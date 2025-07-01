Keçi çobanının keşfettiği fosil alanı 7,7 milyon yıla tarihlendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

Keçi çobanının keşfettiği fosil alanı 7,7 milyon yıla tarihlendirildi

01.07.2025 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de 2017 yılında Yamula Barajı civarında bir keçi çobanının ihbarı üzerine bulunan fosillerin ardından başlatılan kazı çalışmalarının yapıldığı alan 7,7 milyon yıl öncesine tarihlendirildi.

Kayseri'de Kızılırmak Nehri üzerine kurulu Kocasinan ilçesindeki Yamula Barajı'nın çevresinde 2018 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ile Kayseri Müze Müdürlüğü Başkanlığında, Prof. Dr. Okşan Başoğlu ve Prof. Dr. Pınar Gözlük Kırmızıoğlu'nun bilimsel danışmanlığında fosil kazıları yürütülüyor.

Keçi çobanının keşfettiği fosil alanı 7,7 milyon yıla tarihlendirildi

FOSİL ÇEŞİTLİLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Yıllar içinde zürafa, fil, mamut, gergedan, 3 toynaklı atlar, bovit denilen boş boynuzlu koyun, keçi, antilop gibi hayvanlar ile kaplumbağa ve domuz fosilinin de bulunduğu bölge fosil çeşitliliğiyle dikkati çekiyor.

Keçi çobanının keşfettiği fosil alanı 7,7 milyon yıla tarihlendirildi

"YOĞUN BULUNTULAR GÖZLEMLİYORUZ"

Kazı çalışmalarına katılan uzman antropolog Ömer Dağ, Yamula Barajı'nın etrafında çok yoğun şekilde fosil bulunduğunu söyledi. Çevril, Taşhan, Hırka ve Emmiler lokalitesinde fosil buluntuları olduğunu belirten Dağ, yüzey çalışmasının ardından fosillerin yoğun olduğu noktalarda kazı yaptıklarını ifade etti.

Keçi çobanının keşfettiği fosil alanı 7,7 milyon yıla tarihlendirildi

Önceliklerinin büyük fosil parçaları olduğunu anlatan Dağ, "Yüzeye çıkan görüntü varsa hızlı bir şekilde çalışma başlatıp o fosilleri öncelikli olarak kaldırıyoruz. Fosili kaldırmamız tamamen o fosilin büyüklüğüne göre değişiyor. Şu anda bulunduğumuz nokta aslında bizim ana tabaka dediğimiz nokta, yoğun bir şekilde fosil geliyor. Bağırsak dediğimiz iç içe fosiller. Farklı iki noktada bağırsak dediğimiz yoğun buluntular gözlemliyoruz." diye konuştu.

Keçi çobanının keşfettiği fosil alanı 7,7 milyon yıla tarihlendirildi

"HER SENE BURASI BİZİ ŞAŞIRTIYOR"

Alandan çıkarılan fosillerin dikkat çekici olduğunu vurgulayan Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz buraya ilk geldiğimizde megafauna dediğimiz büyük örnekler, baraj suyunun alçalıp yükselmesi ile ortaya çıkmıştı. Biz ilk sene ağırlıklı olarak o fosillerin kaldırma işlemlerini yürüttük. 2019 yılında filin atası denilen insanların mamut diye bildiği ama mamuttan da eski bir örnek bulmuştuk. Özellikle fosillerin tam olması ve büyük olması dikkati çekiyor. Bir de çeşitliliğimiz çok fazla.

Keçi çobanının keşfettiği fosil alanı 7,7 milyon yıla tarihlendirildi

Çok farklı türlerde örnekler keşfettik. Geçen sene domuz kafatası çıktı. Her sene burası bizi şaşırtıyor, farklı farklı çeşitli türler bekliyoruz. Fosiller buraya sürüklenmiş olabilir, iç içe toplu bir şekilde ölüm gerçekleşmiş olabilir. Burada üstünü açarak onu tespit ediyoruz."

Keçi çobanının keşfettiği fosil alanı 7,7 milyon yıla tarihlendirildi

Dağ, kazı alanında üç toynaklı atlara, bovid adı verilen boş boynuzlu gruba ait fosilleri ve gergedan fosillerini gözlemlediklerini, 12 kişilik bir ekiple bunları gün yüzüne çıkarmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Keçi çobanının keşfettiği fosil alanı 7,7 milyon yıla tarihlendirildi

"7,7 MİLYON YIL ÖNCESİNE TARİHLENDİRİLDİ"

Türkiye'de paleontolojik kazılarda tarihlendirmede sıkıntı yaşandığını ancak tabaka yaşlandırması ile bunu Yamula Barajı civarındaki kazılarda çözdüklerini aktaran Dağ, şunları kaydetti: "7,5 milyon yıl dediğimizde jeolojik yaşlandırma yapılmıştı. Şimdi argon denilen yöntemle tabaka yaşlandırma yaptık. Şu an Çevril'de bulunduğumuz lokalite 7,7 milyon yıllık. Hırka köy 7,4 milyon yıl öncesine ait bir lokalite. Nokta atış yıl vermek için tabaka yaşlandırma yaptık. Fosilin yoğun olduğu tabakadan hem alt sınır hem de üst sınırdan örnekler, numuneler alarak argon dediğimiz yöntemle buraların yaşlandırmasını net bir hale getirdik.

