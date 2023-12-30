Volkswagen fiyat listesi – Aralık 2023

Volkswagen tarafında yıl sonu kampanyaları tüm hızıyla devam ediyor. Polo, Golf, Tiguan, T-Roc gibi modeller uygun fiyatlar ile bayilerde alıcısını bekliyor. Peki Volkswagen modellerinin Aralık 2023 fiyatları ne kadar? İşte Volkswagen Aralık 2023 fiyat listesi.

Volkswagen modellerinin Aralık 2023 fiyat listesi!

Volkswagen modelleri her zaman olduğu gibi bu sene de beğenileri topladı. Ülkemizde bu yıl da yüksek satış rakamlarına ulaşan Volkswagen, yıl sonu kampanyalarıyla satışları hızlandırdı. Özellikle piyasanın durgun olduğu şu günlerde sıfır araçların kapış kapış gittiğini söyleyebiliriz. Peki Volkswagen modellerinin fiyatları ne kadar? Gelin tüm Volkswagen modellerinin Aralık 2023 fiyat listesine göz atalım.

Polo