Vodafone Red ve Meta işbirliğinde yeni dönem

05.03.2026 09:43  Güncelleme: 09:43
Vodafone, müşterilerinin 5G teknolojisinden en iyi şekilde faydalanmasını sağlama hedefiyle, Mobil Dünya Kongresi'nde Meta dahil olmak üzere gerçekleştirdiği yeni işbirlikleriyle Red tekliflerini zenginleştiriyor. Meta ile yapılan işbirliğiyle, yeni sunulacak Red tarife portföyünde hem yeni gelen hem de mevcut mobil müşteriler WhatsApp, Messenger, Instagram ve Facebook uygulamalara sınırsız erişim hakkına sahip olacak.

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, 5G'ye hazır altyapısını global içerik sağlayıcılarla yaptığı işbirlikleriyle güçlendirmeye devam ediyor. Bu doğrultuda, Mobil Dünya Kongresi'nde Meta dahil olmak üzere global işbirlikleri gerçekleştiren Vodafone WhatsApp, Messenger, Instagram ve Facebook uygulamalarını Vodafone Red tarife portföyü kapsamında müşterilerine sınırsız olarak sunacak.

1 Nisan itibarıyla Vodafone 5G altyapısının aktif kullanımıyla birlikte söz konusu Meta platformlarında daha hızlı yükleme, daha akıcı video paylaşımı, daha kaliteli görüntülü görüşme ve kesintisiz sosyal medya deneyimi mümkün olacak.

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, şunları söyledi:

"Vodafone olarak, 5G'ye geçiş sürecinde yalnızca altyapıyı değil, müşterilerimizin dijital iletişimini de odağımıza alıyoruz. Global teknoloji ortaklarıyla kurduğumuz stratejik işbirlikleri sayesinde Türkiye'de 5G kullanımını artırmayı, sosyal etkileşimi güçlendirmeyi ve dijital iletişimi herkes için erişilebilir kılmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, popüler sosyal medya uygulama ve servis işbirlikleri gerçekleştiriyoruz. Meta işbirliğimizle de de 5G'nin sunduğu yüksek hız ve düşük gecikme avantajını sosyal iletişimle platformlarıyla buluşturuyoruz. Bu işbirliği kapsamında, yeni Red portföyümüzde WhatsApp, Messenger, Instagram ve Facebook kullanımları internet paketleri kapsamında sınırsız olacak. Böylece, yeni Red portföyümüzü, 5G döneminin sosyal ve iletişim alışkanlıklarına uygun şekilde yeniden konumlandırıyoruz. Amacımız, yalnızca 5G altyapısını yaygınlaştırmak değil, müşterilerimizin 5G destekli sosyal iletişim deneyimine hazır olmasını sağlamak. Dünyanın bir numaralı 5G markası olarak, dünyanın en güçlü teknoloji oyuncularıyla bir araya gelerek dijital dünyanın potansiyelini Türkiye'de gerçek deneyimlere dönüştürmeye devam edeceğiz."

Meta EMEA Kurumsal Ortaklıklar Direktörü Katerina Kyrili ise şöyle konuştu:

Vodafone Türkiye ile Türkiye'deki kullanıcılara yönelik yenilikçi çalışmaları desteklemek için uzun süredir devam ettirdiğimiz işbirliğimiz kapsamında attığımız bu yeni adımı büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz.

Sınırsız iletişim ve sosyal medya paketlerine yoğun ilgi

Vodafone, dijital iletişimi ve sosyal medya deneyimini herkes için erişilebilir kılma vizyonu doğrultusunda uzun süredir sınırsız iletişim ve sosyal medya paketleri sunuyor. 2025 yılında diğer uygulamaların yanı sıra WhatsApp ve Messenger'ı da kapsayan Sınırsız İletişim Paketi'nden yaklaşık 12,5 milyon müşteri faydalandı. Bu kapsamda 200 milyona yaklaşan GB veri internet paketlerinden düşmeden kullanıldı. Aynı dönemde, Facebook ve Instagram'ı içeren Sınırsız Sosyal Paket'ten 3 milyonu aşkın müşteri yararlandı ve 250 milyona yaklaşan GB veri tüketimi internet paketlerinden düşmeden gerçekleşti.

*Not: Vodafone Red'in sınırsız iletişim ve sosyal medya paketleri Meta uygulamalarının yanı sıra X ve Telegram'ı içermektedir.

