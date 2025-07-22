Roketsan, IDEF 2025\'te 6 Yeni Savunma Sistemi Tanıttı

Türkiye'nin roket, füze ve mühimmat alanında öncü kuruluşu Roketsan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2025'te 6 yeni savunma sistemini ilk kez tanıttı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın desteğiyle düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), savunma ve havacılık sektörünün önde gelen firmalarını İstanbul Fuar Merkezi'nde bir araya getiriyor. Fuara 60'ın üzerinde sistemle yer alan Roketsan, 6 yeni savunma sistemini ilk kez tanıttı. IDEF'25 kapsamında düzenlenen lansman etkinliğine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci katıldı. Tanıtımda Roketsan'ın yerli ve milli teknolojiler geliştirerek bu sistemlerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterini güçlendirmeyi, dost ve müttefik ülkelere de stratejik çözümler sunmayı hedeflediğinin altı çizildi.

'YENİ ÜRÜNLERİMİZ STRATEJİK CAYDIRICILIK KAZANDIRACAK'

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, "Bugün burada tanıttığımız sistemler, hem Roketsan'ın hem de Türk savunma sanayisinin ulaştığı noktayı gözler önüne seriyor. GÖKBORA adlı görüş ötesi hava-hava füzemiz, KAAN ve KIZILELMA gibi platformlarımızdan fırlatılabilecek. 100 kilometrenin üzerindeki hedefleri tespit ve imha yeteneği ile hava kuvvetlerimize stratejik üstünlük kazandıracak. EREN mühimmatımız ise hem hava hem kara hedeflerine karşı kullanılabilecek çok amaçlı bir mühimmat olarak geliştirildi" dedi.

FUARDA İLK KEZ TANITILAN 6 YENİ SİSTEM:

–AKATA Kapsüllü ATMACA: Denizaltılardan fırlatılabilen versiyonuyla ATMACA füzesi, Türkiye'ye su altından güdümlü mermi atma kabiliyeti kazandırıyor. 250+ km menzili ve parçacık etkili harp başlığıyla Mavi Vatan'ın korunmasına katkı sağlıyor.

–GÖKBORA: Görüş ötesi menzile sahip havadan havaya füze sistemi. İnsanlı ve insansız savaş uçaklarından ateşlenebiliyor. 100 deniz milini aşan menziliyle hava tehditlerine karşı caydırıcı bir güç.

–TAYFUN BLOK-4: Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirdiği en uzun menzilli balistik füzenin hipersonik versiyonu. 7 tonun üzerinde ağırlığı ve çok maksatlı harp başlığı ile stratejik hedefleri kilometrelerce öteden vurabiliyor.

–EREN Dolanan Mühimmat: SİHA, helikopter, kara ve deniz platformlarından atılabilen yüksek hızlı dolanan mühimmat. 100+ km menzili, uzun havada kalış süresi ve farklı hedef tiplerine angaje olma yeteneğiyle dikkat çekiyor.

–300 ER: Jet ve SİHA'lardan atılan, 500 km'yi aşan menzile sahip balistik füze sistemi. Hedefe kısa sürede yüksek hassasiyetle ulaşabilen sistem, farklı güdüm ve harp başlıklarıyla görev yapabiliyor.

–ŞİMŞEK-2 Uydu Fırlatma Aracı: Türkiye'nin uzay ligindeki iddiasını güçlendiren sistem, 1.500 kg'lık uyduları 700 km üzeri irtifaya taşıyacak. İlk fırlatma testinin 2027'de yapılması planlanıyor.