ve devam ediyor. Buna müsaade ediliyor. Diğer konuya gelirsek 5-0'lık o konu kapandı. O maç bitti. O maçı yendik. Sonrasında mutlu olduk. Bugün yeni maç oynandı. Yeni bir müsabaka vardı bugün. Olmayan, eksik olan oyuncular hakkında konuşmayı da tercih etmiyorum. Bugün bizimle burada olan oyuncular hakkında konuşmak lazım. Çünkü bugüne, bugünkü maça onlarla hazırlandık. Elimizden gelen her şeyi verdik. Her şeyi yaptık. İşin sonunda olmadı. Futbolda bunlar oluyor. Hayatın içerisinde bunlar var. Ama biz bugün iyi oynadık. İyi de mücadele ettik."

'DURAN TOPLAR KONUSUNDA RAKİBİN TEHLİKELİ OLDUĞUNU BİLİYORDUK'

Maç içinde her şeyi iyi ve doğru yapmadıklarının altını çizen van Bronckhorst, "Duran toplar konusunda rakibin tehlikeli olduğunu biliyorduk. Tehlikesiz kullanan oyuncuların da tehlikeli olduğunu ve oralardan gol tehlikesi yarattıklarını, yaratabileceklerini ve bu konunun zorluğunu biliyorduk. İkinci gol özellikle çok kolay oldu. Bu durumu kabul ediyorum. Detaylar belirleyici oluyor. Bugün duran toplarda yeterince güçlü değildik. Sağlam değildik. Duran toplar özelinde daha güçlü olmanız gerekiyor. İki gol olmamalıydı. İki gol yememeliydik" değerlendirmesinde bulundu.

Hollandalı teknik adam, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Şikayetçi değilim. Sadece anlamıyorum. Bazen takımımızın, kulübümüzün tabii ki de arkasında durmamız gerekiyor. Bugün gördüğümüz şeyler bunlar. Herkes de gördü. Ama ben sadece takımımı hazırlayabilirim ama hakemleri etkileyemem. Bugünkü oyundaki önemli bir faktör de bu konuydu."

Van Bronckhorst: Faullerle Durduruldum
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Van Bronckhorst: Faullerle Durduruldum - Son Dakika

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