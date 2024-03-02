Moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti

Yaşam

Renkli kıyafetleri, aykırı tarzı ve süyah büyük çerçeveli gözlükleriyle moda dünyasına yön veren Iris Apfel, 102 yaşında yaşamını yitirdi. Dünyaca ünlü modacının ölüm haberi 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından verildi.

"BİTMEK BİLMEYEN BİR ÇALIŞMA ARZUSU VAR"

ABD'li tasarımcı Tommy Hilfiger, moda devinin ölümünden sonra yaptığı paylaşımda "Iris Apfel sadece bir sanatçı olarak değil, aynı zamanda bir influencer olarak inanılmaz yeteneği sayesinde dünyaca ünlü bir moda ikonu haline geldi. Kocaman kalbi ve tanıştığı herkese sihirli dokunuşuyla pek çok insan üzerinde inanılmaz bir etkisi oldu" dedi.

Apfel'in menajeri ise yaptığı açıklamada "Her gün beni aramasını özleyeceğim. Her zaman o tanıdık soruyla karşılaşırdım: 'Bugün benim için neyin var?' Bu onun bitmek bilmez çalışma arzusunun bir kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY'DA İÇ MİMARLIK YAPTI

1921'de New York'ta Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Apfel, sanat tarihi eğitimin yanı sıra tekstil ve iç tasarım alanında uzmanlaşmıştı. Beyaz Saray'daki restorasyon projeleri de dahil olmak üzere onlarca yıl iç mimar olarak çalışan Iris Apfel, 80'li yaşlarında tarzıyla modayı belirlen biri olmuştu.