Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji tahmin raporunu yayınladı

"Yeni haftada hava nasıl olacak?" sorusu merak konusu olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) son tahminler geldi. MGM'den yapılan açıklamaya göre Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in doğusu ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bildirildi.
MGM'nin açıklamasında yağışların bu gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olmasının beklendiği açıklandı. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesinin ise devam ettiği ifade edildi.
Yeni haftada hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Yağışların gece saatlerinden Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Batı Karadeniz kıyılarında güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat kısa süreli 80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesinin bulunduğu ifade edildi.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Yeni haftanın ilk günlerinde Ege Bölgesi'nin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş ve Hatay'ın batısı ile Adana'nın kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yeni haftanın ilk günlerinde İç Anadolu Bölgesi'nin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Az bulutlu ve açık zamanla doğusu çok bulutlu, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Son Dakika › Yaşam › Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji tahmin raporunu yayınladı - Son Dakika
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