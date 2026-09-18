Bakan Kacır, sanayi ve teknoloji projeleri temel atma törenine katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde Sanayi ve Teknoloji Projeleri açılış-temel atma ve imza törenine katıldı. Bakan Kacır, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 23 yılda, dünyada eşine az rastlanır büyük bir kalkınma hamlesine imza attık. İmalat sanayimizin katma değerini 41 milyar dolardan 250 milyar doların üzerine çıkardık" dedi.

Bakan Kacır ve beraberindekiler sabah saatlerinde Diyarbakır'a geldi. Dicle Üniversitesindeki programlara katılan Bakan Kacır daha Organize Sanayi Bölgesinde Sanayi ve Teknoloji Projeleri açılış-temel atma ve imza törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Kacır, Diyarbakır'ın büyüme ve kalkınma yolculuğunda önemli birer adım olarak gördükleri 20 projeyi hizmete aldıklarını söyledi. Ergani Yeni Sanayi Sitesi'nin temelini atacaklarını kaydeden Bakan Kacır, "Ayrıca tarımsal üretimi geliştirecek, üretimin katma değerini artıracak ve şehrimizin kültürel birikimini daha ileri taşıyacak 8 yeni projenin protokollerini de bugün sizlerin huzurunda imzalıyoruz. Böylece üretimden sanayiye, tarımdan teknolojiye, sosyal kalkınmadan kültüre uzanan geniş bir yelpazede Diyarbakır'ımızın geleceğine yeni yatırımlar kazandırıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 23 yılda, dünyada eşine az rastlanır büyük bir kalkınma hamlesine imza attık. Sanayiden teknolojiye, ulaştırmadan enerjiye, eğitimden sağlığa kadar hemen her alanda Türkiye'yi dünyada örnek gösterilen bir konuma taşıdık. Güçlü üretim kabiliyetlerimiz ve sağlam altyapımızla, imalat sanayimizin katma değerini 41 milyar dolardan 250 milyar doların üzerine çıkardık. 36 milyar dolar seviyesinde olan yıllık ürün ihracatımızı 280 milyar dolara taşıdık. Türkiye'yi pek çok sektörde Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen üretim merkezlerinden biri haline getirdik. Doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle yatırımın ve refahın ülkemizin her köşesine yayıldığı bir Türkiye inşa ettik. Şehirlerimiz arasındaki gelişmişlik farklarını azaltan, her bölgemizin potansiyelini harekete geçiren bir kalkınma anlayışını hakim kıldık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, yatırım teşviklerimizle, planlı sanayi alanlarıyla, KOBİ'lerimize sağladığımız destekler ve kalkınma projelerimizle Diyarbakır'ımızı Türkiye Yüzyılı'na hazırladık" diye konuştu.

"Geçtiğimiz 23 yılda şehrimize 3 yeni OSB kazandırdık"

Geçtiğimiz 23 yılda Diyarbakır'a 3 yeni OSB kazandırdıklarını kaydeden Bakan Kacır, "Üretimin kalbinin attığı OSB'lerimizdeki istihdamı 2 binden 28 bine çıkardık. Diyarbakır'ımızın büyümesinde ve kalkınmasında önemli pay sahibi KOBİ'lerimize KOSGEB eliyle 6,4 milyar liralık destek sağladık. Şehrimizdeki sanayi sitelerini de KOBİ'lerimizin ve esnaflarımızın mekansal ihtiyaçlarına bütüncül bir yaklaşımla yanıt veren, güçlü altyapı ve üstyapıya sahip, ahilik kültürünü canlı tutan örnek üretim alanları olarak konumlandırıyoruz. Bu anlayışla, şehrimizdeki sanayi sitelerinin altyapı çalışmaları için sağladığımız 1,1 milyar lira finansmanla 5 bin yeni istihdamın önünü açtık. Bugün de Karacadağ OSB'mizin 295 hektarlık altyapı yatırımını ve Diyarbakır OSB'mizin 1. ve 2. etabının elektrik altyapısını hizmete alıyoruz. Toplam yatırım büyüklüğü 1,5 milyar liraya yaklaşan bu projelerle