4 kişiye mezar olan bina zemin nedeniyle yıkılmış!

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'nde 29 Ekim'de 7 katlı bina yıkılmış, binada kiracı olarak yaşayan Emine (37) ve Levent Bilir (44) ile çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise enkazdan sağ kurtarılmıştı.

Facianın ardından bölgedeki zemin ve yapı güvenliği araştırmaları sürerken, 3 gün sonra Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'ndeki 5 katlı binanın kolonlarında çatlama meydana gelmişti. Olayın ardından tedbir amacıyla toplam 21 bina, 28 iş yeri ve 79 bağımsız birim güvenlik önlemleri kapsamında boşaltılmıştı.

"DİLARA'NIN YARALARINI HEM PSİKOLOJİK OLARAK HEM FİZİKİ YARALARINI TOPLUM OLARAK SARARIZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, beraberinde Vali İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile bölgede inceleme yaptı. İnceleme sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Bulut, "Öncelikle hepimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun. 4 vatandaşımızı kaybettik. Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun.

Bir evladımız yaralı olarak çıkartılmıştı, sağlık durumu iyi. İnşallah onun da yaralarını hem psikolojik olarak hem fiziki yaralarını toplum olarak sararız. Tabii 29 Ekim sabah itibarıyla burada bir bina çöktü. İlk andan itibaren hemen yerel unsurlarımız, valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Gebze Belediyemiz hemen olay mahalline intikal etti. Dolayısıyla ilk andan itibaren devlet olarak buradaydık. Hemen akabinde Bakanlığımızın personelleri, AFAD ve diğer kamu kurumlarımızdaki personellerimizle gerek arama kurtarma ve gerekse daha sonraki faaliyetler için sahadaydık" dedi.

"BİNANIN KENDİ ZEMİNE BAĞLI OLARAK BİR YIKIMIN GERÇEKLEŞTİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Yıkılan binaya ilişkin ise Bulut, şu bilgileri verdi: "Bu yapının hasarına baktığımız zaman zaten zemininde göçme meydana geldi. Dolayısıyla binanın kendi zeminine bağlı olarak bir yıkımın gerçekleştiğini görüyoruz. Bina yapı denetimi almış bir bina. Dolayısıyla bu binanın zarar görmesinde zemin önemli bir etken olmuş. Bu yıkılan binada ölüm vakaları olduğundan dolayı adli süreç devam ediyor. Bu adli süreçle beraber idari süreçte başlatılmış durumda. Dolayısıyla bu süreç kendi mecrasında devam ediyor. Adli olsun, idari olsun bu süreçte gerek yapının statiği ile ilgili, gerek zemini ile ilgili çok daha ayrıntılı rapor mahkemeler suretiyle alınmış ve neticelendirilmiş olacak."

"300 METRELİK YARI ÇAPTA AYRINTILI TESPİTLERE BAŞLADIK"

Bakan Yardımcısı Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü: "Binanın kendiliğinden çökmüş olması, temelinde toprak kayması gibi bir husus meydana gelince bölge ile ilgili ayrıntılı inceleme durumu söz konusu oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum da hemen buraya intikal etmişti. Dolayısıyla vatandaşımızın hem o tedirginliğini hem de can güvenliğini sağlamak bakımından biz alanı daha da büyüterek, diğer yapılarda muhtemel risk var mı yok mu diye bu maksatla 300 metrelik yarı çapta ayrıntılı tespitlere başladık. Binaların fiziksel durumu ile ilgili tespitler yapılırken, bir taraftan da zeminle ilgili çalışmalar AFAD koordinasyonunda TÜBİTAK'tan ve diğer üniversitelerden birçok değerli hocalarımızın katılımıyla başladı."

"BU BİNALAR EĞER RİSKLİ ÇIKACAK OLURSA BUNLARIN DÖNÜŞÜME TUTULMASI GEREKİYOR"

Dün Bakan Murat Kurum başkanlığında toplantı yapıldığını bildiren Bulut, binaların sağlamlığını belirlemek ve risk tespiti amacıyla bugünden itibaren karot alma işlemlerine başlandığını duyurdu. 21 binadaki karot çalışmalarının bir haftada bitirilmesinin planlandığını belirten Bulut, şunları kaydetti:

"Bu binalar eğer riskli çıkacak olursa bunların dönüşüme tutulması gerekiyor. Riskli çıkmaması durumunda, yani oturulabilir çıkması durumunda vatandaşlarımıza izin vereceğiz. Riskli çıkma durumlarında, bu alanı da içerisine alan, yeni bir dönüşüm işini yapalım diyoruz. Zaten Gebze'de Belediye Başkanımız da biliyor, daha önce bir dönüşüm projemiz de vardı. Vatandaşlarımızı burada mağdur edemeyiz. Dolayısıyla bu süreç içerisinde gerek taşınma, gerek kira yardımlarında bulunacağız.

Tüm dediğim bu işlemler tek tek binaların ayrıntılı olarak bina risk analizleri yapıldıktan sonra devam edecek bir süreç. Bakanlık olarak zaten bugüne kadar gerek İstanbul'da, gerek İzmir'de, gerek Türkiye'nin birçok yerinde kentsel dönüşüm konusunda çok ilerleme sağladık. Bugünkü risklerle karşılaşmayalım diye Cumhurbaşkanımız da 2012 yılında bedeli ne olursa olsun 6306 Sayılı Kanunu çıkartarak destek olmak suretiyle bu dönüşümlerin önünü açtı. Ki bu süreçte de birçok bina yenilendi. Eğer burada da riskli bina çıkacak olursa bu dönüşüm sürecini hızlı bir şekilde yürütüp tamamlayıp, vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız."