Boost The Future Demo Day\'de 7\'nci dönem girişimleri sahnelendi

Akbank ve Endeavor Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen Boost The Future Girişim Hızlandırma Programı'nın 7'nci dönemi, girişimcilik ekosisteminin önde gelen paydaşlarını bir araya getiren Demo Day etkinliğiyle sona erdi.Programa seçilen 8 teknoloji girişimi, 3 ay süren yoğun mentorluk, atölye çalışmaları ve kurucu forumlarının ardından düzenlenen Demo Day'de, iş modellerini ve ölçeklenme hedeflerini yatırımcılar ve ekosistem temsilcileriyle paylaştı.

Demo Day kapsamında değerlendirmelerde bulunan Akbank Dijital Çözümler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, "Akbank olarak girişimcileri desteklemeyi toplumun ve ekonominin geleceğini güçlendiren bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu bakış açısının somut bir yansıması olan Boost The Future ile birlikte öğrenen, birlikte büyüyen ve geleceği birlikte tasarlayan bir programa imza attık. Yedi yıldır bu programla, bugünün ihtiyaçlarına yanıt verirken yarının iş yapış biçimlerini de şekillendirecek girişimleri destekliyoruz. Girişimcilerin doğru mentorluk, güçlü bir ağ ve güvenilir iş ortaklarıyla buluşmasının, fikirleri sürdürülebilir, ölçeklenebilir iş modellerine dönüştürdüğüne inanıyoruz. Bu doğrultuda girişimcilerin yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Akbank Dijital Çözümler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven

Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli ise "Bugün startup dünyasında değer, yalnızca bugünün gerçekleriyle değil, geleceğe duyulan inançla şekilleniyor. Yapay zeka çağında rekabet artık tek bir dev oyuncunun her şeyi dönüştürdüğü bir yapıdan ziyade, hızlı adapte olabilen, niş alanlarda derinleşen ve lokalden globale değer üretebilen girişimler üzerinden ilerliyor. Endeavor Girişimcilerine veya bu dönemde başarılı olan girişimlere baktığınızda üç ortak özellik görebilirsiniz: Kurucu ekiplerin uzun vadeli uyumu, sürdürülebilir bir finansal model ve ilk günden itibaren global düşünme refleksi. Boost The Future, yedi yıldır tam da bu üç alanda girişimcilere güç kazandıran, onları yalnızca büyümeye değil doğru şekilde ölçeklenmeye hazırlayan bir program" diye konuştu.

DEMO DAY'DE YAPAY ZEKA VE TEKNOLOJİ ODAKLI GİRİŞİMLER ÖNE ÇIKTI

Boost The Future'ın 7'nci dönem Demo Day sahnesine yer alan girişimler; yapay zeka, veri analitiği, sağlık teknolojileri, insan kaynakları ve hukuk teknolojileri gibi farklı alanlarda geliştirdikleri çözümlerle öne çıktı. Girişimler, iş süreçlerini sadeleştiren, verimliliği artıran ve sektörlere özel dijital dönüşüm ihtiyaçlarına yanıt veren yaklaşımlar sundu. Ortalama şirket yaşı 2 ve ortalama kurucu yaşı 35 olan bu genç girişimler, bugüne kadar toplam 4,7 milyon ABD doları yatırım toplamayı başarmış bulunuyor.

Demo Day'de sunum yapan girişimler ve odaklandıkları alanlar şöyle oldu:

Beeasist: Hizmet sektöründeki KOBİ'lerin satış ve günlük operasyonlarını uçtan uca yönetmelerini sağlayan yapay zeka destekli B2B2C SaaS platformu.

Hizmet sektöründeki KOBİ'lerin satış ve günlük operasyonlarını uçtan uca yönetmelerini sağlayan yapay zeka destekli B2B2C SaaS platformu. Datablast: Veri ekipleri için akıllı veri yönetimi, gelişmiş analiz ve yapay zeka destekli içgörü üretimini tek platformda sunan teknoloji girişimi.