sanayicilerimize daha güvenilir, modern ve üretimin sürekliliğini destekleyen bir altyapı sunuyoruz. OSB'lerimizin yatırım kapasitesini artırıyor, yeni yatırımlar için daha elverişli bir üretim ortamı oluşturuyoruz. Bugün aynı zamanda, 551 işyerinden oluşacak Yeni Ergani Küçük Sanayi Sitemizin de temelini atıyoruz. Yaklaşık 2 milyar liralık bu yatırımla esnafımızı ve sanayicimizi daha güvenli, düzenli ve verimli üretim alanlarıyla buluşturacağız. Bizler, şehrimizde istihdam sağlayan, üreten, bölge ekonomisine canlılık ve dinamizm kazandıran her bir işletmemiz için tüm imkanlarımızı seferber etmeyi sürdüreceğiz. Yatırım teşvik sistemimizle şehrimizde gerçekleşecek 177 milyar lira yatırımın ve 141 binin üzerinde istihdamın önünü açtık. Cumhurbaşkanımızın kararıyla yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi doğrultusunda ilimizde gerçekleştirilen yatırımlara kapsamlı destekler sunuyoruz. İlimizde, Organize Sanayi Bölgelerimizde yapılacak yatırımlarda istihdam edilecek çalışanların SGK İşveren Payını yarısını 14 yıl boyunca Bakanlık olarak karşılıyoruz. Şehrimizde yapılacak yatırımlarda kullanılacak krediler için finansman desteğini 30,1 milyon liraya çıkardık. 9,25 puan faiz/kar payı desteği sunuyoruz. Yatırımın niteliğine göre yüzde 30'a varan yatırıma katkı oranı ile vergi indirimi sağlıyoruz. Yatırım makinelerinde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti veriyoruz. Yeni teşvik sistemimizin sac ayaklarından biri olan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile atıl potansiyeli üretime dönüştüren, yerelin ihtiyaçlarına yerinde cevap veren ve şehirlerimizin yetkinliğini teknolojiyle harmanlayan bir kalkınma seferberliği yürütüyoruz. Program kapsamında bu yıl alüminyumdan katma değerli ürünler üretimi, paketli hazır gıda üretimi, tekstil sektöründe yan sanayi ve ileri/geri bağlantılı ürünlerin üretimine dönük hayata geçirilecek toplam 296 milyon lira yatırım büyüklüğüne sahip 8 proje başvurusu aldık. Bu projeler için 301 milyon liraya kadar finansman desteği ve yatırımın yüzde 50'si oranında vergi indirimi sağlayacağız. Yerel kalkınmayı Türkiye Yüzyılı vizyonunun ayrılmaz bir parçası olarak ele alıyor, şehirlerimizin sahip olduğu potansiyeli ve insan kaynağını harekete geçiren projeleri kararlılıkla devreye alıyoruz. Bu anlayışla, Karacadağ Kalkınma Ajansımız vasıtasıyla ilimizde kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin, üniversitelerimizin, özel sektörümüzün ve sivil toplum kuruluşlarımızın 628 projesine 2 milyar lira destek sağladık. GAP Bölge Kalkınma İdaremiz aracılığıyla tarımsal altyapıdan kırsal kalkınmaya, sosyal kalkınmadan turizme kadar geniş bir alanda ilimizde yürütülen toplam 151 projeye ise 1 milyar lira kaynak aktardık. Bugün de üretimden istihdama, turizmden sosyal girişimciliğe uzanan pek çok alanda Diyarbakır'ımızın kalkınma kapasitesini güçlendirecek 16 projemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bismil'de hayata geçirdiğimiz İstihdam Odaklı Kapasite Geliştirme Projemizle toplam 16 bin 500 metrekare kapalı alana sahip 5 fabrika binasını şehrimizin üretim altyapısına kazandırdık. Bismil'de 720 gencimize istihdam sağladık. Diyarbakır Tekstil İhtisas ve Karma OSB'mizde 22 bin metrekarelik alanda inşa ettiğimiz 18 işlikle işletmelerimize yeniden üretim yapabilecekleri güvenli ve nitelikli alanlar kazandırdık. Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB'mizde tamamladığımız 7 fabrikayla özellikle küçük ölçekli tekstil işletmelerimize yeni üretim alanları sunduk. Çermik'te hazır giyim sektörüne yönelik oluşturduğumuz üretim altyapısıyla yeni yatırımların önünü açtık, vatandaşlarımız için yeni istihdam imkanları oluşturduk. İlçemize kazandırdığımız 19 işyerinden oluşan Butik Pazarımızla da yöresel ürünlerimizi, el sanatlarımızı ve kadın girişimcilerimizin emeğini turizm ekonomisiyle buluşturuyor; yerel değerlerimizin daha yüksek katma değere dönüşmesini sağlıyoruz. Kulp'ta köklü bir geçmişe sahip ipek üretimi geleneğimizi modern üretim teknolojileriyle buluşturduk. Dicle Baraj Gölü'nde çevre dostu elektrikli tekneleri devreye alarak turizm ile çevrenin korunmasını aynı hedefte buluşturduk. Su kalitesinin düzenli olarak izlenmesine yönelik altyapıyı da güçlendirerek, Dicle'nin doğal zenginliğini koruyan ve turizmden elde edilen ekonomik değeri sürdürülebilir kılan örnek bir yerel kalkınma yaklaşımını hayata geçirdik. Dicle Üniversitemizde kurduğumuz Dudak Damak Yarığı Yenidoğan Ortodonti Merkezi ile yalnızca şehrimize değil, çevre illere de hizmet veren önemli bir sağlık altyapısı kazandırdık. Alanında bölgede ilk olma özelliği taşıyan merkezimizden yaklaşık bin hasta ve 3 bin hasta yakını faydalandı. Erken dönemde doğru tedavinin önünü açan merkezimiz, aynı zamanda ailelerimizin bilinçlendirilmesine ve sağlık alanında nitelikli insan kaynağının yetişmesine değerli katkılar sunuyor. Hizmete aldığımız sosyal girişimcilik merkezleri, mesleki eğitim atölyeleri ve gençlik merkezleriyle kadınlarımızı ve gençlerimizi üretim, istihdam ve girişimcilik imkanlarıyla buluşturuyoruz. Bilişimden kodlamaya, e-ticaretten tasarıma uzanan eğitimlerle yeni yetkinlikler kazandırıyor, sahip oldukları kabiliyetleri ekonomik değere dönüştürmelerinin önünü açıyoruz" şeklinde konuştu.

160 milyonluk 8 proje imzalanacak

Bugün ayrıca, GAP Bölge Kalkınma İdaresinin destekleriyle hayata geçecek toplam yatırım büyüklüğü 160 milyon lirayı aşan 8 proje için protokolleri imzalayacaklarını aktaran Bakan Kacır, şöyle konuştu:

"Modern sulama sistemlerinden akıllı tarım uygulamalarına, zirai karantina altyapısının modernizasyonundan arıcılığa, taşlık alanların tarıma kazandırılmasından bilim ve eğitim altyapısının güçlendirilmesine kadar uzanan bu projelerle Diyarbakır'ımızın üretim kapasitesini artıracak, çiftçimizin gelirini ve yerel ekonomimizin dinamizmini büyüteceğiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize; gençlerimizin merakını besleyen, geleceğin yetkinlikleriyle buluşturan; sahip oldukları potansiyeli harekete geçirmesine imkan tanıyan bir ekosistemi inşa ederek ulaşabiliriz. Bu anlayışla Yenişehir/Sur ve Bağlar Gençlik Merkezlerinde hayata geçirdiğimiz DENEYAP Teknoloji Atölyelerimizde gençlerimizi tasarım ve üretimden robotik ve kodlamaya, yapay zekadan siber güvenliğe, enerji teknolojilerinden havacılık ve uzay teknolojilerine uzanan geniş bir yelpazede geleceğin yetkinlikleriyle buluşturuyoruz. Dicle Üniversitemizin bünyesinde hayata geçirdiğimiz Milli Teknoloji Atölyemizle de gençlerimizin fikirlerini projeye, projelerini ürüne, hayallerini ise Türkiye'nin geleceğine dönüştürecek yeni bir imkanı daha Diyarbakır'ımıza kazandırıyoruz. TÜBİTAK'ın üç yıllık dönemde sağladığı 30 milyon liralık destekle hayata geçen atölye bu atölye; gençlerimize tasarımdan üretime, yapay zekadan robotik sistemlere kadar geniş bir yelpazede ihtiyaç duydukları altyapıyı sunacak. Biz gençlerimize inanıyoruz, güveniyoruz. Türkiye'nin