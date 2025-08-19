PENTA Teknoloji Cirosunu %30 Artırdı - Son Dakika
Teknoloji

19.08.2025 09:50
PENTA Teknoloji, 2025'in ilk yarısında cirosunu %30 artırarak 14 milyar TL'ye ulaştı.

PENTA Teknoloji, 2025'in ilk yarısında konsolide cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 14 milyar TL'ye yükselttiğini duyurdu. Şirketin net karı ise 60,9 milyon TL'ye ulaştı.

Türkiye genelinde 40'tan fazla teknoloji markasını sektörle buluşturan Penta Teknoloji, sunduğu katma değerli hizmetler ve dijitalleşme yatırımlarıyla bilişim teknolojilerinin öncü şirketleri arasında yer alıyor. Penta Teknoloji'nin 35'inci kuruluş yılını kutladığı 2025'in ilk yarısında elde ettiği finansal başarı, şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisinin güçlü bir göstergesi oldu. Penta Teknoloji'nin 2025 ilk altı ayında konsolide cirosu yüzde 30'luk artışla 14 milyar TL'ye, brüt karı ise yüzde 30 artarak 994,4 milyon TL'ye ulaştı. Aynı dönemde 166,6 milyon TL vergi öncesi kar elde eden şirketin FAVÖK'ü yüzde 19 artışla 499 milyon TL olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı ise yüzde 3,6 oldu.

'DEĞİŞİMİ İZLEMİYOR, DEĞİŞİMİ ŞEKİLLENDİREREK SEKTÖRÜ DÖNÜŞTÜRÜYORUZ'

Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, şirketin istikrarlı performansıyla sektördeki etkisini artırdığını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye'de herkesin en iyi teknolojiye kolayca erişebilmesi vizyonuyla çıktığımız bu yolda 35 yıldır kararlılıkla ilerliyoruz. Yenilikçi projelerimiz, geniş ürün ve hizmet ağımız, güçlü iş ortaklıklarımızla büyümemizi sürdürüyoruz. 2025 yılının ikinci çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla kaydettiğimiz güçlü büyüme, sağlam iş modelimizin ve stratejik odağımızın bir sonucudur. Bu başarının arkasında yalnızca finansal veriler değil, aynı zamanda her geçen gün gelişen dijital altyapımız, müşteri odaklı hizmet yaklaşımımız ve yüksek operasyonel kabiliyetimiz bulunuyor. Özellikle 2025'in ilk yarısında, pazarlama alanında farklı segmentlere hitap eden satış ve kanal stratejilerimizle sektörde fark yarattık. Bugün geldiğimiz noktada tüm süreçlerimizde uçtan uca dijitalleşmeyi, veriyle karar almayı ve yapay zekayı işimizin doğal bir parçası haline getirmeyi önceliklendiriyoruz. Satıştan tedarik zincirine, müşteri deneyiminden finansal süreçlerimize kadar tüm iş akışlarımıza akıllı teknolojileri entegre ederek, operasyonel verimliliğimizi artırıyor, stratejik yetkinliklerimizi yeniden tanımlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de güçlü lojistik altyapımız, yetkin insan kaynağımız, yenilikçi bakış açımız ve geniş ürün portföyümüzle teknoloji dağıtımı alanında öncü rolümüzü pekiştirmeye ve sektörü ileri taşımaya devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

Teknoloji, Finans, Son Dakika

