Son Dakika Vefat Haberleri

- 10:10 Son dakika haberleri: Dünyada her yıl 2 milyon kişi ishalden ölüyor
Bir son dakika haberine göre Dünyada her yıl 2 milyon kişi ishalden ölüyor Dr. Dikmen: "Yazın ishallerle çok fazla karşılaşıyoruz" Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, tüm dünyada her yıl 2 milyon kişinin ishalden öldüğüne dikkat çekerek, 'yaz ishali' uyarısında bulundu.
- 04:27 Son dakika haberi... Tunus ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı
Edinilen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Tunus'ta 116, Kuveyt'te 12 kişi daha yaşamını yitirdi.
- 01:16 4 Temmuz 2021 Haberleri
4 Temmuz 2021 Manşet Haberleri.
- 00:41 Son dakika haberleri! Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Son dakika haberi: Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.01 itibarıyla 52 milyon 666 bin 521'e ulaştı.
- Dün Dün 22:52 Salda Gölü'ne giren genç boğuldu, ailesi sinir krizleri geçirdi
Salda Gölü'ne giren genç boğuldu, ailesi sinir krizleri geçirdi Burdur'da Salda Gölü'ne giren 15 yaşındaki bir genç boğularak hayatını kaybetti.
- Dün Dün 22:41 Son Dakika: Türkiye'de 4 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 50 kişi vefat etti, 4 bin 418 yeni vaka tespit edildi
Son dakika: Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu, farklı şekilde açıklandı. Daha önce yayınlanan turkuaz tablodan sadece 4 veri kaldı. Vaka sayılarında, düne göre düşüş meydana geldi. 4 Temmuz'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 4 bin 418 vaka tespit edilirken, vefat sayısı 50 oldu. Toplam 216 bin 252 test yapıldığı bilgisi verildi. İyileşen hasta sayısı ise 4 bin 161 oldu.
- Dün Dün 22:08 Son dakika haber | (Düzeltme) Salda Gölü'ne giren genç boğuldu, ailesi sinir krizleri geçirdi
Son dakika haberi... Burdur'da Salda Gölü'ne giren 15 yaşındaki bir genç boğularak hayatını kaybetti.
- Dün Dün 21:52 Son dakika haber | Salda Gölü'ne giren genç boğuldu, ailesi sinir krizleri geçirdi
Son dakika habere göre Burdur'da Salda Gölü'ne giren 15 yaşındaki bir genç boğularak hayatını kaybetti.
- Dün Dün 21:10 Eşme Dereli Köyünden Mehmet Girgin
Eşme Dereli Köyünden Mehmet Girgin vefat etmiştir.
- Dün Dün 21:06 ????? ????? ??? ?????? Kurban Bayramı Ziyaret Duyurusu
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- Dün Dün 20:57 Güney Afrika, emniyet görevlilerini aşılamaya hazırlanıyor
Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en sık görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti, gelecek haftadan itibaren emniyet görevlilerini Kovid-19 aşı programına dahil edecek.
- Dün Dün 19:17 Son dakika: Salda Gölü'ne giren genç boğuldu, aile sinir krizleri geçirdi
Son dakika haberlerine göre Salda Gölü'ne giren genç boğuldu, aile sinir krizleri geçirdi Burdur'un Salda Gölü'ne giren 15 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.
- Dün Dün 18:56 MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yeğeni Mustafa Bahçeli vefat etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayatını kaybeden 51 yaşındaki yeğeni Mustafa Bahçeli'nin cenazesi memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.
- Dün Dün 18:28 Gediz Nehri'nde erkek cesedi bulundu
Manisa'nın Kula ilçesinde nehirde bir gence ait ceset bulundu.
- Dün Dün 18:24 Son dakika haberi! Aydın'da şüpheli ölüm
Son dakika 3. sayfa haberine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda Denizli'ye malzeme taşıyan bir kamyonun yedek şoförü hayatını kaybetti.
- Dün Dün 18:21 MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yeğeni Mustafa Bahçeli vefat etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayatını kaybeden 51 yaşındaki yeğeni Mustafa Bahçeli'nin cenazesi memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.
- Dün Dün 18:17 Acı olay! 15 yaşındaki genç, Salda Gölü'nde boğularak hayatını kaybetti
Burdur'un Salda Gölü'ne giren 15 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti. Çocuklarının cesediyle karşılaşan aile sinir krizleri geçirdi.
- Dün Dün 17:25 Kovid-19 Asya-Pasifik ülkelerinde yayılmaya devam ediyor
Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.
