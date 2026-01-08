42 kişiye mezar olmuştu! Marmara Denizi'ne düşen uçakla ilgili 50 yıl sonra ilk - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

42 kişiye mezar olmuştu! Marmara Denizi'ne düşen uçakla ilgili 50 yıl sonra ilk

Haberin Videosunu İzleyin
42 kişiye mezar olmuştu! Marmara Denizi\'ne düşen uçakla ilgili 50 yıl sonra ilk
08.01.2026 00:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
42 kişiye mezar olmuştu! Marmara Denizi\'ne düşen uçakla ilgili 50 yıl sonra ilk
Haber Videosu

1975 yılında Marmara Denizi'ne düşen ve enkazı yarım asırdır bulunamayan Türk Hava Yolları'na ait 'Bursa' isimli Fokker F-28 uçağıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Uzun süredir enkazı arayan Youtuber Nedim Kuru ve ekibi, son çalışmalarında sonar taramasıyla uçağın kokpit kısmına benzer bir yapı tespit ettiğini iddia etti.

30 Ocak 1975 tarihinde Marmara Denizi'ne düşen ve enkazı yarım asırdır bulunamayan Türk Hava Yolları'na (THY) ait 'Bursa' isimli Fokker F-28 uçağıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sonar taramasıyla uçağın kokpit kısmına benzer bir yapı tespit edildiği iddia edildi.

UÇAĞININ BURUN KISMINA BENZİYOR

42 kişinin hayatını kaybettiği ve 50 yıldır bulunamayan enkazını arama çalışmaları devam ediyor. Youtuber Nedim Kuru ve ekibi Marmara Denizi Büyükçekmece ve Ambarlı çevresinde yaptığı araştırmalarda su altı dronu ile yaptığı dalışta daha önce uçağı enkaz parçalarına ulaştığını söylemişti. Dün bir kez daha enkazın olduğu ileri sürülen alana su altı dron ile dalış yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda sonar (radar) tarafından THY uçağının burun kısmına benzeyen bir görüntü tespit edildi.

Marmara Denizi'ne düşen uçakla ilgili 50 yıl sonra ilk; kokpite benzeyen görüntü sonar taramasıyla tespit edildi

İLK ARAMADA UÇAĞA AİT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN BİR PARÇA BULUNDU

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kuru, uçağın enkazının yerini artık bildiklerini öne sürerek, "İçindeki 42 yolcu ile birlikte 50 yıldır hala Marmara Denizi'nin dibinde yatmaktadır. Olayı ilk duyduğumda çok üzüldüm, daha sonra bu kayıp uçağı aramaya başladım. Su altı dronu ile düştüğü bölgeye özel su altı dron ile 4 saatlik bir arama çalışması yaptım. İlk dalışımızda uçağa ait olduğunu düşündüğümüz enkaza ait bir parçayı görüntüledim. Ben uçağın bütünsel parçalarını bulacağıma inandığım için enkazı bulmak ve çıkarmak için; ikinci arama çalışmamızı yaptık, fakat hava sert olduğu için operasyonu yarıda kesmek zorunda kaldık" dedi.

Marmara Denizi'ne düşen uçakla ilgili 50 yıl sonra ilk; kokpite benzeyen görüntü sonar taramasıyla tespit edildi

"UÇAĞIN YERİNİ BİLİYORUZ, GÜN YÜZÜNE ÇIKARTACAĞIZ"

Dün Marmara Denizi'nde tekrar arama çalışması yaptıklarını söyleyen Kuru, "Üçüncü arama çalışmamızı 6 Ocak günü gerçekleştirdik, Marmara Deniz'inde lodos olmasına rağmen devam ettik, bu sefer sonar arama (radar) sistemi ile bütünsel olarak enkazı aramaya başladık. Uçağın burnunun olduğu büyük bir parçayı sonar da kayıt altına aldık, lodos geçmesiyle birlikte ilerleyen günlerde, sonarımıza yakalanan uçağın ön kısmını görüntülemek için tekrardan dalış planlıyoruz. İstanbul Valiliği'nden gerekli izinleri aldık. Artık uçağın yerini biliyoruz. Uçak 75 metre derinlikte halen duruyor. Çok yakında 50 yıldır Marmara Denizi'nin dibinde yatan bu uçağı gün yüzüne çıkartacağız" diyerek duygularını ifade etti.

Marmara Denizi'ne düşen uçakla ilgili 50 yıl sonra ilk; kokpite benzeyen görüntü sonar taramasıyla tespit edildi

DAHA ÖNCE ARAMA ÇALIŞMALARI SINIRLI KALMIŞTI

Kazada hayatını kaybedenler arasında teknik direktör Fatih Terim'in kayınpederi Kamuran Aksu ve şarkıcı Seyyal Taner'in hostes kardeşi gibi isimler de yer alıyordu. Dönemin teknolojik yetersizlikleri nedeniyle enkaz resmi olarak çıkarılamamış, arama çalışmaları sınırlı kalmıştı.

Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, Marmara Denizi, Nedim Kuru, Teknoloji, Bursa, Sonar, Bilim, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji 42 kişiye mezar olmuştu! Marmara Denizi'ne düşen uçakla ilgili 50 yıl sonra ilk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk yatırımcı böyle mağdur oldu İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem Türk yatırımcı böyle mağdur oldu! İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem
Vali Köşger: Adana’da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994’ten 7 bin 988’e geriledi Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi
Traktörünün plakası başına bela oldu Ceza üstüne ceza yağıyor Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor
Maduro’nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez “ajan“ iddialarına ateş püskürdü Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez "ajan" iddialarına ateş püskürdü
İrfan Can Eğribayat’ın yeni takımı belli oldu İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu! Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti
’’Babamın hayrına’’ deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi ''Babamın hayrına'' deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
Babacan, sanal bahis yüzünden intihar eden vatandaşın videosunu izletip hükümete seslendi Babacan, sanal bahis yüzünden intihar eden vatandaşın videosunu izletip hükümete seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
Oğuz Aydın’ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak
Trump’ın “petrol“ açıklaması Çin’i küplere bindirdi: Bu resmen zorbalık Trump'ın "petrol" açıklaması Çin'i küplere bindirdi: Bu resmen zorbalık

00:44
İran’da protestolar alevleniyor: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var
İran'da protestolar alevleniyor: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var
23:18
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
23:07
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
22:20
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
21:41
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi’yi İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi İstanbul'a getiriyor
21:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
21:21
Özel jet, helikopter, araba... Hepsini tek tek paylaşıp nispet yaptı Sahibi bakın kim
Özel jet, helikopter, araba... Hepsini tek tek paylaşıp nispet yaptı! Sahibi bakın kim
20:54
Karın ağrısı sandı, hastaneye gittiğinde gerçek bambaşka çıktı
Karın ağrısı sandı, hastaneye gittiğinde gerçek bambaşka çıktı
20:03
AK Parti’ye geçen Karatutlu: Ben zaten vicdanen buradaydım
AK Parti'ye geçen Karatutlu: Ben zaten vicdanen buradaydım
19:31
Galatasaray’dan transferde Bernardo Silva sürprizi
Galatasaray'dan transferde Bernardo Silva sürprizi
19:18
Avusturya polisinde çıplak fotoğraf skandalı: Merakı işinden ediyordu
Avusturya polisinde çıplak fotoğraf skandalı: Merakı işinden ediyordu!
19:14
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
17:24
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
17:17
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 01:39:39. #7.11#
SON DAKİKA: 42 kişiye mezar olmuştu! Marmara Denizi'ne düşen uçakla ilgili 50 yıl sonra ilk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.