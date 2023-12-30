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Volkswagen fiyat listesi – Aralık 2023 - Son Dakika
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Volkswagen fiyat listesi – Aralık 2023

Volkswagen Aralık 2023 fiyatları ne kadar? İşte Volkswagen Polo, Golf, Tiguan, Passat ve T-Roc Aralık 2023 fiyat listesi.

Volkswagen fiyat listesi – Aralık 2023
30.12.2023 - 16:28,
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Volkswagen tarafında yıl sonu kampanyaları tüm hızıyla devam ediyor. Polo, Golf, Tiguan, T-Roc gibi modeller uygun fiyatlar ile bayilerde alıcısını bekliyor. Peki Volkswagen modellerinin Aralık 2023 fiyatları ne kadar? İşte Volkswagen Aralık 2023 fiyat listesi.

Volkswagen modellerinin Aralık 2023 fiyat listesi!

Volkswagen modelleri her zaman olduğu gibi bu sene de beğenileri topladı. Ülkemizde bu yıl da yüksek satış rakamlarına ulaşan Volkswagen, yıl sonu kampanyalarıyla satışları hızlandırdı. Özellikle piyasanın durgun olduğu şu günlerde sıfır araçların kapış kapış gittiğini söyleyebiliriz. Peki Volkswagen modellerinin fiyatları ne kadar? Gelin tüm Volkswagen modellerinin Aralık 2023 fiyat listesine göz atalım.

Volkswagen fiyat listesi – Aralık 2023

Polo

ModelDonanımFiyatPolo 1.0 80 PS ManuelImpression?977,900.00Polo 1.0 TSI 95 PS ManuelLife?1,084,800.00Polo 1.0 TSI 95 PS DSGLife?1,170,900.00Polo 1.0 TSI 95 PS DSGStyle?1,351,600.00

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Volkswagen fiyat listesi – Aralık 2023

T-Cross

ModelDonanımFiyatT-Cross 1.0 TSI 110 PS ManuelLife?1,191,600.00T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSGLife?1,362,300.00T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSGStyle?1,479,600.00

Volkswagen fiyat listesi – Aralık 2023

Taigo

ModelDonanımFiyatTaigo 1.0 TSI 95 PS ManuelLife?1,297,300.00Taigo 1.0 TSI 110 PS DSGLife?1,477,900.00Taigo 1.0 TSI 110 PS DSGStyle?1,664,500.00Taigo 1.0 TSI 110 PS DSGR-Line?1,736,500.00Taigo 1.5 TSI 150 PS DSGStyle?1,773,100.00Taigo 1.5 TSI 150 PS DSGR-Line?1,897,100.00

Volkswagen fiyat listesi – Aralık 2023

Golf

ModelDonanımFiyatGolf 1.0 TSI 110 PS ManuelImpression?1,212,800.00Golf 1.0 eTSI 110 PS DSGLife?1,442,500.00Golf 1.0 eTSI 110 PS DSGStyle?1,626,900.00Golf 1.0 eTSI 110 PS DSGR-Line?1,694,500.00Golf 1.5 eTSI 150 PS DSGStyle?1,732,100.00Golf 1.5 eTSI 150 PS DSGR-Line?1,850,100.00

Volkswagen fiyat listesi – Aralık 2023

T-Roc

ModelDonanımFiyatT-Roc 1.5 TSI 150 PS DSGLife?1,622,500.00T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSGStyle?1,779,400.00T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSGR-Line?1,945,400.00

Volkswagen fiyat listesi – Aralık 2023

Tiguan

ModelDonanımFiyatTiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSGLife?1,885,600.00Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSGElegance?2,208,100.00Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSGR-Line?2,354,500.00Tiguan 2.0 TDI SCR 200 PS DSGElegance?3,313,000.00Tiguan 2.0 TDI SCR 200 PS DSGR-Line?3,547,500.00

Volkswagen fiyat listesi – Aralık 2023

Passat Variant

ModelDonanımFiyatPassat Variant 1.5 TSI ACT 150 PS DSGBusiness?1,891,800.00Passat Variant 1.5 TSI ACT 150 PS DSGElegance?2,306,600.00

Volkswagen fiyat listesi – Aralık 2023

Golf R

ModelDonanımFiyatGolf R 2.0 TSI 320 PS R 4M DSGR?3,612,000.00

Volkswagen fiyat listesi – Aralık 2023

Touareg

ModelDonanımFiyatYeni Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION TiptronikElegance?7,201,800.00Yeni Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION TiptronikR-Line?7,519,800.00

Sizler için Volkswagen modellerinin Aralık 2023 fiyatlarını derledik. Siz hangi aracı almayı düşünüyorsunuz? Fiyatlar sizce nasıl? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji Volkswagen fiyat listesi – Aralık 2023 - Son Dakika


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