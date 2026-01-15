CES 2026\'da Hiking Türkiye ile Türk Telekom iş birliği yaptı

Fuarda şirket ortakları Umut Özgür Uslu ve Abdülhakim Türk ile Türk Telekom üst yönetimi ile bir araya geldi ve 2026 yılı stratejilerini değerlendirdi.

HİKİNG TÜRKİYE STANDINA YOĞUN İLGİ

Fuar süresince Hiking Türkiye standı katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Marka standı, uluslararası ziyaretçilerin yanı sıra Türkiye'nin önemli bürokrat ve devlet görevlileri tarafından da ziyaret edildi. Ziyaretçiler arasında; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İ. İsmail Hatipoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı ve TT Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Enver İşkurt, TBMM Meclis üyesi Mustafa Varank, Türkiye Cumhuriyeti Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal, Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, Türk Telekom Satıştan Sorumlu kanalında satışa sunulacak olan yeni 5G'li akıllı cihaz modellerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"CES 2026, BİZİM İÇİN BİR VARIŞ NOKTASI DEĞİL"

Hiking Türkiye Genel Müdürü Nadir Güner, CES 2026'ya ilişkin yaptığı değerlendirmede, fuarın şirket için taşıdığı öneme dikkat çekerek şöyle konuştu: " Las Vegas'ta düzenlenen, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2026'da bu yıl ilk kez Hiking Türkiye markasıyla yer almanın gururunu yaşadık. Fuar boyunca dört gün süresince oluşturduğumuz deneyim alanlarında, ürünlerimizi ve teknolojilerimizi ziyaretçilerimizle buluşturduk. Devlet görevlileri, sektör liderleri, yatırımcılar ve uluslararası medya mensuplarından oluşan bu seçkin katılımcı profiline doğrudan temas edebilmek markamız adına son derece kıymetli bir deneyim oldu."

Hiking Türkiye Genel Müdürü Nadir Güner

"YERLİ VE MİLLİ ÜRETİMLE KÜRESEL VİZYON"

CES 2026'nın Hiking Türkiye için yeni bir başlangıç olduğunu belirten Güner, "Yüzde 100 Türk sermayeli, yerli ve milli bir üretici olarak CES 2026, bizim için bir varış noktası değil; Türkiye'den dünyaya açılan yolculuğumuzun önemli bir dönüm noktasıdır. Hiking Türkiye olarak perakende kanalı için yalnızca bir üretici ve tedarikçi olmadıklarını; bunun yanı sıra herkes için erişilebilir ve güvenilir teknoloji markası olmak, uzun vadeli iş birlikleri ile küresel ölçekte güçlü bir 'challenger' vizyonu ile sektöre yön veren bir oyuncu olmayı hedeflediklerini" ifade etti.

"5G DESTEKLİ AKILLI TELEFONLAR İLK KEZ TANITILDI"

Güner, Nisan 2026 itibariyle Türkiye'de devreye girmesi planlanan 5G dönüşüm sürecine de dikkat çekerek, "Bu vizyon doğrultusunda, Türkiye'de başlayacak 5G dönüşüm sürecine yerli ve milli bir üretici olarak öncülük etme hedefiyle geliştirdiğimiz yüksek performanslı ve tüketiciler tarafından erişilebilir fiyatlı 5G destekli akıllı telefonlarımızı, CES 2026'da ilk kez kullanıcılarımızla buluşturduk" dedi.

"TÜRK TELEKOM'A EXCLUSIVE 5G CİHAZ PORTFÖYÜ AYRI BİR GURUR"

5G dönüşüm planı kapsamında Türk Telekom ile 2026 ilk çeyrek dönemi için yapılan yeni 5G'li akıllı cihaz anlaşmanın önemine vurgu yapan Güner, "2026 ilk çeyrek döneminde yeni 5G'li akıllı cihazlarımızı ilk olarak Türk Telekom kanalında son kullanıcıya ulaştıracak bir iş birliği yapmış olmamız bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır" dedi. "Markamıza duyulan bu güvene karşılık, tüm gücümüz ve desteğimizle bu iş birliğini ileriye taşımaya kararlıyız" diyen Güner ayrıca, operatör kanallarında hayata geçirilen diğer iş birlikteliklerine ilişkin duyuruların da yakın dönemde kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

"TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ BAŞARISINI İLETİŞİM ALANINDA SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"

Son 15 yılda Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayiinde gerçekleştirdiği teknolojik atılımların dünya genelinde yakından takip edildiğini belirten Güner, "Biz de bu başarı hikâyesini; iletişim, haberleşme ve tüketici elektroniği alanlarında sürdürme hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yurt içindeki satış kanallarımızdan aldığımız destek ve uluslararası arenada kuracağımız stratejik iş ortaklıkları, hedeflerimize daha hızlı ilerlememizi sağlayacaktır" dedi. Güner, açıklamasını "En yeni teknolojilerimizle, bir sonraki global organizasyonda yeniden buluşmak dileğiyle" sözleriyle tamamladı.