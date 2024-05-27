İç Anadolu, Akdeniz ve Orta Karadeniz\'de Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Yaşam

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İç Anadolu, Akdeniz'in batısı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli sağanak beklendiğini duyurarak, vatandaşlara sel ve su baskını uyarısı yaptı.

Haziran ayına sayılı günler kala Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı geldi. Yağışların İç Anadolu, Akdeniz'in batısı ve Orta Karadeniz'de 20 ilde etkili olacağı bildirildi.

20 KENT İÇİN SARI UYARI

Meteoroloji tarafından yarın için yapılan sarı uyarıda Ankara, Antalya, Konya, Muğla, Amasya, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Isparta, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Tokat, Yozgat, Aksaray ve Kırıkkale'de kuvvetli sağanak beklendiği açıklandı.

SAAT 20.00'YE KADAR YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İç Anadolu'da beklenen yağışların; yarın sabah saatlerinden 20.00'ye kadar devam edeceği bildirildi.

ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLACAK

Orta Karadeniz'de ise yarın öğle saatlerinden itibaren Çorum, Tokat ve Amasya çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren de Samsun çevresinde sağanağın yerel kuvvetli ve gök gürültülü olacağı tahmin ediliyor.

VATANDAŞLARA SEL UYARISI

Vatandaşlardan, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalarla ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

SARI KOD UYARISI NEDİR?

Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır anlamına gelmektedir.