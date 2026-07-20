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Wifi Sorunları: Mikrodalgalar ve Daha Fazlası

Wifi Sorunları: Mikrodalgalar ve Daha Fazlası
20.07.2026 06:02
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Wifi'nin sinyalini etkileyen tuhaf nedenler arasında mikrodalgalar ve akvaryumlar yer alıyor.

Wifi dünyanın günlük işleyişinin artık önemli bir parçası. Ancak öğle yemeğiniz de dahil olmak üzere bazı tuhaf şeyler bağlantınızda sorun çıkarabilir.

Alex Hills dünyada wifi bağlantısı sorunlarıyla mücadele eden ilk kişilerden biriydi.

ABD'deki Carnegie Mellon Üniversitesi'nde profesörken 1993 yılında ilk büyük wifi ağlarından birini kuran ekibe liderlik etti.

Hills bu hikayeyi "Wifi and the Bad Boys of Radio" (Wifi ve Radyonun Kötü Çocukları) adlı kitabında anlatıyor. "Kötü çocuklar" wifi sinyallerinin önündeki engellere verdiği isimdi.

Eviniz de sinyal düşmanı "kötü çocuklarla" dolu olabilir. Kalın duvarlar tahmin edilebilir olanlardan.

Diğerleri ise biraz tuhaf.

Mikrodalgalar

Avustralya'daki gökbilimciler 17 yıl boyunca gizemli radyo sinyallerinin kökünü aradı.

Bazıları güneş patlamalarını suçladı. Halk uzaylılardan şüphelendi. Ama sonunda suçlunun daha yakında bulunduğunu fark ettiler:

Teleskopları, öğle saatlerinde ofislerdeki mikrodalga fırınlarından gelen enerji patlamalarını algılıyordu.

Mikrodalgalara karşı savunmasız olan tek teknoloji teleskoplar değil.

Mikrodalgalar wifi bağlantınızı da bozabilir.

Wifi, çoğu kablosuz iletişim teknolojisi gibi, bilgiyi radyo dalgaları üzerinden iletiyor.

Hükümetler radyo frekanslarının büyük bölümünü kolluk kuvvetleri, hava trafik kontrolü ile AM ve FM radyo istasyonları gibi belirli amaçlar için ayırıyor. Ancak bazıları lisans gerektirmeyen kamusal kullanım için serbest.

Örneğin, 2,4 GHz, hem wifi ağları ve Bluetooth cihazları tarafından kullanılan en yaygın frekanslardan biridir. Tesadüfen bu, mikrodalga fırınınızın yemekleri ısıtmak için kullandığı frekansla aynı.

Mikrodalga fırınlar, yemekleri ısıtan dalgaları cihazın içinde tutmak için yalıtılmıştır. Ancak Alex Hills, eski ve yıpranmış bir mikrodalga fırınınız varsa ya da pişirme tamamlanmadan kapağını açarsanız, bu durumun wifi sinyalinizle çakışabileceğini söylüyor.

Hills, "Günümüzde mikrodalgalar daha az sorun çıkarıyor" diyor. Artık daha iyi üretiliyorlar ve wifi, 2,4 GHz yerine 5 GHz'de çalışabiliyor.

Ancak eski bir wifi kurulumunuz veya eski bir mikrodalga fırınınız varsa, hazır yemek ısıtırken, sevdiğiniz dizi bir anda kesilebilir.

Floresan lambalardan veya araç ateşleme sistemlerinden sızan frekanslar da benzer bir etki gösterebiliyor.

Akvaryumlar

Evinizde akvaryum varsa, bu bazı sorunlara yol açabilir.

Profesör Hills, "Bir radyo sinyali mesafe arttıkça doğal olarak zayıflar" diyor ve devam ediyor:

"Ancak bazen sinyali zayıflatan bir nesnenin içinden geçer. Buna 'gölgeleme' diyoruz."

Wifi ve su pek iyi anlaşamaz. Diğer sorunların yanı sıra su molekülleri radyo sinyalinin gücünü azaltan küçük mıknatıslar gibi davranabilir.

Eğer sizinle router (yönlendiriciniz) arasında bir akvaryum varsa, bu wifi sinyali için bir ölü bölge oluşturabilir.

