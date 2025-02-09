Meteoroloji ve AKOM\'dan peş peşe uyarı! İstanbul\'a kar yeniden geliyor

Yaşam

Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini hissettirmeye devam ediyor. Birçok ilde kar yağışı sürerken soğuk hava dalgasının önümüzdeki haftada etkili olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A YENİDEN KAR GELİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yaptığı açıklamada, pazartesi gününden itibaren İstanbul'da kar yağışının etkili olacağının tahmin edildiğini bildirdi. AKOM, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam ederken il genelinde sıcaklıkların önümüzdeki hafta boyunca 5-8 derece aralığında, kış değerlerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Balıkesir çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Hakkari'nin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR, ÇIĞ VE DON UYARISI

Meteoroloji, rüzgarın, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti. Aynı zamanda Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğinin altınız çizdi.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 7°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ANKARA °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 5°C Çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ANTALYA °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 5°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 8°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

TRABZON °C, 9°C Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, -3°C Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -3°C Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 11°C Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C Parçalı bulutlu