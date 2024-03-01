Voleybol Ligi'nde 23. ve 22. hafta maçları - Son Dakika
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Voleybol Ligi'nde 23. ve 22. hafta maçları

Voleybol Ligi\'nde 23. ve 22. hafta maçları

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 23. hafta maçları yarın başlıyor. Çukurova Belediyespor-Beşiktaş Ayos, Kuzeyboru-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Karayolları-Galatasaray Daikin, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor, Türk Hava Yolları-PTT, Eczacıbaşı Dynavit-Nilüfer Belediyespor ve Fenerbahçe Opet-VakıfBank maçları oynanacak. AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise Ziraat Bankkart-TÜRŞAD, Brand Group Alanya Belediyespor-Bigadiç Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-Develi Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor-Spor Toto ve RAMS Global Cizre Belediyespor-Fenerbahçe Parolapara maçları oynanacak.

01.03.2024 11:31  Güncelleme: 11:32
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 23'üncü, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 22'nci hafta maçları yapılacak.

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

Vodafone Sultanlar Ligi

Yarın:

14.00 Çukurova Belediyespor- Beşiktaş Ayos (Adana ASKİ Atatürk)

3 Mart Pazar:

14.00 Kuzeyboru- Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (Aksaray Spor Salonu)

14.00 Karayolları- Galatasaray Daikin (Ankara TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor- Sarıyer Belediyespor (Mimar Sinan)

15.00 Türk Hava Yolları - PTT (İstanbul Burhan Felek Vestel)

18.30 Eczacıbaşı Dynavit-Nilüfer Belediyespor (Eczacıbaşı)

19.00 Fenerbahçe Opet-VakıfBank (İstanbul Burhan Felek Vestel)

Efeler Ligi

Yarın:

13.00 Ziraat Bankkart-TÜRŞAD (Adilcevaz Bitlis)

14.00 Brand Group Alanya Belediyespor-Bigadiç Belediyespor (Alanya-Atatürk)

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Develi Belediyespor (İstanbul Burhan Felek Vestel)

15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor- Halkbank (Cengiz Göllü Voleybol Salonu)

15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor- Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ordu Ünye)

16.30 Arkas Spor-Spor Toto (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)

3 Mart Pazar:

14.00 RAMS Global Cizre Belediyespor-Fenerbahçe Parolapara (Cizre)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Voleybol Ligi'nde 23. ve 22. hafta maçları - Son Dakika

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SON DAKİKA: Voleybol Ligi'nde 23. ve 22. hafta maçları - Son Dakika
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