- Dün Dün 17:08 Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Nihat İlhan'ın evini ziyaret etti
Son dakika haber: Elazığ'da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta Rum çeteleri tarafından eşi ve 3 çocuğu şehit edilen Tabip Tuğgeneral Nihat İlhan'ın hayatını kaybetmeden önceki evini ziyaret ederek, çocukları ve torunlarıyla bir araya geldi.
- Dün Dün 17:07 Vefat-Başsağlığı
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Burhanettin ALTAN vefat etmiştir.
- Dün Dün 16:41 Dostları ve sevenleri oyuncu İbrahim Kalkan'ı andı
Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 1 Temmuz'da vefat eden oyuncu İbrahim Kalkan için anma etkinliği düzenlendi.
- Dün Dün 16:38 Kanada'da orduyla çalışan Afgan tercümanlar için kampanya başlatıldı
Kanada ordusunun NATO misyonu kapsamında Afganistan'da görev yaptığı yıllarda çalıştığı binlerce Afgan tercümanın aileleriyle Kanada'ya getirilmeleri için kampanya başlatıldı.
- Dün Dün 15:36 Sağlık Bakanı Koca, "Sayıları artıyor" diyerek konuştu: Havalimanları ve sınır kapılarında aşılama yaygınlaşıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "48 havalimanından 38'inde yurt dışından gelen vatandaşlarımıza 1. veya 2. doz aşı hizmeti sunuyoruz. 4 ilimizdeki kara sınır kapılarında şu an aşı hizmeti var. İki sınır kapımız ve 2 havalimanında aşı pazartesi başlıyor. Sayılar artacak." ifadelerine yer verdi.
- Dün Dün 15:08 Şükraniye Köyünden Mehmet Yıldız
Şükraniye Köyünden Mehmet Yıldız vefat etmiştir.
- Dün Dün 14:16 Son dakika: BEYİN KANAMASINDAN HAYATINI KAYBEDEN EMNİYET MÜDÜRÜ, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber... ANKARA İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevindeyken beyin kanaması geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 3'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Kaya (49), memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.
- Dün Dün 12:55 Bursa'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede yaşamını yitirdi
Bursa'nın Gemlik ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçirmesinin ardından hastaneye kaldırılan kişi kurtarılamadı.
- Dün Dün 12:43 Van'dan geldiği Bodrum'da denizde boğuldu
MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki Beritan Taşer (15), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.
- Dün Dün 11:17 Bursa'da denize giren şahıs boğularak yaşamını yitirdi
Bursa'nın Gemlik ilçesinde sabah erken saatlerde denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.
- Dün Dün 11:13 Kore gazisi Halil Gürsoy son yolculuğuna uğurlandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde 92 yaşında vefat eden Kore gazisi Halil Gürsoy'un cenazesi, düzenlenen törenle toprağa verildi.
- Dün Dün 10:41 3 AY ÖNCE ÇÖKEN YOL İÇİN 'ÇALIŞMA YOK' TEPKİSİ
ADANA'nın merkez Sarıçam ilçesindeki birçok mahalleye ulaşım sağlayan yol 3 ay önce çöktü.
- Dün Dün 10:39 İsrail ve Filistinliler arasında yaşananlar, anti-semitizmi ve İngiltere'de yaşayan Yahudileri nasıl etkiliyor?
Gerek Yahudi gerekse Müslüman toplum örgütlenmeleri Orta Doğu'da ne zaman çatışmalar şiddetlense bunun İngiltere'ye ırkçı nefret olarak geri döndüğünü söylüyor.
- Dün Dün 10:18 Üst geçidi kullanmayan hemşireye otomobilin çarpma anı kamerada
Büyükçekmece'de üst geçit yerine otoyoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan hemşireye otomobil çarptı.
- Dün Dün 10:10 Haftanın tarihine bakış
Mustafa Kemal Paşa, Samsun'dan İstanbul'a dönmesi için saraydan yapılan ısrarlı geri çağırmalar karşısında 8 Temmuz 1919 gecesi görevinden ve askerlik mesleğinden istifa etti.
- Dün Dün 01:16 3 Temmuz 2021 Haberleri
3 Temmuz 2021 Manşet Haberleri.
- Dün Dün 01:15 İzmir'de iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm yok
Aşılamada vites artıran ve normalleşme sürecini başlatan Türkiye'de salgın gerilemeye devam ediyor. Bu kapsamda 24 Ağustos 2020'den bu yana ilk kez iki gün üst üste İzmir koronavirüs kaynaklı ölüm görülmedi.
- Dün Dün 01:07 Son dakika: İzmir Valisi Köşger, kentte 2 gündür Kovid-19 kaynaklı ölüm olmadığını açıkladı
Son dakika haberler... İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 24 Ağustos 2020'den beri ilk defa üst üste iki gündür Kovid-19 hastalığından kent genelinde ölümün yaşanmadığını bildirdi.
- Dün Dün 00:12 Elsa Kasırgası, Karayipler'i vurdu
- Elsa Kasırgası, Karayipler'i vurdu Elsa Kasırgası, Karayipler'deki tatil yerleri Barbados, Saint Lucia, Martinique ve Saint Vincent ve Grenadinler'i vururken, sel ve elektrik kesintilerine neden oldu.
- 03.07.2021 03 Tem 23:03 İzmir'de, tren rayları yakınında bir gencin cesedi bulundu
İZMİR'in Konak ilçesinde, uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaştığı ileri sürülen Efe Cemal M. (18), tren rayları yakınında ölü bulundu.
- 03.07.2021 03 Tem 22:35 İzmir'de tren rayları yakınında bir gencin cesedi bulundu
İzmir'in Konak ilçesinde tren rayları yakınında bir gencin cesedi bulundu.
- 03.07.2021 03 Tem 22:06 Kemal Sunal anmasında maske gerginliği!
Türk sinemasının usta ismi Kemal Sunal, ölümünün 21'inci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Usta oyuncunun eşi Gül Sunal ve oğlu Ali Sunal, maske takmayıp cep telefonları ile fotoğraf çekmek isteyenleri uyardı.
- 03.07.2021 03 Tem 21:16 Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 4 bin 537 oldu
19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.
- 03.07.2021 03 Tem 20:47 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, saat 23.01 itibarıyla 52 milyon 348 bin 871'e ulaştı.
- 03.07.2021 03 Tem 20:41 Türkiye'de 4 bin 537 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 45 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 924 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti.
- 03.07.2021 03 Tem 20:30 Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 4 bin 537 yeni vaka tespit edildi
Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düşerek geçen yıl Kasım ayı rakamlarına geriledi. 3 Temmuz tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 478'i semptomatik olmak üzere 4 bin 537 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 440 bin 368'e yükseldi. Vefat sayısı 45 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 4 bin 913 oldu. Korona tablosunda bu seviye son olarak 19 Kasım 2020 günü 4 bin 542 vaka ile verilere yansımıştı.
- 03.07.2021 03 Tem 20:30 Özhaseki, hastane açılış töreninde konuştu
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, insanların, öldükten sonra geride bıraktıkları eserlerle anıldıklarını söyledi.
- 03.07.2021 03 Tem 17:37 Filistinli Ebu Atvan, idari tutukluluğunu protesto amacıyla başlattığı açlık grevinde 60'ıncı gününe girdi
İsrail'in idari tutukluluk uygulamasıyla alıkonulan Filistinli Gazanfer Ebu Atvan, bu durumu protesto etmek için 2 aydan beri açlık grevini sürdürüyor.
- 03.07.2021 03 Tem 16:54 Son dakika haber: MEKSİKA'DA DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPARKEN KAZADA ÖLEN ARZU'NUN ANNESİ: GELİNLİĞİNİ İSTİYORUM
Son dakika gündem haberi: AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan, grafik tasarımcı Arzu Nena Butt (31) ile Fransız vatandaşı nişanlısı Swann Nagat (31), Meksika'da düğün hazırlıkları yaparken geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitirdi.
- 03.07.2021 03 Tem 16:17 Mestanlılar, bir kez daha 'Öztürk' dedi
Mestanlı Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği'nin başkanı Hasan Öztürk, bir kez daha başkanlık görevine seçildi.
- 03.07.2021 03 Tem 15:54 Kenenin ısırdığı şahıs kurtarılamadı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kene ısırması sonucu hastaneye kaldırılan 65 yaşındaki şahıs, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
- 03.07.2021 03 Tem 15:44 Erdem'i, 970 metreden ateşlenen tabancadan çıkan yorgun mermi öldürmüş
ANKARA'da 5 gün önce oto tamirhanesinde aracının lastiğini değiştirtirken vücuduna kurşun isabet eden Erdem Şeker'in (34) ölümüne, bulduğu tabancanın çalışıp çalışmadığını kontrol için 970 metre uzaklıktaki evinin terasından atış yapan Şahan Ak'ın yol açtığı ortaya çıktı.