Fabrika yangınında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
Fabrika yangınında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Fabrika yangınında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu\'ndan alındı
09.11.2025 07:35
Kocaeli'de 6 kişinin hayatını kaybettiği yangının yankıları sürerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 7 kamu görevlisini açığa aldı. Öte yandan yangında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Yangın, dün 09.00 sıralarında Kocaeli Dilovası'ndaki 2 katlı kozmetik fabrikasında çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında 6 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan yangında yaralanan 7 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fabrika yangınında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

ADLİ TIP'TA YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Yangında hayatını kaybeden Esma Dikan (65), Hanım Gülek(65), Şengül Yılmaz(55), Nisa Taşdemir(17), Tuğba Taşdemir(18), Cansu Esatoğlu'nun(16) cenazeleri otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Otopsi işlemleri tamamlanan 6 kişinin cenazesi defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Fabrika yangınında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

7 KAMU GÖREVLİSİ AÇIĞA ALINDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen yangınla ilgili SGK Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdürü Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den sorumlu şube müdürü ve bir personelin açığa alındığını açıkladı.

"SORUŞTURMANIN SELAMETİ AÇISINDAN AÇIĞA ALINDILAR"

Bakanlığın açıklaması şöyle: "Kocaeli ili Dilovası ilçesinde meydana gelen elim hadisede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Söz konusu olayla ilgili olarak Bakanlığımız tarafından iki Başmüfettiş ve bir Müfettiş görevlendirilmiş olup süreç tüm yönleriyle titizlikle takip edilmektedir. Ayrıca olayla ilgili olarak SGK ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personeli hakkında soruşturma başlatılmış olup soruşturmanın selameti açısından; SGK Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personel açığa alınmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sürecin her aşaması dikkatle takip edilmekte ve gerekli tüm adımlar atılmaktadır."

TESİS SAHİBİ KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Savcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, ortadan kaybolan iş yeri sahibi K.O'yu kaçma hazırlığı yaparken Yalova'da yakaladı ve aracından valizleri çıktı. K.O'nun oğlu İ.O.'nun ise her yerde arandığı öğrenildi.

Fabrika yangınında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

VARDİYA AMİRLERİ GÖZALTINDA

Olaya ilişkin vardiya amirleri G.B. ve H.E. gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen T.Y'nin ise Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavi altında olduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İŞTE HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ

Yangında hayatını kaybeden kişilerin isimlerine ulaşıldı. Yangında, Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Cansu Esetoğlu, Nisa Taşdemir, Esma Gigan ve Hanım Gülekin'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

2 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Yangınla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kocaeli Dilovası'nda bulunan bir parfüm deposunda meydana gelen yangınla ilgili olarak Gebze Cumhuriyet başsavcılığımızla adli soruşturma hızlı bir şekilde başlatıldı. Bir Cumhuriyet başsavcı vekili, 2 Cumhuriyet Savcısı ve bilirkişi heyeti görevlendirildi. 6 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik." dedi.

"İŞ YERİNİN RUHSATI VAR"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanları bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. İnceleme sonrasında açıklama yapan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Olayın ilk anda itibaren arkadaşlarımız, öncelikle yangını söndürme, arama, kurtarma çalışması yaptılar. Yangın, çok kısa sürede zaten kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları da yapıldı. Cumhuriyet savcısı koordinesinde yangının çıkış sebebiyle ilgili gerekli araştırmalar yapılıyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum, hayatını kaybedenlere de Allah rahmet eylesin. Yangından sağ olarak kurtulanlar arkadaşlarımız da var. İş yerinin ruhsatı var. Onunla ilgili de çalışma bakanımızla da görüştük. Olay çıkış sebebiyle, işletmenin durumuyla, idari işlemleriyle beraber her türlü şekilde araştırılacak, incelemeler çıkarılacak. Çalışma bakanımızla da görüştük. O da talimatları verdi. Gerekli her türlü araştırma ve inceleme yapılacaktır" dedi.

Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Yerel Haberler, Dilovası, Kocaeli, Güncel, Otopsi, Gülek, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Fabrika yangınında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 768107:
    malesef bu ulkede onlem insanlar oldukten sonra alinir 1 yil once cimere yazilmis onlem alsaydiniz denetleseydiniz bu canlar ölmeyecekti 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Fabrika yangınında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı - Son Dakika
