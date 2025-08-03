Türk Kızılay Gençlik Kampları Başladı - Son Dakika
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Yaşam

Türk Kızılay Gençlik Kampları Başladı

Türk Kızılay Gençlik Kampları Başladı
03.08.2025 13:00
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Türk Kızılay, 53 ilden binlerce öğrenciyi ağırlayarak gençlik kamplarını başlattı.

TÜRK Kızılay, her yıl düzenlediği geleneksel Gençlik Kampları'nda bu yıl 53 ilden bini aşkın öğrenciyi ağırlıyor. 'İyilik Şefleri' temasıyla Heybeliada'da düzenlenen kampın konuğu Ebru Baybara Demir oldu. Şef Demir, yürüttüğü atölyeyle gençleri sosyal gastronomiyle tanıştırdı. Ankara'da doğayla iç içe bir deneyim sunan Çamkoru Gençlik Kampı da bugün kapılarını açtı.

Türk Kızılay, İstanbul'da Heybeliada, Ankara'da ise Çamkoru olmak üzere her yıl düzenlediği geleneksel Gençlik Kampları'yla Türkiye'nin dört bir yanından binlerce genç öğrenciyi ağırlıyor. Yaz boyunca düzenlenen kamplara bu yıl 53 ilden bini aşkın lise öğrencisi katılıyor.

Sanat, teknoloji, gastronomi gibi farklı temalar altında düzenlenen bir haftalık kamplar kapsamında 'İyilik Şefleri' temasıyla düzenlenen kampa ise sosyal gastronomi alanında uluslararası başarılara imza atan şef ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu üyesi Ebru Baybara Demir konuk oldu. Şef Demir, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul ve Zonguldak'tan gelen, ağırlıklı aşçılık bölümü lise öğrencileriyle bir araya geldi.

SOSYAL GASTRONOMİ ATÖLYESİ YÜRÜTTÜ

Mardin'den başlayan ilham verici hikayesini paylaşan şef Demir, "Hepinizin aklında şu var değil mi; 'Bir gün İstanbul'a gideceğim ve orada kendi restoranımı açacağım.' Ben de size diyorum ki, eğer bu işi yapmak istiyorsanız yerinizde kalın. Orada daha kıymetli olursunuz. Ben öyle yaptım. Yapmış olduğum işin adı da sosyal gastronomi; yani yaptığınız yemeğe ülkenizin değerlerini katarken bunu insanlara faydalı hale getirmek. Sizlerin de yeteneklerinizle, aklınızla, inancınızla çok daha iyisini yapacağınızdan eminim" dedi.

Öğrencilerle yürüttüğü sosyal gastronomi atölyesiyle farklı proje önerileri geliştiren şef Demir, Kızılay'a teşekkür ederek "Benim de hepimiz gibi çocukluğumdan beri Kızılay'a bir bağım var. Bugün Kızılay'ın başka bir yüzünü gördüm, o da bu ülkenin geleceğine vermiş olduğu değer" diye konuştu.

SIFIR ATIK VAKFI BAŞKANI KONUK OLDU

Heybeliada Gençlik Kampları kapsamında Bilecik, Osmaniye, Şanlıurfa ve Kütahya'dan gelen yaklaşık 80 öğrenci ise İklim Dostu Gönüllülük teması altında buluştu. İklim değişikliğinin etkileri ve çevre dostu üretim konulu atölye ve etkinliklere katılan gençler, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ile bir araya gelerek atık yönetimi ve döngüsü hakkında bilgi aldı.

ANKARA'DA ÇAMKORU KAMPI BAŞLADI

Türk Kızılay, 1936 yılından bu yana düzenlediği geleneksel gençlik kamplarıyla gençlerin sosyal ve bireysel gelişimine katkıda bulunuyor. Heybeliada kampına ek olarak Ankara'da doğayla iç içe bir deneyim sunan Çamkoru Gençlik Kampı, ağustos ayı itibariyle kapılarını açtı. Çamkoru Kampı bu yıl 21 ilden 400 öğrenciyi misafir edecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Türk Kızılay Gençlik Kampları Başladı - Son Dakika

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