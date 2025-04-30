TEKNOFEST KKTC 2025: 22 Ülke, 47 Bin Başvuru - Son Dakika
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Teknoloji

TEKNOFEST KKTC 2025: 22 Ülke, 47 Bin Başvuru

KKTC'de düzenlenecek TEKNOFEST'e 22 ülkeden 47 bin yarışmacı başvurdu, etkinlik yarın başlıyor.

30.04.2025 11:50
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BU yıl ilki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenecek Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KKTC 2025'e, 22 ülkeden 47 binin üzerinde yarışmacı başvurdu.

KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenecek olan TEKNOFEST KKTC 2025, yarın kapılarını ziyaretçilerine açacak. Etkinlik alanında, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), kalkınma ajansları, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yer alacak. Kurum ve kuruluşlar, projelerini anlatarak savunma sanayisinden yapay zekaya, uzay araştırmalarından yerli üretim teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede etkinlik, sergi ve atölyelerle festivale katkı sunacak.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ise ana standı, iki farklı tematik çadırı ve çok sayıda enstitüsüyle ziyaretçileri bilim ve teknolojiyle buluşturacak. TÜBİTAK'a bağlı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) ve Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nün (UZAY) yanı sıra Bilim ve Toplum Başkanlığı (BİTO) da alanda yer alacak. Stantta her yaştan ziyaretçiye yönelik bilimsel içerikler, deneysel atölyeler, teknoloji uygulamaları ve bilgi yarışmaları düzenlenecek.

22 FARKLI ÜLKE, 47 BİNİN ÜZERİNDE BAŞVURU

TEKNOFEST KKTC'ye 22 ülkeden 47 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Türkiye ve KKTC'nin yanı sıra başvuru yapan ülkeler arasında Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Burundi, Endonezya, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Mali, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Sudan, Tunus ve Özbekistan yer alıyor. TEKNOFEST KKTC kapsamında toplam 268 takım ve 1083 üye finalist olmaya hak kazandı. Finalistlerin 334'ü kadın, 749'u ise erkek üyelerden oluştu. Yarışmalar 6 ana ve 13 alt kategoride düzenlenecek. Festivalde, 'Sosyal İnovasyon', 'Uçan Araba Simülasyon', 'Turizm Teknolojileri', 'TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan', 'TEKNOFEST KKTC Araştırma Proje' yarışmalarıyla TEKNOFEST Drone Şampiyonası gerçekleştirilecek. Finalde 6 ülkeden (Afganistan, Azerbaycan, Endonezya, KKTC, Pakistan, Türkiye) takımlar yarışacak. KKTC'den 20 finalist takım ve 103 finalist üye yarışmalarda yer alacak.

Festival kapsamında uçuş gösterileri de gerçekleştirilecek. Bu gösterilerde, SOLOTÜRK, Türk Yıldızları, F-4 savaş uçakları, ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ, Bayraktar TB2 ve AKINCI yer alacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Teknoloji TEKNOFEST KKTC 2025: 22 Ülke, 47 Bin Başvuru - Son Dakika

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