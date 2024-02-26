Mimarlar Odası Ankara Şubesi Seçim Sonuçları Açıklandı

Yaşam

Mimarlar Odası Ankara Şubesi 48. olağan genel kurulu sonrası seçim sonuçları resmi olarak açıklandı.

11.748 üyesi bulunan Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nde seçim heyecanı sona erdi. Mavi, kırmızı ve turuncu liste olarak 3 farklı gurubun yarıştığı genel kurulda zafere ulaşan turuncu liste ile temsil edilen Yenilikçi Mimarlar Gurubu oldu.

"Sadece Mimarlık" sloganı ile çalışmalarını yürüten Yenilikçi Mimarlar Gurubu'nun başkanı Mimar Derya Başyılmaz ve yönetim kurulu seçimlerin galibi olurken, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanlığı görevine Mimar Derya Başyılmaz seçildi.

Çankaya İlçe Seçim Kurulu tarafından açıklanan Mimarlar Odası Ankara Şubesi seçim sonuçları şu şekilde;

Turuncu listeden Derya Başyılmaz 1033 oy, mavi listeden Tezcan Karakuş Candan 807 oy, kırmızı listeden Banu Taner 433 oy aldı.

2370 üyenin oy kullandığı seçimde 46 oy geçersiz sayıldı.

Bu sonuçlara göre yeni dönemde Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Derya Başyılmaz oldu.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'ne bağlı 14 temsilcilik bulunuyor.

Ankara'daki mimarlara ek olarak Bartın, Bolu, Çorum, Karabük, Karadeniz Ereğli, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Tunceli, Zonguldak, Düzce, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta görev yapan mimarlar Ankara Şubesi seçimlerinde oy kullandılar.

SEÇİMİ KAZANAN MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ TURUNCU LİSTEDE ŞU İSİMLER YER ALDI;

YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELERİ

DERYA BAŞYILMAZ

FİGEN BEYHAN

İSMAİL COŞKUN

ZEYNEP TAŞ GÖKDOĞAN

MÜSLÜM TUNÇAY

HALİS KAYISI

MEHMET BURAK KONKAN

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

OĞUZHAN BOZDAĞ

MEHMET ÇÖLLÜ

İBRAHİM DİKİLİTAŞ

ADEM KARAKAYA

SALTUK FURKAN TOPÇU

ÖZLEM GÜMÜŞ ÖZDERİN

BAŞAK KAPICIOĞLU

ŞUBE SORUŞTURMA VE UZLAŞTIRMA KURULU ASIL ÜYELERİ

BURAK TİFTİK

MUHAMMET KAAN DANIŞMAZ

FAHRİ SOMUNCU

SİMENGÜLSÜM ÖZKAN

İBRAHİM ALPDEMİR

ŞUBE SORUŞTURMA VE UZLAŞTIRMA KURULU YEDEK ÜYELERİ

YASİR SÖNMEZ

İREM YEŞİL

CANER YILDIZ

HAMİT YÜCE

SİNAN ERDOĞAN

ŞUBE DENETLEME KURULU ASIL ÜYELERİ

ARZUHAN BURCU GÜLTEKİN

BURCU ANLAR

ŞEYDA EMEKÇİ

MUSTAFA ALPER ÖZÇAM

GÖRKEM AYTEKİN

ADEM DÖKMETAŞ

EMRAH ÖKSÜZ

ŞUBE DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELERİ

YUSUF KÜRKCÜ

MUHAMMED SALİH OZAN

ADEM KOÇ

İLYAS SAZAK

TUĞBA GENÇ

TUNAHAN HÜSNÜ PINAR

MUHAMMET BAŞEĞMEZ

Seçimlerde tüm kurullarda en yüksek oyları turuncu listede yer alan üyeler alarak büyük bir başarı elde ettiler.