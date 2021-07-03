Son Dakika Vefat Haberleri

10:10 Son dakika haberleri: Dünyada her yıl 2 milyon kişi ishalden ölüyor Bir son dakika haberine göre Dünyada her yıl 2 milyon kişi ishalden ölüyor Dr. Dikmen: "Yazın ishallerle çok fazla karşılaşıyoruz" Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, tüm dünyada her yıl 2 milyon kişinin ishalden öldüğüne dikkat çekerek, 'yaz ishali' uyarısında bulundu.

04:27 Son dakika haberi... Tunus ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı Edinilen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Tunus'ta 116, Kuveyt'te 12 kişi daha yaşamını yitirdi.

00:41 Son dakika haberleri! Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar Son dakika haberi: Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.01 itibarıyla 52 milyon 666 bin 521'e ulaştı.

22:52 Salda Gölü'ne giren genç boğuldu, ailesi sinir krizleri geçirdi Salda Gölü'ne giren genç boğuldu, ailesi sinir krizleri geçirdi Burdur'da Salda Gölü'ne giren 15 yaşındaki bir genç boğularak hayatını kaybetti.

22:41 Son Dakika: Türkiye'de 4 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 50 kişi vefat etti, 4 bin 418 yeni vaka tespit edildi Son dakika: Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu, farklı şekilde açıklandı. Daha önce yayınlanan turkuaz tablodan sadece 4 veri kaldı. Vaka sayılarında, düne göre düşüş meydana geldi. 4 Temmuz'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 4 bin 418 vaka tespit edilirken, vefat sayısı 50 oldu. Toplam 216 bin 252 test yapıldığı bilgisi verildi. İyileşen hasta sayısı ise 4 bin 161 oldu.

21:10 Eşme Dereli Köyünden Mehmet Girgin Eşme Dereli Köyünden Mehmet Girgin vefat etmiştir.

20:57 Güney Afrika, emniyet görevlilerini aşılamaya hazırlanıyor Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en sık görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti, gelecek haftadan itibaren emniyet görevlilerini Kovid-19 aşı programına dahil edecek.

19:17 Son dakika: Salda Gölü'ne giren genç boğuldu, aile sinir krizleri geçirdi Son dakika haberlerine göre Salda Gölü'ne giren genç boğuldu, aile sinir krizleri geçirdi Burdur'un Salda Gölü'ne giren 15 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

18:56 MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yeğeni Mustafa Bahçeli vefat etti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayatını kaybeden 51 yaşındaki yeğeni Mustafa Bahçeli'nin cenazesi memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

18:28 Gediz Nehri'nde erkek cesedi bulundu Manisa'nın Kula ilçesinde nehirde bir gence ait ceset bulundu.

18:24 Son dakika haberi! Aydın'da şüpheli ölüm Son dakika 3. sayfa haberine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda Denizli'ye malzeme taşıyan bir kamyonun yedek şoförü hayatını kaybetti.

18:21 MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yeğeni Mustafa Bahçeli vefat etti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayatını kaybeden 51 yaşındaki yeğeni Mustafa Bahçeli'nin cenazesi memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

17:08 Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Nihat İlhan'ın evini ziyaret etti Son dakika haber: Elazığ'da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta Rum çeteleri tarafından eşi ve 3 çocuğu şehit edilen Tabip Tuğgeneral Nihat İlhan'ın hayatını kaybetmeden önceki evini ziyaret ederek, çocukları ve torunlarıyla bir araya geldi.

17:07 Vefat-Başsağlığı Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Burhanettin ALTAN vefat etmiştir.

16:41 Dostları ve sevenleri oyuncu İbrahim Kalkan'ı andı Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 1 Temmuz'da vefat eden oyuncu İbrahim Kalkan için anma etkinliği düzenlendi.

16:38 Kanada'da orduyla çalışan Afgan tercümanlar için kampanya başlatıldı Kanada ordusunun NATO misyonu kapsamında Afganistan'da görev yaptığı yıllarda çalıştığı binlerce Afgan tercümanın aileleriyle Kanada'ya getirilmeleri için kampanya başlatıldı.

15:36 Sağlık Bakanı Koca, "Sayıları artıyor" diyerek konuştu: Havalimanları ve sınır kapılarında aşılama yaygınlaşıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "48 havalimanından 38'inde yurt dışından gelen vatandaşlarımıza 1. veya 2. doz aşı hizmeti sunuyoruz. 4 ilimizdeki kara sınır kapılarında şu an aşı hizmeti var. İki sınır kapımız ve 2 havalimanında aşı pazartesi başlıyor. Sayılar artacak." ifadelerine yer verdi.

15:08 Şükraniye Köyünden Mehmet Yıldız Şükraniye Köyünden Mehmet Yıldız vefat etmiştir.