Hills'e göre gölgeleme, insanların wifi ağlarıyla yaşadığı en büyük sorun ve bunun nedeni yalnızca balık akvaryumları değil.

Radyo dalgaları ahşap ve alçıpan gibi bazı malzemelerin içinden nispeten kolay geçebilir. Ancak duvarlarınız tuğla veya beton gibi yoğun malzemelerden yapılmışsa, bununla başa çıkmak daha zordur.

Hills, "Router'ınız ile bağlantı sağlamaya çalıştığınız cihaz arasında düz bir çizgi olduğunu düşünün" diyor. Sinyal bir odanın içinde yansıyabilir ve nesnelerin etrafından başka yollar bulabilir. Ancak arada ne kadar fazla engel varsa, iş o kadar zorlaşır.

Daha kısa mesafeler de wifi için işleri kolaylaştırır. Yönlendiricinizi evin ortasına yerleştirmek ve mümkün olduğunca yükseğe koymak başlangıç için iyi olabilir.

Bu yeterli olmazsa, wifi güçlendirici kullanmayı veya wifi bağlantısını bir dizi küçük cihaz aracılığıyla evinize dağıtan bir Mesh wifi ağ sistemi kurmayı deneyebilirsiniz. Böylece zavallı balıkları rahatsız etmek zorunda kalmazsınız.

Aynalar

Yaygın olan bir başka sorun daha var: Yansıma.

Radyo dalgaları da ışığın bir başka biçimidir. Ve ışığın ayna gibi yansıtıcı yüzeylerden sekmesi gibi, wifi sinyaliniz de yansıyabilir.

Televizyon gibi düz ve yansıtıcı herhangi bir yüzey aynı soruna neden olabilir. Duvarlarınızın yapı malzemelerinde metal levhalar kullanılmışsa da benzer bir sorun yaşayabilirsiniz.

Evinizde sinyalin zayıf olduğu bir nokta varsa, kendiniz ile router arasında bir çizgi hayal edin ve sinyali başka yöne yansıtıyor olabilecek bir ayna ya da büyük bir televizyon bulunup bulunmadığını düşünün.

Yansıtıcı yüzeylerin yerini değiştirmeyi değerlendirebilirsiniz. Ya da eşyalarınızın yeriyle uğraşmak istemiyorsanız, wifi güçlendiriciler bu sorunun çözümüne yardımcı olabilir.

Kış

Yağmur, açık bir alanla ayrılmış başka bir binadaki bir ağı kullanmıyorsanız, wi-fi bağlantınızı kesintiye uğratmaz. Ancak hava koşulları gerçekten kötüleştiğinde işler değişebilir.

Kar yağışı, bir eve, mahalleye hatta bütün bir kasabaya hizmet veren altyapıyı devre dışı bırakabilir.

unun nedeni kabloların içindeki metalin aşırı soğuk nedeniyle zarar görmesi ya da biriken karın uydu sinyallerini engellemesi olabilir.

Sıcak hava da benzer sorunlara yol açabilir. Hatta hava koşullarının kendisi bir soruna neden olmasa bile, evinizdeki herkes aynı anda içeride oturup YouTube izliyorsa ağlar yavaşlayabilir.

Bu da kesintiye uğrayan videoların, iklim değişikliğinin bir başka sonucu olabileceği anlamına geliyor.

Çözüm ne mi? Gezegene karşı üzerinize düşeni yapmanın yanı sıra telekomünikasyon şirketlerine ve yerel yetkililere önleyici tedbirler almaları için baskı yapabilirsiniz.

Alex Hills'e gelince, bugünlerde Alaska'da yaşıyor. Kariyerinin önemli bir bölümünü uzak kasaba ve köylerin internete erişmesini sağlamaya çalışarak geçirdi.

Uydu internet hizmetleri bu projeyi çok daha kolay hale getirdi, ancak onların da sorun yaratan kendilerine özgü durumları bulunuyor.

Bazen bir tipi, uydu çanağınızı karla kapladığında, küreği elinize almanız gerekir.

Kaynak: BBC

Teknoloji, Çevre, Wifi, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Wifi Sorunları: Mikrodalgalar ve Daha Fazlası - Son Dakika

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