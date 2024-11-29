14. Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı Van\'da Açıldı

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(VAN) – Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı, yoğun katılımla kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Van Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı, "Tarihi Hisset, Doğayı Keşfet" sloganıyla açıldı. Mersin'in konuk il olduğu ve Diyarbakır, Siirt, Muş gibi illerin yer aldığı fuarın açılış töreninde konuşan Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan, fuarın kentin tarihine, kültürüne, doğasına sağlayacağı katma değere vurgu yaparak, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Van Organize Sanayi Bölgesi Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara, yurt içi ve yurt dışından 60 özel sektör firması, Van'ın 14 belediyesi, Diyarbakır, Siirt, Muş, Doğubayazıt, Yüksekova, Derik, Akdeniz, Tekman, Çınar, Yenişehir Belediyeleri ile Van ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi odaları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi stant açtı.

"Van birçok medeniyete beşiklik etmiş farklı kimliklerin yüzyıllarca bir arada yaşadığı bir kenttir"

Konuşmasında kayyum atamalarını kınayarak başlayan Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan, şunları söyledi:

"Kayyum gasplarını sadece belediye binalarını işgal etmek ya da sadece belediye mali kaynaklarına çökmek, bu kaynakları kendi yandaşlarına peşkeş çekmek değil, hep söyledik kayyum anlayışı aynı zamanda bu kentin kültürüne, tarihine, geleceğine yönelikte o kentte yaşayan halkların diline kültürüne, yaşam tarzına karşı da gerçekleştirilen bir saldırı olduğunu hep söylemiştik.

Van birçok medeniyete beşiklik etmiş farklı kimliklerin ve inançların yüzyıllarca bir arada yaşadığı bir kenttir. Kış turizmi başta olmak üzere tarih, inanç ve doğa turizmini olması gereken potansiyele çıkarıp başta Van Gölü olmak üzere bütün bu miraslarımızı koruyarak geleceğe taşırken aynı zamanda bunların güzelliklerini halkımız ile buluşturma, bunu yaparken de elbette bu değerlerimizi koruyarak gençlere de bir istihdam alanı yaratma sorumluluğumuz var."

Fuar üç gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak

İpekyolu Expo Fuarcılık yöneticisi Özgür Can Çelik, "Bu yıl 14.'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat fuarına katkılarınızdan ötürü, değerli eş başkanlarımıza en az organizasyon komitesi kadar yoğun çalıştıkları için tekrar çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Van Organize Sanayi Bölgesi Fuar ve Kongre Merkezi'nde üç gün boyunca açık olacak fuar, 30 Kasım Cumartesi günü sona erecek.