evlatlarının başkalarının çizdiği ufuklarla yetinmediği, kendi hayallerini, kendi kabiliyetleriyle gerçeğe dönüştürdüğü, dünyanın en ileri teknolojilerinde söz ve iddia sahibi olduğu bir gelecek tasavvurunu adım adım inşa ediyoruz. Güneydoğu Anadolu'muzun şehirleriyle, gençleriyle, çocuklarıyla daha güçlü biçimde buluşturmak üzere TEKNOFEST heyecanını bu yıl bölgemize taşıdık. Gençlerimizin kabiliyetlerini görünür kılan ve onları geleceğin kritik teknoloji alanlarıyla buluşturan bir teknoloji seferberliği olan TEKNOFEST Güneydoğu'nun kuşkusuz en önemli duraklarından biri de Diyarbakır'ımızdır. Şehrimiz 11 farklı teknoloji yarışmasına ev sahipliği yapıyor. 571 bini aşkın takımın başvurduğu bu yarışmalarda finale kalan 677 takımda yaklaşık 3 bin genç yarışmacımız; sağlıkta yapay zekadan sanayide robotik uygulamalara, jet motor tasarımından çip teknolojilerine, biyoteknolojiden elektronik harbe uzanan geniş bir yelpazede geliştirdikleri projeleri Diyarbakır'da sergiliyor. Az önce Dicle Üniversitemizde ve Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezimizde yarışma alanlarını ziyaret etme imkanı buldum. Gençlerimizin projelerini yerinde gördük, heyecanlarına ve üretme azimlerine yakından şahit olduk. Muazzam bir ilgi, muazzam bir atmosfer. Diyarbakır'da karşılaştığımız ilgi, coşku ve yüksek katılım bizlere bir kez daha gösterdi ki, bu şehrin gençleri teknolojiye yalnızca ilgi duymuyor, geleceğin teknolojilerini geliştirmeye, üretmeye ve Türkiye'nin yarınlarına damga vurmaya hazırlanıyor. Yüzyıllar boyunca medeniyetin, ilmin, hikmetin ve ticaretin önemli merkezlerinden biri olmuş bu kadim coğrafyanın sahip olduğu potansiyel, geçmiş dönemlerde maalesef yeterince değerlendirilemedi. Hamdolsun son 23 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen yatırımlarla, ulaşımdan eğitime, sağlıktan sanayi altyapısına kadar pek çok alanda bölgemizin kalkınma imkanlarını genişlettik, üretimin, yatırımın ve istihdamın önündeki engelleri bir bir kaldırdık. Şimdi önümüzde yeni ve çok daha büyük bir fırsat penceresi bulunuyor. Terörsüz Türkiye hedefimizde menzile ulaştığımızda ülke sathında toprağımızın her bir karışı yeni yatırımlarla, üretimle bereketlenecek. Birliğimize, kardeşliğimize halel getirecek her girişimi beraberce inşallah bertaraf edeceğiz. Her daim milletimizin hizmetkarı olmanın şuuruyla çalışacağız. Diyarbakır'ımızın her meselesini kendi meselemiz bilecek, şehrimizin ihtiyaçlarına eserle, yatırımla ve hizmetle karşılık vermeye devam edeceğiz. Diyarbakır Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yeni Hizmet Binamız da bu anlayışın somut bir tezahürüdür. Diyarbakır OSB, Karacadağ OSB ile Tekstil İhtisas ve Karma OSB'mizin katkılarıyla hayata geçirilen yeni hizmet binamızla, İl Müdürlüğümüzün hizmet kapasitesini daha nitelikli ve modern bir altyapıya kavuşturduk. Bin 100 metrekare kapalı alana sahip binamızda 35 çalışma arkadaşımız Diyarbakır'ımıza hizmet veriyor. Huzurun daha da kökleştiği, yatırımların büyüdüğü, üretimin ve istihdamın arttığı, gençlerimizin geleceğe çok daha büyük umutlarla baktığı bir Diyarbakır'ı hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Diyarbakır'ımıza kazandırdığımız yeni eserlerin şehrimize, milletimize, Diyarbakırlılara hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Ardından Vali Murat Zorluoğlu, Diyarbakır OSB Başkanı Mustafa Fidan ve GAP Başkanı Hasan Maral da birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleştirildi.