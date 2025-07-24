2026 Yılı Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor ve Ne Zaman Sona Erecek? - Son Dakika
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Yaşam

2026 Yılı Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor ve Ne Zaman Sona Erecek?

2026 Yılı Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor ve Ne Zaman Sona Erecek?
24.07.2025 15:44
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Üç aylar ne zaman başlıyor? 2026 yılına yaklaşırken bu kutsal dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Peki 2026 yılı üç aylar ne zaman başlıyor ve ne zaman sona erecek?

Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip olan üç aylar, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsıyor. 2026 yılı üç aylar ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek sorusu, özellikle dini günleri takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, Üç aylar ne zaman başlıyor? 2026 yılı üç aylar ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? İşte detaylar...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

15 Ocak 2026 Perşembe günü başlayacak. 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek.

2026 Yılı Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor ve Ne Zaman Sona Erecek?
2026 Dini Günler Takvimi

2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

15 Ocak 2026 Perşembe - 26 Recep 1447 - Miraç Kandili

20 Ocak 2026 Salı - 1 Şaban 1447 - (Şaban ayının başlangıcı)

2 Şubat 2026 Pazartesi - 14 Şaban 1447 - Berat Kandili

19 Şubat 2026 Perşembe -1 Ramazan 1447 - Ramazan Başlangıcı

16 Mart 2026 Pazartesi - 26 Ramazan 1447 - Kadir Gecesi

19 Mart 2026 Perşembe - 29 Ramazan 1447 - Arefe

20 Mart 2026 Cuma - 1 Şevval 1447 - Ramazan Bayramı (1. Gün)

21 Mart 2026 Cumartesi - 2 Şevval 1447 - Ramazan Bayramı (2. Gün)

22 Mart 2026 Pazar - 3 Şevval 1447 - Ramazan Bayramı (3. Gün)

18 Nisan 2026 Cumartesi - 1 Zilkade 1447

18 Mayıs 2026 Pazartesi - 1 Zilhicce 1447

26 Mayıs 2026 Salı- 9 Zilhicce 1447 - Arefe

27 Mayıs 2026 Çarşamba- 10 Zilhicce 1447- Kurban Bayramı (1. Gün)

28 Mayıs 2026 Perşembe- 11 Zilhicce 1447- Kurban Bayramı (2. Gün)

29 Mayıs 2026 Cuma- 12 Zilhicce 1447-Kurban Bayramı (3. Gün)

30 Mayıs 2026 Cumartesi- 13 Zilhicce 1447- Kurban Bayramı (4. Gün)

16 Haziran 2026 Salı - 1 Muharrem 1448 - Hicri Yılbaşı

25 Haziran 2026 Perşembe 10 Muharrem 1448 - Aşure Günü

1 Temmuz 2026 Çarşamba1 Safer 1448

14 Ağustos 2026 Cuma 1 Rebiülevvel 1448

24 Ağustos 2026 Pazartesi 12 Rebiülevvel 1448 - Mevlid Kandili

12 Eylül 2026 Cumartesi 1 Rebiahir 1448

12 Ekim 2026 Pazartesi 1 Cemaziyelevvel 1448

10 Kasım 2026 Salı 1 Cemaziyelahir 1448

10 Aralık 2026 Perşembe 1 Recep 1448 - Üç Ayların Başlangıcı

17 Aralık 2026 Perşembe 1 Recep 1447 - Regaib Kandili

Diyanet İşleri Başkanlığı, Miraç Kandili, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 2026 Yılı Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor ve Ne Zaman Sona Erecek? - Son Dakika

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