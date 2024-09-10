Narin'in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ''Allah belasını versin'' diyerek tepki gösterdi - Son Dakika
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Yaşam

Narin'in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ''Allah belasını versin'' diyerek tepki gösterdi

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Geçtiğimiz aylarda ilk çocuğunu kucağına alan Ezgi Mola, kaybının 19. gününde cansız bedeni bulunan Narin'in cinayete kurban gitmesi isyan etti. ''Sebebi olanların ve göz yumanların Allah belasını versin'' diyen Mola, Narin'in tabutuna gelinlik konulmasına da sitem etti. Oyuncunun sözlerine binlerce hayranından da destek geldi.

10.09.2024 09:28
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde ortadan kaybolan 8 yaşındaki Narin, kaybının 19. gününde cansız bedeni bir çuvalın içinde bulundu. ölümüyle Türkiye'ye yasa boğan Narin, dün son yolculuğuna uğurlandı. Narin'in tabutuna gelinlik serilmesi tepkileri beraberinde getirdi.

"O KÜÇÜCÜK ÇOCUĞU GELİN OLARAK HAYAL ETMELERİNİ BERBAT BULUYORUM"

Narin'in acı kaybına sessiz kalamayan bir isim de yakın zamanda ilk bebeğini kucağına alan Ezgi Mola oldu. Bir mekan çıkışı 2. Sayfa'ya konuşan Mola, "Bunun sebebi olan herkesin, göz yumanların, ortağı olanların da Allah belasını versin. Ayrıca o tabutun üzerine o duvak yerine önlük oyuncak koymaları gerekirdi. O küçücük çocuğu gelin olarak hayal etmelerini de berbat buluyorum. İnşallah adaletin yerini bulduğu bir ülkemiz olur" diyerek isyan etti. Mola'nın sözleri kısa sürede sosyal medyada hızla yayılırken binlerce destek yorumu geldi.

Narin'in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola 'Allah belasını versin' diyerek veryansın etti

NARİN'E NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

Narin'in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola 'Allah belasını versin' diyerek veryansın etti
Narin'in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola 'Allah belasını versin' diyerek veryansın etti
Narin\'in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola \'\'Allah belasını versin\'\' diyerek tepki gösterdi

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Son Dakika Yaşam Narin'in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ''Allah belasını versin'' diyerek tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ali İzzet Aşrak: siz sanatçılar her konuda reklamınızı yapıyosunuz 32 30 Yanıtla
  • Güçlü APAYDIN: Gelinliğin çocuk evliliği ile ne alakası var, sırf gündem yapmak için konuşmayın artık , tabıta gelinlik koyulmasının sebebi , sen daha çok küçüksün , büyüyüp evlenecektin , çok erken göçüp gittin demek için gelinlik koyuluyor 25 28 Yanıtla
  • Kol Yen: aynı tepkiyi terör devletinede bekliyoruz 29 5 Yanıtla
  • AyYiLdiZ kilimci: bende tabiki sunu sormakla mukellefim gibi hissediyorum gazzede sehit olan o kadar bebek cocuk kadin yasli hasta icinde aynı tepkiyi gosterdi mi hic duymadimda sov yapmayi biraksinlar azcik gercekden insan olsunlar 17 9 Yanıtla
  • Sabri İnce: "Söz gümüş ise sukut altın " .. Yakın zaman da unutursunuz ,her şeyi reklamınız için kullanmayı bırakın artık.. 14 2 Yanıtla
  • Şükrü null: tabi tabi, önce kendi hayatınızdaki doğruları yanlislarinizi sorgulayın. ondan sonra akıl hocalığı yapın. 10 2 Yanıtla
  • Ayşe: Gelinligi koyma sebebi çok istiyormuş dügün varmış yakın zamanda o dügünde gelinlik giymek istiyormuş çocuklar sever dügünlerde küçük gelinlik giymeyi farklı yönlere çekmeyin lütfen 6 0 Yanıtla

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