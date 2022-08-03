Adana'da öz annesi tarafından parayla satılan ve eşinden şiddet gören Saime'den yardım çığlığı: Ölümle tehdit ediliyorum - Son Dakika
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Adana'da öz annesi tarafından parayla satılan ve eşinden şiddet gören Saime'den yardım çığlığı: Ölümle tehdit ediliyorum

03.08.2022 10:00

Adana'da 16 yaşındayken öz annesi tarafından para karşılığı satılan ve daha sonra evlendiği eşinden şiddet gören 34 yaşındaki Saime Kandiltaş, 5 yıl önce boşandığı eşinden ölüm tehditleri alıyor. Eski eşinin, çocuklarını hukuksuz bir şekilde alıkoyduğunu söyleyen Kandiltaş, yetkililerden yardım istedi.

Adana'da bir firmada satış temsilcisi olarak çalışan Saime Kandiltaş (34), 16 yaşındayken annesi tarafından para karşılığı başka bir aileye satıldı. Üvey annesiyle birlikte yaşamaya başlayan Kandiltaş, 2010 yılında H.Y. (37) ile evlendi. Çiftin bu evlilikten A.R. (6) ve Ö.İ. (8) isimlerini verdikleri iki çocukları dünyaya geldi. İddiaya göre Kandiltaş, 5 yıl önce eşi H.Y.'den şiddet görmeye ve ölümle tehdit edilmeye başlandı.

Öz annesi tarafından parayla satıldı, eşinden şiddet gördü! Saime'den yardım çığlığı

BOŞANMA KARŞILIĞI ÇOCUKLARIN VELAYETİNİ VERDİ

Bu duruma dayanamayan Kandiltaş, eşinden boşanma kararı alarak dava açtı. H.Y., iddiaya göre "Çocukların velayetini vermezsen boşanmam" diyerek eşini kararından vazgeçirmeye çalıştı. Kararlı olan Kandiltaş, eşinin bu teklifini kabul edip, çocuklarının velayetinden vazgeçti. Çift, çocukların annede kalması için protokol imzalayıp, geçtiğimiz haziran ayında boşandı. Kandiltaş, eşinin protokole uymaması nedeniyle o günden bu yana çocuklarını göremiyor.

Öz annesi tarafından parayla satıldı, eşinden şiddet gördü! Saime'den yardım çığlığı

"OTOMOBİLDEN ATILDIM, HASTANEDE, EVDE DAYAK YEDİM"

Yaklaşık 5 yıldır sürekli şiddet gördüğünü ve aldatıldığını öne süren Kandiltaş, "Çocuklarımın benim yaşadıklarımı yaşamaması için bu zulmü çektim. Otomobilden atıldım, hastanede, evde, iş yerinde dayak yedim. İsmini söylediğim, 'Aşkım' diye seslenmediğim için bile dövüyordu. Eve geldiğinde suratımın asık olduğunu söyleyip şiddet uyguluyordu. Bu nedenle intihara bile kalkıştım. Artık tahammül edemez duruma geldim" diye konuştu.

Öz annesi tarafından parayla satıldı, eşinden şiddet gördü! Saime'den yardım çığlığı

"ÖMÜR BOYU TAVANA BAKMAK İSTİYORSAN BOŞANABİLİRSİN"

Boşanmaya karar verdikten sonra eşinin ailesinden yardım istediğini belirten Kandiltaş, "Bana 'Ömür boyu tavana bakmak, yatağından bile kalkamamak istiyorsan boşanabilirsin' diyordu. Boşanma aşamasındayken bile ölümle tehdit ediyordu. Başta boşanmayı kabul etti ve çocuklarımın velayetini istedi. Ben de çocuklarımın bende kalmasını, istediği zaman da kendisine göstermeyi teklif ettim ve bu yönde protokol imzaladık. Daha sonra boşandık ve çocuklarımı götürüp, bir daha da göstermeyeceğini söyledi" dedi.

Öz annesi tarafından parayla satıldı, eşinden şiddet gördü! Saime'den yardım çığlığı

BOŞANMALARINA RAĞMEN ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYOR

Boşanmalarına rağmen tehdit aldığını, artık özgür olmak istediğini ifade eden Kandiltaş, "Sürekli nerede olduğumu soruyor. Eve ya da iş yerine gittiğimde görüntülü aramayla kontrol ediyor. Dışarıda olduğumu söylediğimde evimin önünde beklediğini ve beni bir daha sokağa çıkarmayacağını söyleyerek tehdit ediyor. Ben artık rahat rahat evime gitmek, çalışmak ve çocuklarımı görmek istiyorum" diye konuştu.

Öz annesi tarafından parayla satıldı, eşinden şiddet gördü! Saime'den yardım çığlığı
Öz annesi tarafından parayla satıldı, eşinden şiddet gördü! Saime'den yardım çığlığı
Öz annesi tarafından parayla satıldı, eşinden şiddet gördü! Saime'den yardım çığlığı
Öz annesi tarafından parayla satıldı, eşinden şiddet gördü! Saime'den yardım çığlığı
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Kaynak: İHA

Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana'da öz annesi tarafından parayla satılan ve eşinden şiddet gören Saime'den yardım çığlığı: Ölümle tehdit ediliyorum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da öz annesi tarafından parayla satılan ve eşinden şiddet gören Saime'den yardım çığlığı: Ölümle tehdit ediliyorum - Son Dakika
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