Yapımcı Mustafa Uslu Hakkında Ortaya Atılan İddialar Bitmiyor

Türk sinemasının son döneminde yaptığı biyografik filmlerle adından sıkça söz ettiren yapımcı Mustafa Uslu, hem projeleriyle hem de hakkında çıkan iddialarla gündemden düşmüyor. "Müslüm", "Ayla", "Naim", "Çiçero" gibi büyük ses getiren filmleriyle bilinen Uslu'nun son yıllarda birçok farklı isimle yaşadığı hukuki süreçler, sosyal medyada dolaşan ciddi iddialar ve suçlamalarla birlikte geniş bir tartışma konusu haline geldi.

Son günlerde ortaya atılan iddialardan biri de Sedat Sarıca, Faruk Demir ve Ecem Uslu isimli kişilerin, Mustafa Uslu ile birlikte hareket ettiği yönünde. Bu üç ismin, hem projeler hem de ticari ilişkiler açısından Uslu'nun çevresinde etkin bir şekilde yer aldığı, bazı iş süreçlerinde ortak kararlar aldıkları öne sürülüyor. Ancak bu iddialar şu an için yalnızca söylenti düzeyinde olup, resmi makamlardan yapılmış herhangi bir açıklama ya da açılmış bir dava dosyası bulunmamaktadır.

Aşağıda, Mustafa Uslu hakkında gündeme gelen olaylar, mahkemelik olduğu kişiler, projeleriyle bağlantılı iddialar ve bu konulara dair kamuoyuna yansıyan bilgiler şöyle:

1. Erdal Beşikçioğlu ile "Çiçero" Filminden Kaynaklanan Alacak Davası

Mustafa Uslu'nun yapımcısı olduğu "Çiçero" filminde başrol oynayan ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, filmdeki oyunculuk ücretinin ödenmediğini iddia ederek, Uslu'nun şirketi Dijital Sanatlar Yapımevi hakkında 277 bin TL'lik icra takibi başlattı. Şirket ise ödeme yapıldığını ve herhangi bir borcun bulunmadığını savundu.

2. "Müslüm" Filminde Muhterem Nur ile Dava Süreci

2018 yapımı "Müslüm" filminde Müslüm Gürses'in hayatı anlatılırken eşi Muhterem Nur ile Mustafa Uslu arasında büyük bir anlaşmazlık yaşandı. Muhterem Nur, filmdeki bazı detayların gerçek dışı olduğunu, gelir paylaşımında adaletsizlik olduğunu ileri sürerek yapım şirketiyle ters düştü. Ancak mahkeme süreci sonunda savcılık, kovuşturmaya gerek olmadığına hükmetti.

3. "Ayla" Filminde Süleyman Dilbirliği'nin Ailesiyle Gerginlik

Mustafa Uslu'nun bir diğer biyografik yapımı olan "Ayla" filminde, gerçek kahraman Süleyman Dilbirliği'nin ailesi ile yapımcı arasında mal varlığı ve telif konularında anlaşmazlık çıktığı öne sürüldü. Özellikle Süleyman Dilbirliği'nin bankadaki parasının zimmete geçirildiği iddiası, aileyi harekete geçirdi. Ancak bu konuda kamuya açık bir mahkeme kararı bulunmuyor.

4. "Naim" Filminde Naim Süleymanoğlu'nun Kızlarıyla Çekişme

"Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmi sonrasında, efsane haltercinin kızları Sezin ve Esin Süleymanoğlu, yapımcıya dava açtı. İddiaya göre filmde kullanılan kişisel eşyalar ve madalyalar geri verilmedi. Uslu tarafı, bu iddiaları reddetti. Dava sonucunda herhangi bir mahkumiyet yaşanmadı.

5. "Naim" Filminde Bulgar Yapımcılarla Yaşanan Gerilim

İddialara göre, "Naim" filmi projesinde Bulgar ortak yapımcılarla yaşanan bir dolandırıcılık krizi Cumhurbaşkanlığı'na kadar taşındı. Bulgar yapımcılar, Mustafa Uslu'nun anlaşmalara uymadığını ve haklarını gasp ettiğini belirten bir mektubu Cumhurbaşkanı'na gönderdi. Bu iddia, uluslararası yapım ortaklığı açısından büyük yankı uyandırdı.

6. Naylon Fatura ve TÜBİTAK'a Yönelik Dolandırıcılık İddiaları

Bazı kaynaklara göre Mustafa Uslu, naylon fatura düzenleyerek yalnızca film projelerinde değil, farklı kamu kurumlarıyla da iş yaptığı dönemde çeşitli usulsüzlükler yaptı. Hatta, bu yapının TÜBİTAK gibi kurumları dolandırdığı ve milyonlarca dolarlık vurgun gerçekleştirdiği iddia edildi. Ancak bu konuda resmi olarak sonuçlanmış bir ceza kararı henüz bulunmuyor.

7. Haluk Levent ile Olan Bağlantılar ve Suçlamalar

Sosyal medyada sık sık gündeme gelen başka bir iddia ise, Haluk Levent'in bazı yardım kampanyaları sırasında hasta yakınlarını dolandırdığı ve bu süreçte Mustafa Uslu'nun da yer aldığı yönünde. Fakat bu iddialar herhangi bir delil ya da dava ile desteklenmiş değil. Tamamen kamuoyunda konuşulan, doğruluğu ispatlanmamış söylentilerden ibaret.

8. Ahmet Altınbaşak ve Nuri Sevin'in Evlerinin Zimmete Geçirilmesi İddiaları

İddiaya göre, Mustafa Uslu'nun Ahmet Altınbaşak'ın ve Nuri Sevin'in evlerini usulsüz biçimde üzerine geçirdiği ve bu durumun ailelerin dağılmasına neden olduğu öne sürüldü. Ancak bu iki konuda da resmi belge ya da mahkeme kararı kamuya açık değil.

9. Naylon Fatura Çetesiyle Bağlantısı ve Devlet Kurumları İddiası

Bazı iddialarda, Mustafa Uslu'nun, naylon fatura düzenleyen bir çetenin başında olduğu, bu çetenin de devlet kurumlarıyla milyonlarca dolarlık işler yaptığı öne sürüldü. Ancak bu konuya dair basında net bilgiler, resmi soruşturmalar veya açıklamalar henüz ortaya çıkmadı.

10. İddialar, Dava Süreçleri ve Somut Gerçekler

Mustafa Uslu hakkında ortaya atılan iddiaların bir kısmı resmi mahkeme süreciyle sonuçlanmış ve takipsizlik kararıyla kapanmış durumdayken, bir kısmı ise doğruluğu kanıtlanmamış, belgelenmemiş kamuoyu söylentileri olarak kalıyor.

Şu ana kadar Uslu hakkında ceza almasına yol açan bir mahkeme kararı bulunmamakla birlikte, kariyeri boyunca sık sık hukuki tartışmalar, telif ihtilafları, ödeme krizleri ve ailelerle yaşanan çatışmalar gündemde olmuştur. Her ne kadar bu olaylar yapımcı olarak imza attığı başarılı projelerin gölgesinde kalsa da, kamuoyu nezdinde yarattığı güven erozyonu dikkat çekicidir.