Keçi çobanının keşfettiği fosil alanı 7,7 milyon yıla tarihlendirildi

Yaşlandırma konusunda genelde jeolojik yaşlandırma ya da faunal yaşlandırma yapılıyordu. Burada yaptığımız çalışma çoğu paleontolojik kazıya referans olacak bir çalışma oldu. Bu yaşlandırmalarla Orta Kızılırmak Havzası dediğimiz noktayı göstererek yaşlandırmaları artık buraya atfedecekler. Çünkü diğer fosil kazılarında herhangi bir yaşlandırma yapılmamıştı. Onun da en büyük sebebi tabakasının olmamasıydı. Burada hem tabakamız var hem buluntumuz çok yoğun."

Yamula Barajı, Teknoloji, Kayseri, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Keçi çobanının keşfettiği fosil alanı 7,7 milyon yıla tarihlendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa İstanbul’dan iki yılın rekoru Borsa İstanbul'dan iki yılın rekoru
Sadık Çiftpınar’ın yeni durağı 1. Lig oldu Sadık Çiftpınar'ın yeni durağı 1. Lig oldu
Seferihisar’da alevler evlere yaklaştı 1 mahalle tahliye edildi Seferihisar'da alevler evlere yaklaştı! 1 mahalle tahliye edildi
İspanya ve Portekiz’de sıcaklık rekoru kırıldı İspanya ve Portekiz'de sıcaklık rekoru kırıldı
Tammy Abraham, Beşiktaş için İstanbul’a geliyor Tammy Abraham, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
ABD, Bob Vylan grubunun vizelerini iptal etti ABD, Bob Vylan grubunun vizelerini iptal etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK içinde sabotaj peşinde olanlar var. Sabrımız yanlış anlaşılmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK içinde sabotaj peşinde olanlar var. Sabrımız yanlış anlaşılmasın
Alevlerin arasında insanlık dersi: Yangın bölgesinde paylaşılan bir lokma yürekleri ısıttı Alevlerin arasında insanlık dersi: Yangın bölgesinde paylaşılan bir lokma yürekleri ısıttı
Hakkari’de 4.4 büyüklüğünde deprem Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem
İstanbul Emniyeti’nden organize suç örgütüne 4 ilde operasyon: 14 tutuklu İstanbul Emniyeti'nden organize suç örgütüne 4 ilde operasyon: 14 tutuklu
2026 NATO zirvesi temmuz ayında Ankara’da yapılacak 2026 NATO zirvesi temmuz ayında Ankara'da yapılacak

16:33
3.5 milyon sürücüyü bekleyen tehlike Trafiğe çıkamayacaklar
3.5 milyon sürücüyü bekleyen tehlike! Trafiğe çıkamayacaklar
16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Leman’ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur
15:56
Özel ve Yavaş, Leman’ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
Özel ve Yavaş, Leman'ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
14:29
Muhammed Yakut’un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı İşte son sözleri
Muhammed Yakut'un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı! İşte son sözleri
12:42
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
21:12
Fenerbahçe’de Levent Mercan’a Süper Lig’den iki sürpriz talip
Fenerbahçe'de Levent Mercan'a Süper Lig'den iki sürpriz talip
21:05
Leroy Sane’den sonra Galatasaray’a bir yıldız daha Tottenham ile görüşmeler başladı
Leroy Sane'den sonra Galatasaray'a bir yıldız daha! Tottenham ile görüşmeler başladı
21:01
Bodrum’da iki şahıs sigara için kasiyeri bıçakladı
Bodrum'da iki şahıs sigara için kasiyeri bıçakladı
20:55
Orta yol bulundu Immobile Beşiktaş’a veda ediyor
Orta yol bulundu! Immobile Beşiktaş'a veda ediyor
20:51
BBP’den Perinçek’in açıklamalarına yanıt: İftirayla partimizin ismi ilişkilendiriliyor
BBP'den Perinçek'in açıklamalarına yanıt: İftirayla partimizin ismi ilişkilendiriliyor
20:41
Yılmaz Erdoğan’ın Futbol Sahası Açılışına Ünlü Katılım
Yılmaz Erdoğan'ın Futbol Sahası Açılışına Ünlü Katılım
20:23
Hatay’da orman yangını 1800 kişi tahliye edildi, 60 ev zarar gördü
Hatay'da orman yangını! 1800 kişi tahliye edildi, 60 ev zarar gördü
20:18
Otomobil, park halindeki tıra çarptı: Baba ve üç çocuğu hayatını kaybetti
Otomobil, park halindeki tıra çarptı: Baba ve üç çocuğu hayatını kaybetti
20:01
Süper Lig devlerine müjde Bu yıldızlar an itibariyle bedava
Süper Lig devlerine müjde! Bu yıldızlar an itibariyle bedava
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2025 17:00:25. #7.11#
SON DAKİKA: Keçi çobanının keşfettiği fosil alanı 7,7 milyon yıla tarihlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.