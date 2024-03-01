Karacabey\'de Yaren leylek 13. yılda da gelerek balıkçının kayığına kondu

Bursa Karacabey'de Uluabat Gölü'nün kıyısında 12 yıldır süren sevimli buluşma bu yıl da gerçekleşti. 13'üncü yılında da ziyaretini ihmal etmeyen Yaren leylek, yine balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına kondu.
Yaren Leylek geçen yıl balıkçı Adem Yılmaz ile 17 Mart'ta buluşmuştu. Bu yıl ise erken göç ederek, 29 Şubat'ta Adem Amca'nın kayığına kondu. Yaren leyleğin, göl manzaralı yuvasının bulunduğu mahallede balıkçı Yılmaz'ın kayığındaki "geleneksel" pozu, doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından kayda alındı.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 13. yılında da gerçekleşen kavuşma sonrası Adem Yılmaz'ı ziyaret ederek "Gözün aydın" dedi. Özkan, Yaren ile Adem Yılmaz'ın hikayesinin hem doğaya dikkati çekmek hem de kırsal kalkınma adına bölgeye önemli değer kattığını belirterek, Avrupa Leylek Köyü Eskikaraağaç'ın bir doğa okulu gibi işlev kazandığını vurguladı. Geçmişte olduğu gibi bu yıl da "www.yarenleylek.com" internet adresi üzerinden Yaren'in yuvasının 7/24 canlı yayınla izlenebileceğini ifade eden Özkan, yavrularına da takip cihazı takılacağını söyledi.
Öte yandan, Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliğinde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü, her yıl göç döneminde on binlerce leyleğin geçtiği bir göç rotası üzerinde. Köy, aynı zamanda yerleşik leyleklere de ev sahipliği yapıyor.
Bundan 13 yıl önce, Uluabat Gölünde balık tutarken kayığına konan Yaren Leylek ile dostluğu başlayan Adem Yılmaz'ın tanık olduğu bu hikaye, fotoğraflanmasıyla birlikte uluslararası bir üne de kavuşmuştu. Hikâye, Yunanistan'da gölge oyunu olarak oynatılırken Avusturya ve Almanya'da ders kitaplarına konu oldu. 2019 yılında Burak Doğansoysal'ın filme aldığı ve Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan 'Yaren' adlı belgesel ise Prag Film Ödüllerinden en iyi belgesel ünvanlıyla dönmüştü. Geçtiğimiz yıl ise Karacabey Belediyesi, Balıkçı Adem ve Yaren Leylek'in heykelini yaptırarak, hikayenin köy meydanında ölümsüzleşmesini sağlamıştı.
Yaren Leylek ve Adem Amca'nın bu masalsı hikayesi, köyde turizm hareketliliğini de beraberinde getirdi. Köyde adeta Yaren Leylek turizmi başladı. Hikâyeyi duyan ve leylekleri yakından görmek isteyen on binlerce doğasever, her yıl Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Leylek Köyü Eskikarağaç'ı ziyaret ediyor. Yaren Leylek'in köyde koruyucu ailesi olma görevini de Beyzanur Çakıl üstleniyor. Adem Amca ve Yaren'i görmeye gelenler arasında; Ata Demirer, Aslıhan Gürbüz, Yıldıray Şahinler gibi ünlü isimler de yer aldı.
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