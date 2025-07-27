IDEF 2025'te Yerli AESA Radar Sergilendi - Son Dakika
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Teknoloji

IDEF 2025'te Yerli AESA Radar Sergilendi

IDEF 2025\'te Yerli AESA Radar Sergilendi
27.07.2025 13:59
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Önder Savunma'nın geliştirdiği AESA Radar, 7 km menzil ile tehdit tespiti yapabiliyor.

İSTANBUL,–ULUSLARARASI Savunma Sanayii Fuarı'nda yerli ve milli teknolojiler büyük ilgi görürken Önder Savunma'nın geliştirdiği AESA Radar sistemi de ilk kez sergilendi. 7 kilometre menzile kadar tehdit tespiti yapabilen radar, 'Çelik Kubbe' savunma sisteminin temelini oluşturduğu öğrenildi.

İstanbul'da düzenlenen IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Türk savunma sanayiinin yerli ve milli kabiliyetlerini bir kez daha gözler önüne serdi. Fuarda dikkat çeken firmalardan biri olan Önder Savunma, geliştirdiği yüksek teknoloji ürünlerle beğeni topladı. Firma, özellikle yerli ve milli olarak geliştirdiği Aktif Elektronik Taramalı Dizi (AESA) Radar sistemi ile fuarın ilgi odağı oldu. 7 kilometre menzile kadar tehdit algılayabilen AESA Radar, Türkiye'nin "Çelik Kubbeö savunma sistemi konsepti kapsamında kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Öte yandan fuarda sergilenen ürünler arasında; uzaktan komutalı silah sistemleri, elektro-optik keşif ve gözetleme sistemleri, atış kontrol sistemleri, komuta kontrol yazılımları ve sınır güvenliği çözümleri yer aldı. Ayrıca, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS), IBEX-VMS yazılımı, orman yangını tespit sistemleri ve jammer gibi kritik güvenlik teknolojileri de ziyaretçilerin ilgisini çekti.

'AESA RADARIMIZLA YERLİ ÇÖZÜM SUNUYORUZ'

Önder Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Günay Önder, radarın yakın hava savunma sistemleriyle entegre çalışmak üzere tasarlandığını belirtti. " Orta Doğu'daki gelişmeler, özellikle dron ve füze tehditleri yeni savunma yaklaşımlarını zorunlu kılıyor. AESA radarımızla bu tehdide yerli çözümler sunuyoruz" dedi.

Günay Önder, firmanın 25 yıllık geçmişine vurgu yaparak, son 15 yılda savunma sanayii alanında devletin ihtiyaçlarına yönelik önemli projelere imza attıklarını söyledi. Önder, "Makine Kimya A.Ş. ile birlikte geliştirdiğimiz 12,7 mm kule sistemleri, hem yurt içinde hem yurt dışında aktif olarak kullanılıyor. Atış kontrol sistemlerimiz, TSK envanterinde yer alıyor" dedi.

'KGYS YAZILIMI URT DIŞINA DA İHRAÇ EDİLMEYE BAŞLANDI'

KGYS yazılımının Türkiye genelinde 81 ilde ve 950 ilçede aktif olarak kullanıldığını hatırlatan Önder, bu sistemin yurt dışına da ihraç edilmeye başlandığını belirtti. "Romanya Savunma Bakanlığı ile sözleşmelerimiz var. NATO ülkeleri ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden ciddi talepler alıyoruz" diye konuştu. Geçmişte yaşanan ambargoların yerli üretime teşvik edici etkisine dikkat çeken Önder, "Kötü ev sahibi kiracıyı mal sahibi yapar' derler. Bu süreçler, bizi pek çok teknolojide dışa bağımlılıktan kurtardı. Şimdi rekabet edebilecek durumdayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Teknoloji IDEF 2025'te Yerli AESA Radar Sergilendi - Son Dakika

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