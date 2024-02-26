Mimarlar Odası Ankara Şubesi Seçim Sonuçları Açıklandı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi 48. olağan genel kurulu sonrası seçim sonuçları resmi olarak açıklandı.
11.748 üyesi bulunan Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nde seçim heyecanı sona erdi. Mavi, kırmızı ve turuncu liste olarak 3 farklı gurubun yarıştığı genel kurulda zafere ulaşan turuncu liste ile temsil edilen Yenilikçi Mimarlar Gurubu oldu.
"Sadece Mimarlık" sloganı ile çalışmalarını yürüten Yenilikçi Mimarlar Gurubu'nun başkanı Mimar Derya Başyılmaz ve yönetim kurulu seçimlerin galibi olurken, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanlığı görevine Mimar Derya Başyılmaz seçildi.
Çankaya İlçe Seçim Kurulu tarafından açıklanan Mimarlar Odası Ankara Şubesi seçim sonuçları şu şekilde;
Turuncu listeden Derya Başyılmaz 1033 oy, mavi listeden Tezcan Karakuş Candan 807 oy, kırmızı listeden Banu Taner 433 oy aldı.
2370 üyenin oy kullandığı seçimde 46 oy geçersiz sayıldı.
Bu sonuçlara göre yeni dönemde Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Derya Başyılmaz oldu.
Mimarlar Odası Ankara Şubesi'ne bağlı 14 temsilcilik bulunuyor.
Ankara'daki mimarlara ek olarak Bartın, Bolu, Çorum, Karabük, Karadeniz Ereğli, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Tunceli, Zonguldak, Düzce, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta görev yapan mimarlar Ankara Şubesi seçimlerinde oy kullandılar.
Seçimlerde tüm kurullarda en yüksek oyları turuncu listede yer alan üyeler alarak büyük bir başarı elde ettiler.
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