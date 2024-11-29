14. Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı Van'da Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

14. Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı Van'da Açıldı

Geniş Video İzle

Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı, 'Tarihi Hisset, Doğayı Keşfet' sloganıyla kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuara yurt içi ve yurt dışından 60 özel sektör firması katıldı.

29.11.2024 10:32  Güncelleme: 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(VAN)Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı, yoğun katılımla kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Van Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı, "Tarihi Hisset, Doğayı Keşfet" sloganıyla açıldı. Mersin'in konuk il olduğu ve Diyarbakır, Siirt, Muş gibi illerin yer aldığı fuarın açılış töreninde konuşan Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan, fuarın kentin tarihine, kültürüne, doğasına sağlayacağı katma değere vurgu yaparak, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Van Organize Sanayi Bölgesi Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara, yurt içi ve yurt dışından 60 özel sektör firması, Van'ın 14 belediyesi, Diyarbakır, Siirt, Muş, Doğubayazıt, Yüksekova, Derik, Akdeniz, Tekman, Çınar, Yenişehir Belediyeleri ile Van ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi odaları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi stant açtı.

"Van birçok medeniyete beşiklik etmiş farklı kimliklerin yüzyıllarca bir arada yaşadığı bir kenttir"

Konuşmasında kayyum atamalarını kınayarak başlayan Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan, şunları söyledi:

"Kayyum gasplarını sadece belediye binalarını işgal etmek ya da sadece belediye mali kaynaklarına çökmek, bu kaynakları kendi yandaşlarına peşkeş çekmek değil, hep söyledik kayyum anlayışı aynı zamanda bu kentin kültürüne, tarihine, geleceğine yönelikte o kentte yaşayan halkların diline kültürüne, yaşam tarzına karşı da gerçekleştirilen bir saldırı olduğunu hep söylemiştik.

Van birçok medeniyete beşiklik etmiş farklı kimliklerin ve inançların yüzyıllarca bir arada yaşadığı bir kenttir. Kış turizmi başta olmak üzere tarih, inanç ve doğa turizmini olması gereken potansiyele çıkarıp başta Van Gölü olmak üzere bütün bu miraslarımızı koruyarak geleceğe taşırken aynı zamanda bunların güzelliklerini halkımız ile buluşturma, bunu yaparken de elbette bu değerlerimizi koruyarak gençlere de bir istihdam alanı yaratma sorumluluğumuz var."

Fuar üç gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak

İpekyolu Expo Fuarcılık yöneticisi Özgür Can Çelik, "Bu yıl 14.'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat fuarına katkılarınızdan ötürü, değerli eş başkanlarımıza en az organizasyon komitesi kadar yoğun çalıştıkları için tekrar çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Van Organize Sanayi Bölgesi Fuar ve Kongre Merkezi'nde üç gün boyunca açık olacak fuar, 30 Kasım Cumartesi günü sona erecek.

14. Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı Van\'da Açıldı
Kaynak: ANKA

Van Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Doğu Anadolu, Etkinlikler, Ekonomi, Turizm, Kültür, Yerel, Yaşam, Kamu, Doğa, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel 14. Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı Van'da Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:33 Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı
10:08 Güney Hastanesi’nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım Güney Hastanesi'nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım
10:01 Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 2.1 büyüdü Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 2.1 büyüdü
09:46 Döviz büroları ve kuyumculardan sahte dolar fırsatçılığı Döviz büroları ve kuyumculardan sahte dolar fırsatçılığı
02:43 Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 genç hayatını kaybetti Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 genç hayatını kaybetti
14:51 Sahte dolar nasıl anlaşılır İşte sayma makinelerini bile atlatan paradaki sır Sahte dolar nasıl anlaşılır? İşte sayma makinelerini bile atlatan paradaki sır
14:51 Soyguncular, televizyon yıldızına çekiçle saldırıp mücevher dükkanını soydu Soyguncular, televizyon yıldızına çekiçle saldırıp mücevher dükkanını soydu
14:38 Savaşın ateşi Devler Ligi’ne sıçradı Savaşın ateşi Devler Ligi'ne sıçradı
14:35 Polisi arayarak “Annem evde hareketsiz yatıyor“ dedi, gerçek bambaşka çıktı Polisi arayarak "Annem evde hareketsiz yatıyor" dedi, gerçek bambaşka çıktı
14:30 İstanbul’da istedikleri şarkının çalınmamasına sinirlenen 3 kişi tetikçi, tutup garsonu öldürdü İstanbul'da istedikleri şarkının çalınmamasına sinirlenen 3 kişi tetikçi, tutup garsonu öldürdü
14:23 Ticaret Bakanı Bolat: Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti Ticaret Bakanı Bolat: Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
14:20 Takımın aldığı sonuçları gören Acun daha fazla dayanamadı Takımın aldığı sonuçları gören Acun daha fazla dayanamadı
14:10 Dilan Polat’tan hayat pahalılığına sitem Kasada tutarı öğrenince sepetini boşalttı Dilan Polat'tan hayat pahalılığına sitem! Kasada tutarı öğrenince sepetini boşalttı
14:07 İşler tersine döndü Bu kez Türkiye Avrupa’ya satacak İşler tersine döndü! Bu kez Türkiye Avrupa'ya satacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 10:59:24. #1.13#
SON DAKİKA: 14. Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı Van'da Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.