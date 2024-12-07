Add Samsun Şubesi Tarafından, 'Kadının Seçme ve Seçilme Hakkı' Paneli Düzenlendi

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Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şubesi kadına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 90. yıl dönümü dolayısıyla panel düzenledi. CHP Parti Meclisi Üyesi Nazan Güneysu, "Cinsiyet kotaları dengeli veya eşit temsilinin sağlanması için gereklidir. Ancak cinsiyet kotaları, başvuruşuna öngörülen oranla kadın temsilini sağlayamaz. Cinsiyet kotaları, kadın temsil oranını kural olarak arttırmakla birlikte oranın etkili bir şekilde artması için başka unsurların da bir arada düşünülmesi ve uygulamaya geçirmesi gerekmektedir" dedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şubesi kadına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 90. yıl dönümü dolayısıylapanel düzenledi. Panele CHP Parti Meclisi Üyesi Nazan Güneysu, CHP'li Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol ve Atakum Büyükoyumca Mahallesi Muhtarı Fatma Yiğit konuşmacı olarak katıldı.

Panel başlamadan önce ADD Samsun Gençlik Kolları üyesi Ülkü Kaplan, kadının seçme ve seçilme hakkının tanınmasıyla Aydın'ın Çine ilçesinin Demircidere köyünün muhtarı olan Gül Esin'i canlandırdı. Kaplan, "Ben Gül Esin, bugüne kadar size seçme ve seçilme hususunda ışık olduysam ne mutlu bana. Bugün için temsil yolunu açan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e karşımızda bir kez daha minnetlerimi sunuyorum" dedi.

"Cinsiyet kotaları tek başına etkili bir yöntem değil"

CHP Parti Meclisi üyesi Nazan Güneysu şunları söyledi:

"Biz aslında kotaları kabul etmiyoruz. Biz yerine ise eşitlik yapıyoruz ama siyasi partiler yasasına göre kotalar uygulama zorunluluğu var. Bu konuda da bazı ülkelerde hukuki düzenlenebileceği kotalar bazı ülkelerde ise bir ya da daha ufak bir siyasi partinin gönüllü olarak uyguladığı siyasi parti kotaları söz konusu. Anayasal düzenlemeler veya yasalarla parlamento seçimlerinde kota bölmeyen ülke sayısı 88. Siyasi partinin kendi kararlarıyla kota uygulayan ülkelerle birlikte bu sayı toplam 130'a oluşuyor. 2002 yılı verilerine göre, dünyada en yüksek kadın temsil oranına sahip 22 ülkeden 19'u kota uygulamasını hayata geçirmiştir. Dünya'da herhangi bir kota türünü uygulayan 130 ülkenin 2022 yılı üyelerine göre kadın temsil oranı yüzde 27,4'tür. Cinsiyet kotaları dengeli veya eşit temsilinin sağlanması için gereklidir. Ancak cinsiyet kotaları, başvuruşuna öngörülen oranla kadın temsilini sağlayamaz. Cinsiyet kotaları, kadın temsil oranını kural olarak arttırmakla birlikte oranın etkili bir şekilde artması için başka unsurların da bir arada düşünülmesi ve uygulamaya geçirmesi gerekmektedir."

"Kadın belediye başkanı olmak bizlere ayrı bir sorumluluk getiriyor"

CHP'li Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol ise şunları söyledi:

"Esas teşekkürü ve şükranlarımızı da Mustafa Kemal Atatürk'e, kadın devrimcisi Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarımı sunuyorum. Saygıyla, minnetle önünde eğiliyorum. Bir cumhuriyet kadını olarak, bir Anadolu kadını olarak verdiği reformlar ve haklar sayesinde sizin karşınızda bir belediye başkanı olarak sizlere sesleniyorum. Bu benim için büyük ve onur ve gururdur diyorum. Bir de tabii ki modern, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kadın belediye başkanı olmak da bizlere ayrı bir sorumluluk getiriyor. Bunların da bilincindeyiz. Şöyle baktığımız zaman Gümüşhacıköy'de ve bulunduğumuz bölgede üçüncü kez üst üste seçilen ve ilk kadın belediye başkanı olmakta altını çiziyorum çünkü kadınların sesi olmak için de belediye başkanı oldum. Bu kadın cinayetleri, çocuk istismarları onlarla ilgili de kamuoyunda ses olmak için belediye başkanı olduk. Tabii ki memleketimize hizmet etmek ve cumhuriyetin kazanımlarını kullanmak bu hakkı görev addettik ve belediye başkanı olarak seçildik."

"Karşınızda olmaktan gerçekten gurur duyuyorum"

Büyükoyumca Mahallesi Muhtarı Fatma Yiğit ise şöyle konuştu:

"Hayatımda hiç muhtar olmayı hayal etmemiştim öncelikle onu söyleyeyim net bir şekilde. Fakat önce ben Büyükoyumca Mahallesi'nin ikinci dönem kadın muhtarı olarak karşınızda olmaktan gerçekten gurur duyuyorum ve bu gururu bana yaşatan öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sonsuz saygı, sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca çok kıymetli mahalle sakinlerime, beni destekledikleri için çok teşekkür ediyorum. Muhtar olmaya gelince hiç aklımda hayalimde böyle bir şey yoktu. Pelitköy sağlık ocağında 5 buçuk yıl çalıştım. Oradan zaten bütün mahalle sakinleri, köy de dahil olmak üzere herkesle irtibatım vardı. Demek ki orada güzel bir izlenim bırakmışım farkında olmadan. Aslında ben doğal bir şekilde yapıyordum her şeyi ama onlar beni gerçekten sevmişler. Orada doktorum emekli olunca bana komşularım, ailem, en başta komşularım, mahalle sakinleri muhtar olma yönünde ilerlememi istediler."