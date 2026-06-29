İyilik yapmak istedi, gençliği karardı: 7 yıl ceza alan kızının ardından gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İyilik yapmak istedi, gençliği karardı: 7 yıl ceza alan kızının ardından gözyaşlarına boğuldu

İyilik yapmak istedi, gençliği karardı: 7 yıl ceza alan kızının ardından gözyaşlarına boğuldu
29.06.2026 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da arkadaşının isteği üzerine banka hesabı ve IBAN bilgilerini kullandırdığı öne sürülen 17 yaşındaki Sema Nur Tursun, bu hesaplar üzerinden yapılan 700 bin liralık dolandırıcılık nedeniyle 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gözü yaşlı anne Cemile Tursun, asıl suçluların serbest kaldığını iddia ederek yetkililerden yardım istedi.

Son yıllarda artış gösteren ve vatandaşların iyi niyetinin suistimal edildiği "IBAN ve banka hesabı kullandırma" olayları, Adana'da bir ailenin hayatını kararttı. Merkez Seyhan ilçesinde yaşayan Tursun ailesi, 17 yaşındaki kızları Sema Nur'un arkadaş kurbanı olarak cezaevine girmesiyle büyük bir yıkım yaşadı.

ARKADAŞINA HESABINI KULLANDIRDI, HAYATI KARARDI

Edinilen bilgilere göre; bir terzide çalışan 17 yaşındaki Sema Nur Tursun, arkadaşının isteği üzerine banka hesap bilgilerini ve IBAN numarasını kullanması verdi. Ancak bu hesaplar üzerinden toplamda 700 bin liralık dev bir dolandırıcılık ağı yürütüldü. Banka hesaplarının yasal sahibi olduğu için soruşturmanın bir numaralı şüphelisi konumuna düşen reşit olmayan genç kız, yargılandığı dolandırıcılık dosyaları kapsamında 7 yıl hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi.

<a class='keyword-sd' href='/iyilik/' title='İyilik'>İyilik</a> yapmak istedi, gençliği karardı: 7 yıl ceza alan kızının ardından gözyaşlarına boğuldu

ANNE CEMİLE TURSUN: KIZIM ARKADAŞ KURBANI OLDU

Kızının henüz 17 yaşında olduğunu ve banka/finans işlerinden anlamadığını, tamamen kandırıldığını savunan anne Cemile Tursun, yaşadıkları zorlu süreci gözyaşları içinde anlattı. Aile olarak maddi imkansızlıklar içinde hayata tutunmaya çalıştıklarını belirten anne Tursun, çaresizliğini şu sözlerle dile getirdi:

"Benim kızım arkadaş kurbanı oldu. Kızımı kandırıp kartını alıyorlar. Kızım daha 17 yaşında. Kızım kart çekebilir mi? Mağdurdur. Kiracıyım. Eşimin gözleri görmüyor ve iki çocuğum da mahkum. Yetkililerden af istiyoruz. Bu mağdurlara yardımcı olun."

İyilik yapmak istedi, gençliği karardı: 7 yıl ceza alan kızının ardından gözyaşlarına boğuldu

"ASIL DOLANDIRICI BERAAT ETTİ, KIZIM CEZA ALDI"

Kızının banka hesaplarının dolandırıcılık şebekesi tarafından kullanıldığını olayın yasal boyuta taşınmasıyla sonradan öğrendiklerini öne süren Cemile Tursun, adalet isyanında bulundu. Asıl faillerin ceza almadığını iddia eden acılı anne, şunları kaydetti:

"Kızımın IBAN'ını kullanıp 700 bin lira dolandırdılar. Biz parayı yatırıyoruz ama başka bir borç çıkıyor. Kızımı dolandıran kişi mahkemeye çıkıyor ve ona beraat veriyorlar, ama kızım ceza alıyor. Kızım iki dosyadan 7 yıl ceza aldı. Daha başka dosyalar da çıkıyor. Kızımı cezaevinde görünce nefes alamıyorum."


İyilik yapmak istedi, gençliği karardı: 7 yıl ceza alan kızının ardından gözyaşlarına boğuldu
Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Yerel Haberler, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Sema Nur, Ekonomi, İyilik, Banka, Adana, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İyilik yapmak istedi, gençliği karardı: 7 yıl ceza alan kızının ardından gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de 30 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu Eskişehir'de 30 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu
Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı
Enez’de Boğulma Olayı Enez'de Boğulma Olayı
Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural hem ağladı hem ağlattı: Vasiyetin sorumluluğumuzdur Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural hem ağladı hem ağlattı: Vasiyetin sorumluluğumuzdur
Afyon’da 4 gündür kayıp kadın barajda ölü bulundu Afyon'da 4 gündür kayıp kadın barajda ölü bulundu
DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Kadir İnanır’a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Kadir İnanır'a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz
Montella ile sil baştan Ekibe mentör geliyor, Milli Takım’da santrfor inadı bitiyor Montella ile sil baştan! Ekibe mentör geliyor, Milli Takım'da santrfor inadı bitiyor
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit için ev hapsi kararı Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit için ev hapsi kararı
CHP’den Özgür Özel’in görevden alındığı iddiasına yalanlama CHP'den Özgür Özel'in görevden alındığı iddiasına yalanlama
Kadir İnanır’ı anma töreninde “Kenan Evren“ gerilimi Bir kişi salondan çıkarıldı Kadir İnanır'ı anma töreninde "Kenan Evren" gerilimi! Bir kişi salondan çıkarıldı

11:00
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
10:38
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
10:38
Şehri akrepler bastı Her köşeden çıkıyorlar
Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar
10:30
Kahramanmaraş’taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş
09:57
CHP’de kurultay krizi büyüyor Özel’in ekibi bugün mahkemeye gidiyor
CHP'de kurultay krizi büyüyor! Özel'in ekibi bugün mahkemeye gidiyor
09:51
Tenor Hakan Aysev, 7. kez evlendi
Tenor Hakan Aysev, 7. kez evlendi
09:34
“Şarkı söyleyeyim“ deyip acılı annenin sözünü kesen Gökhan Güney’e tepki yağıyor
"Şarkı söyleyeyim" deyip acılı annenin sözünü kesen Gökhan Güney'e tepki yağıyor
09:04
KYK yurtlarında neler oluyor Son 2 haftada peş peşe 5 öğrenci ölümü
KYK yurtlarında neler oluyor? Son 2 haftada peş peşe 5 öğrenci ölümü
08:50
Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
07:56
Düğünde talihsiz kaza Gelin bir anda yere serildi
Düğünde talihsiz kaza! Gelin bir anda yere serildi
07:14
Milyonlarca emekli zam bekliyor AK Parti sokağın sesine kulak verdi
Milyonlarca emekli zam bekliyor! AK Parti sokağın sesine kulak verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 11:16:13. #7.13#
SON DAKİKA: İyilik yapmak istedi, gençliği karardı: 7 yıl ceza alan kızının ardından gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.