14:16 Son dakika: BEYİN KANAMASINDAN HAYATINI KAYBEDEN EMNİYET MÜDÜRÜ, TOPRAĞA VERİLDİ Son dakika haber... ANKARA İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevindeyken beyin kanaması geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 3'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Kaya (49), memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

12:43 Van'dan geldiği Bodrum'da denizde boğuldu MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki Beritan Taşer (15), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

11:17 Bursa'da denize giren şahıs boğularak yaşamını yitirdi Bursa'nın Gemlik ilçesinde sabah erken saatlerde denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

11:13 Kore gazisi Halil Gürsoy son yolculuğuna uğurlandı Mersin'in Erdemli ilçesinde 92 yaşında vefat eden Kore gazisi Halil Gürsoy'un cenazesi, düzenlenen törenle toprağa verildi.

10:39 İsrail ve Filistinliler arasında yaşananlar, anti-semitizmi ve İngiltere'de yaşayan Yahudileri nasıl etkiliyor? Gerek Yahudi gerekse Müslüman toplum örgütlenmeleri Orta Doğu'da ne zaman çatışmalar şiddetlense bunun İngiltere'ye ırkçı nefret olarak geri döndüğünü söylüyor.

10:18 Üst geçidi kullanmayan hemşireye otomobilin çarpma anı kamerada Büyükçekmece'de üst geçit yerine otoyoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan hemşireye otomobil çarptı.

10:10 Haftanın tarihine bakış Mustafa Kemal Paşa, Samsun'dan İstanbul'a dönmesi için saraydan yapılan ısrarlı geri çağırmalar karşısında 8 Temmuz 1919 gecesi görevinden ve askerlik mesleğinden istifa etti.

01:15 İzmir'de iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm yok Aşılamada vites artıran ve normalleşme sürecini başlatan Türkiye'de salgın gerilemeye devam ediyor. Bu kapsamda 24 Ağustos 2020'den bu yana ilk kez iki gün üst üste İzmir koronavirüs kaynaklı ölüm görülmedi.

01:07 Son dakika: İzmir Valisi Köşger, kentte 2 gündür Kovid-19 kaynaklı ölüm olmadığını açıkladı Son dakika haberler... İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 24 Ağustos 2020'den beri ilk defa üst üste iki gündür Kovid-19 hastalığından kent genelinde ölümün yaşanmadığını bildirdi.

00:12 Elsa Kasırgası, Karayipler'i vurdu - Elsa Kasırgası, Karayipler'i vurdu Elsa Kasırgası, Karayipler'deki tatil yerleri Barbados, Saint Lucia, Martinique ve Saint Vincent ve Grenadinler'i vururken, sel ve elektrik kesintilerine neden oldu.

23:03 İzmir'de, tren rayları yakınında bir gencin cesedi bulundu İZMİR'in Konak ilçesinde, uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaştığı ileri sürülen Efe Cemal M. (18), tren rayları yakınında ölü bulundu.

22:06 Kemal Sunal anmasında maske gerginliği! Türk sinemasının usta ismi Kemal Sunal, ölümünün 21'inci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Usta oyuncunun eşi Gül Sunal ve oğlu Ali Sunal, maske takmayıp cep telefonları ile fotoğraf çekmek isteyenleri uyardı.

20:47 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, saat 23.01 itibarıyla 52 milyon 348 bin 871'e ulaştı.

20:30 Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 4 bin 537 yeni vaka tespit edildi Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düşerek geçen yıl Kasım ayı rakamlarına geriledi. 3 Temmuz tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 478'i semptomatik olmak üzere 4 bin 537 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 440 bin 368'e yükseldi. Vefat sayısı 45 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 4 bin 913 oldu. Korona tablosunda bu seviye son olarak 19 Kasım 2020 günü 4 bin 542 vaka ile verilere yansımıştı.

20:30 Özhaseki, hastane açılış töreninde konuştu AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, insanların, öldükten sonra geride bıraktıkları eserlerle anıldıklarını söyledi.

17:37 Filistinli Ebu Atvan, idari tutukluluğunu protesto amacıyla başlattığı açlık grevinde 60'ıncı gününe girdi İsrail'in idari tutukluluk uygulamasıyla alıkonulan Filistinli Gazanfer Ebu Atvan, bu durumu protesto etmek için 2 aydan beri açlık grevini sürdürüyor.

16:54 Son dakika haber: MEKSİKA'DA DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPARKEN KAZADA ÖLEN ARZU'NUN ANNESİ: GELİNLİĞİNİ İSTİYORUM Son dakika gündem haberi: AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan, grafik tasarımcı Arzu Nena Butt (31) ile Fransız vatandaşı nişanlısı Swann Nagat (31), Meksika'da düğün hazırlıkları yaparken geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitirdi.

16:17 Mestanlılar, bir kez daha 'Öztürk' dedi Mestanlı Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği'nin başkanı Hasan Öztürk, bir kez daha başkanlık görevine seçildi.

15:54 Kenenin ısırdığı şahıs kurtarılamadı Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kene ısırması sonucu hastaneye kaldırılan 65 yaşındaki şahıs, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.