Veri ekipleri için akıllı veri yönetimi, gelişmiş analiz ve yapay zeka destekli içgörü üretimini tek platformda sunan teknoloji girişimi. HaloScape: Giyilebilir teknolojiler, IoT sağlık cihazları ve biyokimyasal verileri tek platformda birleştiren yapay zekâ temelli sağlık uygulaması.

Giyilebilir teknolojiler, IoT sağlık cihazları ve biyokimyasal verileri tek platformda birleştiren yapay zekâ temelli sağlık uygulaması. HrPanda: İşe alım süreçlerini uçtan uca yöneten, yapay zeka destekli yeni nesil aday takip sistemi (ATS).

İşe alım süreçlerini uçtan uca yöneten, yapay zeka destekli yeni nesil aday takip sistemi (ATS). Marqby: Fikri varlıklara yönelik süreçlerin dijitalleşmesini sağlayan ve hukuk teknolojileri alanında çözümler geliştiren platform.

Fikri varlıklara yönelik süreçlerin dijitalleşmesini sağlayan ve hukuk teknolojileri alanında çözümler geliştiren platform. Novus: Kodlama gerektirmeden, yapay zeka ajanlarıyla kişiselleştirilmiş iş akışları ve otomasyonlar oluşturmayı sağlayan teknoloji girişimi.

Kodlama gerektirmeden, yapay zeka ajanlarıyla kişiselleştirilmiş iş akışları ve otomasyonlar oluşturmayı sağlayan teknoloji girişimi. Skymod Teknoloji: Chat, Asistan ve Agent Workflow modüllerini tek çatı altında sunan, güvenli ve özelleştirilebilir yapay zeka projeleri geliştirme platformu.

Chat, Asistan ve Agent Workflow modüllerini tek çatı altında sunan, güvenli ve özelleştirilebilir yapay zeka projeleri geliştirme platformu. Viseur AI: Sağlık sektöründe hastalıkların daha iyi teşhis edilmesini hedefleyen, yapay zeka tabanlı SaaS çözümler geliştiren teknoloji girişimi.

BOOST THE FUTURE'DA 7 YILDA GÜÇLÜ BİR ETKİ ALANI OLUŞTURULDU

Boost The Future Programı, bugüne kadar girişimcilik ekosisteminde sürdürülebilir bir etki yaratan önemli sonuçlara imza attı. Yedi dönemde, programa yapılan yüzlerce başvurunun arasından, toplam 82 başarılı girişim mezun olurken, program kapsamında 160 saatin üzerinde atölye, 220 saati aşkın mentorluk desteği ve 72 saatlik kurucu forumları gerçekleştirildi.

Program mezunları arasında yer alan girişimler, güçlü ciro büyümeleri, küresel müşteri tabanları ve yatırım performanslarıyla Boost The Future ekosisteminin yarattığı çarpan etkisini ortaya koyuyor. 6. dönem mezunlarından Eachlabs, toplamda 1,8 milyon ABD doları yatırım alırken, son bir yılda 23 kat ciro büyümesine erişti. 2. dönem mezunu Wask'ın yıllık düzenli geliri (ARR) 2,3 milyon ABD dolarına ulaştı.

Abonelerinin yüzde 98'i global pazarlardan ve bunun yüzde 35'ten fazlasını ise ABD pazarı oluşturuyor. Toplamda 1,1 milyon ABD doları yatırım alan 4. dönem mezunlarından Co-one ise son bir yılda 3 yeni pazara açılırken 3 kat ciro büyümesine ulaştı. Programa katılan girişimler, mezun olduktan sonra da ölçeklenme ve globalleşme yolculuklarında Boost the Future ağından güç almayı sürdürüyor; geliştirdikleri teknoloji ve iş modelleriyle Türkiye'nin girişimcilik ekosistemine ve yüksek katma değerli üretim ve ihracat hedeflerine somut katkı sağlıyor.

Boost The Future Demo Day, her yıl olduğu gibi bu yıl da girişimler için yeni iş birliklerinin ve yatırım fırsatlarının kapısını aralarken, Türkiye girişimcilik ekosistemi için ilham veren bir buluşma noktası olmayı sürdürdü.