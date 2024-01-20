 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Apple Vision Pro ön siparişlere açıldı! İşte fiyatı - Son Dakika
Üye Girişi

Apple Vision Pro ön siparişlere açıldı! İşte fiyatı

Apple, karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu ön siparişlere açtı. İşte Apple Vision Pro özellikleri ve fiyatı...

Apple Vision Pro ön siparişlere açıldı! İşte fiyatı
20.01.2024 - 00:31,  Güncelleme: 11:59
Abone Ol

Apple, geçen aylarda gerçekleştirdiği WWDC 2023 etkinliğinde ilk karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu tanıttı. Özellikleri ile dikkat çekmeyi başaran cihaz, bugün itibariyle ön siparişlere açıldı. İşte Apple Vision Pro özellikleri ve fiyatı…

Apple Vision Pro özellikleri ve fiyatı

Apple, geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuru ile Vision Pro'nun 19 Ocak yani bugün itibariyle ön siparişlere açılacağını ve 2 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya sürüleceğini açıklamıştı. Bugün siparişlere açılmasıyla fiyatı görüldü. Fakat buna geçmeden önce karma gerçeklik gözlüğünün özelliklerine bakalım.

Apple Vision Pro ön siparişlere açıldı! İşte fiyatı

Gelişmiş göz takip teknolojisi, hassas hareket takibi, geniş görüş alanı ve uzamsal ses özellikleri ile öne çıkan Apple Vision Pro, M2 ve R1 işlemcilerine yer veriyor. Böylelikle kullanıcısına çok farklı bir deneyim sunuyor. Cihaz, diğer Bluetooth cihazlar ile birlikte adeta bir bilgisayar ya da TV gibi çalışıyor.

Satışına günler kala Apple Vision Pro'nun önemli bir eksikle geleceği ortaya çıktı!

Etrafınızdaki insanlarla iletişime geçmenize de olanak sunan Apple Vision Pro, sanal toplantıları da çok daha kolay hale getiriyor. Öyle ki görsellere her açıdan bakabiliyorsunuz. Sahip olduğu kameralar ile kayıt almayı da mümkün kılan karma gerçeklik gözlüğü, film ve oyun deneyimini farklı bir boyuta taşıyor.

Alüminyum bir gövdeye sahip olan gözlük, birçok farklı kafa yapısında rahatlıkla kullanılmak üzere tasarlandı. Öte yandan stereo hoparlörler ile üst düzey ses performansına sahip Apple Vision Pro, göz takip sistemi ile tam anlamıyla üç boyutlu ses deneyimi sunuyor.

Apple herkese Vision Pro satmayabilir! İşte sebebi

Apple Vision Pro için birçok uygulamanın desteği de mevcut. Bu uygulamalar arasında Amazon Prime Video, Discord, Telegram, Uber Eats ve Notion'a ek olarak Microsoft Professional uygulamaları da bulunuyor.

Apple Vision Pro başlangıç fiyatı 3 bin 499 dolar olarak açıklanmıştı. Bu versiyon 256 GB depolama alanına sahip. Geriye kalan 512 GB ve 1 TB depolamalı seçeneklerin fiyatları ise cihazın ön siparişlere açılmasıyla belli oldu.

Apple Vision Pro 512 GB modelinin fiyatı 3 bin 699 dolar olarak belirlenmişken, 1 TB depolama alanına sahip versiyonun fiyatı ise 3 bin 899 dolar olarak belirlendi.

Apple Vision Pro fiyat listesi;

Apple Vision Pro 256 GB: 3 bin 499 dolar

Apple Vision Pro 512 GB: 3 bin 699 dolar

Apple Vision Pro 1 TB: 3 bin 899 dolar

Apple Vision Pro'yu ön sipariş verenlere gönderilen kutudan karma gerçeklik gözlüğü, bant, Vision Pro için kapak, batarya, 30W USB-C güç adaptörü ve USB-C şarj kablosu, ışık sızmasını engelleyen Light Seal Cushion ve bir parlatma bezi çıkıyor.

Apple Vision Pro şimdilik yalnızca ABD üzerinden ön sipariş verilebiliyor. Zira Türkiye üzerinden sipariş verilse bile gönderilmeyecektir. Bu noktada ülkemizde ne zaman piyasaya sürüleceği şimdilik bilinmiyor. Tahminler, yıl sonunu işaret ediyor.

Apple Vision Pro tahmini Türkiye fiyatı (vergisiz);

Apple Vision Pro 256 GB: 105 bin TL

Apple Vision Pro 512 GB: 112 bin TL

Apple Vision Pro 1 TB: 118 bin TL

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Apple Vision Pro özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apple Vision Pro ön siparişlere açıldı! İşte fiyatı - Son Dakika


12:27
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı
12:11
Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41
Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23
İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:48
Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler
10:47
İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir

Son Dakika
12:27 Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı
12:11 Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41 Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23 İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:48 Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler
10:47 İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 12:52:13. #1.11#
SON DAKİKA: Apple Vision Pro ön siparişlere açıldı! İşte fiyatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement