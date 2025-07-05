Popüler müzik platformu Spotify, Rekabet Kurumu'nun inceleme başlatması sonrası gündeme yerleşti. tv100 canlı yayınında Hukukçu Kadriye Güçlü Sakarya ve Bilişim Uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kınık platformun uygulamalarını değerlendirdi. Sakarya, "Platformda peygamber efendimize hakaret içeren başlıklarla oluşturulan listeler ve konuyla ilgili çalma listelerinin oluşturulduğunu görüyoruz" dedi.
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5.07.2025 20:59:55. #7.11#
SON DAKİKA: Spotify'in uygulamalarıyla tepki çekiyor: Peygamberimize hakaret eden başlıklarla listeler var - Son Dakika
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