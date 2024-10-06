TEKNOFEST Adana'da Coşkuyla Sona Erdi - Son Dakika
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Teknoloji

TEKNOFEST Adana'da Coşkuyla Sona Erdi

TEKNOFEST Adana\'da Coşkuyla Sona Erdi

Adana'da düzenlenen TEKNOFEST, 1.1 milyon ziyaretçi ile başarıyla tamamlandı.

06.10.2024 21:59
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TÜRKİYE'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl Adana'da coşkulu bir finalle sona erdi. TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde birincilik ödülü MCT Sensor Merkutech 21'e, ikincilik ödülü ITU RAKE'e, üçüncülük ödülü ise PSİKOD'a verildi.

Adana'da 5 gün süren TEKNOFEST'te teknoloji ve yenilik tutkunları bir araya gelirken, yüzlerce genç projeleriyle katıldı. İnsansız hava araçlarından yapay zekaya, otonom sistemlerden uzay teknolojilerine kadar birçok alanda sergilenen projeler, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Festivalin kapanış törenini birlikte gerçekleştiren TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 1.1 milyon ziyaretçi sayısı ile Adanalıların TEKNOFEST'e olan ilgisine teşekkür etti.

Büyük bir coşkuyla devam eden TEKNOFEST Adana'nın kapanış törenine ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da katıldı.

'TEKNOFEST, BİR DÖNÜŞÜM, BİR UMUT HAREKETİDİR'

T3 Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST ana sahnesinde gerçekleşen kapanış seremonisinde yaptığı açıklamada "TEKNOFEST Akdeniz'in kalbi, güzel Adana'ya büyük bir minnettarlıkla veda ediyoruz" diyerek, şunları söyledi:

"Bu güzel şehir, mertliğiyle, yiğitliğiyle bilinen Adana; TEKNOFEST'e, Milli Teknoloji Hamlesi'ne ve Türk gençlerine büyük bir sevgiyle sahip çıktı. Bu meydanda ağırladığımız ziyaretçi sayısı, 1 milyonu aştı. TEKNOFEST, yalnızca bir teknoloji festivali değil. TEKNOFEST, geleceğe yön veren, gençlerimize umut aşılayan, dünyaya ilham olan bir hareket. Sizlerin bitmek bilmeyen enerjisi ve heyecanıyla, insanlığı ileriye taşıyacak bir neslin temellerini attık. TEKNOFEST, bir dönüşüm, bir umut hareketidir. Karanlığa karşı sesini yükselten, adaletsizliklere karşı duran, teknolojiyi insanlığın yararına kullanacak olan bizleriz. Bize layık görülen makus talihin, kaderimiz olmadığını, dünyaya sizler göstereceksiniz. Dünyanın geleceğine sizler yön vereceksiniz. Teknolojiyle insanlığı birbirine yakınlaştıracak, daha merhametli, daha hür ve daha adil bir dünyayı sizler kuracaksınız."

TEKNOFEST Akdeniz'in düzenlenmesinde büyük emeği olan Adana Valiliği'ne, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, Seyhan, Sarıçam, Yüreğir, Çukurova, Ceyhan, Pozantı, Kozan ve Karaisalı ilçe belediyelerine de teşekkürlerini sunan Bayraktar 2025 yılının TEKNOFEST'in çok daha büyük hedeflere yelken açtığı bir yıl olacağını belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İstanbul'da düzenleyecekleri TEKNOFEST'lerde, hem ülkemizin hem de dost ve kardeş coğrafyaların gençleriyle yeni başarılara imza atacaklarını söyledi.

Konuşmasının sonunda gençlere seslenen Bayraktar, "Sevgili gençler, hayallerinizle, azminizle dünya çapında başarılara imza atmaya hazır olun. TEKNOFEST, hayallerinizin hayat bulduğu, dünyayı değiştiren projelerin doğduğu yer olmaya devam edecek. İyiliğin hüküm sürdüğü, daha merhametli, daha hür, daha adil bir dünyayı, sizler, güneş yüzlü Türk gençleri inşa edecek. Gelecek sizsiniz. Siz geleceksiniz" dedi.

'MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ'NE SEFERBERLİK RUHUYLA SAHİP ÇIKACAĞIZ'

TEKNOFEST'in kapanışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise şunları söyledi:

"Milli Teknoloji Hamlesi'ne bir seferberlik ruhuyla sahip çıkacağız. Ateş çemberine dönmüş bir coğrafyada ülkemizi huzur ve istikrar adasına dönüştüren kazanımlarımızdan asla taviz vermeyeceğiz."

TEKNOFEST'te Türk milletinin iradesinin sarsılmaz olduğunun bir kez daha görüldüğünü aktaran Bakan Kacır, "Allah'ın izniyle, bu milletin bileği bükülmez. Müreffeh yarınlarımıza giden yolda bir an bile durmayacak, duraksamayacağız. Bu duygularla, TEKNOFEST yarışmalarına katılan, Milli Teknoloji Hamlesi kahramanı gençlerimizi yürekten kutluyorum. Anne, babalarının, öğretmenlerinin ve bizlerin göğsünü kabartan, iftihar kaynağımız TEKNOFEST kuşağını tebrik ediyorum. Tüm paydaşlarımıza TEKNOFEST'in düzenlenmesine sundukları katkılar için şükranlarımı sunuyorum" dedi

ŞAMPİYONLAR ÖDÜLLERİNİ ALDI

TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde hız kesmeden devam eden rekabetin sonunda ilk üç dereceye giren takımlar ödüllerini kapanış töreninde TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın elinden aldı. Şampiyonlar Ligi'nde birincilik ödül MCT Sensor Merkutech 21'e, ikincilik ödülü ITU RAKE'e, üçüncülük ödülü ise PSİKOD'a verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Teknoloji TEKNOFEST Adana'da Coşkuyla Sona Erdi - Son Dakika

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