Narin\'in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola \'\'Allah belasını versin\'\' diyerek tepki gösterdi

Yaşam

Narin\'in akrabalarından tehdit! "Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor"

Narin, bilmemesi gereken bir şeyi gördüğü için öldürülmüş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde ortadan kaybolan 8 yaşındaki Narin, kaybının 19. gününde cansız bedeni bir çuvalın içinde bulundu. ölümüyle Türkiye'ye yasa boğan Narin, dün son yolculuğuna uğurlandı. Narin'in tabutuna gelinlik serilmesi tepkileri beraberinde getirdi.

"O KÜÇÜCÜK ÇOCUĞU GELİN OLARAK HAYAL ETMELERİNİ BERBAT BULUYORUM"

Narin'in acı kaybına sessiz kalamayan bir isim de yakın zamanda ilk bebeğini kucağına alan Ezgi Mola oldu. Bir mekan çıkışı 2. Sayfa'ya konuşan Mola, "Bunun sebebi olan herkesin, göz yumanların, ortağı olanların da Allah belasını versin. Ayrıca o tabutun üzerine o duvak yerine önlük oyuncak koymaları gerekirdi. O küçücük çocuğu gelin olarak hayal etmelerini de berbat buluyorum. İnşallah adaletin yerini bulduğu bir ülkemiz olur" diyerek isyan etti. Mola'nın sözleri kısa sürede sosyal medyada hızla yayılırken binlerce destek yorumu geldi.

NARİN'E NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.